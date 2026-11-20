Una lavagna da proiettare, un quiz per ripassare, una presentazione, un video, un’immagine da sistemare, un file da convertire o da inviare: sono le cose che servono ogni giorno in classe. In questa pagina ho raccolto tutti gli strumenti digitali gratuiti che ho provato e raccontato su maestroalberto.it, divisi per uso, con le guide aggiornate e una cassetta degli attrezzi da stampare.

Da dove cominciare

Sei strumenti che uso più spesso e che consiglio a chi comincia.

ClassroomScreen Wordwall OpenBoard per la LIM Alternative a Jamboard Canva AI Kahoot! con l’AI

Lavagna e gestione della classe

Presentazioni e video

Canva AI, Gamma.app e le slide interattive di Curipod.

Google Vids per i video didattici e i video disegnati a mano, con lo storyboard da stampare.

Animagraffs: video 3D che spiegano come funzionano le cose, con le schede per la classe.

Quiz, giochi e ripasso

Immagini e grafica

File, stampa e organizzazione

Geografia, attualità, musica e laboratorio

Gli strumenti di intelligenza artificiale sono raccolti nell’hub Intelligenza artificiale a scuola, quelli per l’inclusione in DSA e BES e tutte le schede in PDF in Schede gratis.

La cassetta degli attrezzi da stampare

Una pagina in bianco e nero con 12 bisogni e 12 strumenti gratuiti: spuntate quelli che avete già provato e scrivete il prossimo da sperimentare.

Scarica il PDF (1 pagina A4, bianco e nero)

Per la classe

Per usare questi strumenti alla LIM o allo schermo interattivo sono comodi un presentatore wireless e, per far lavorare i ragazzi, un set di cuffie per la classe.

Link affiliati: se acquisti tramite questi link ricevo una piccola commissione, senza costi per te.

Gli ultimi strumenti provati

Domande frequenti

Questi strumenti sono davvero gratuiti?

Tutti hanno una versione gratuita sufficiente per la classe; alcuni offrono funzioni in più a pagamento. In ogni guida trovate cosa è gratis e cosa no, aggiornato al 2026.

Servono account per gli alunni?

Molti strumenti si usano solo dal computer dell’insegnante, proiettati alla LIM, senza account per i ragazzi. Quando servono gli account, seguite le indicazioni della vostra scuola e usate quelli istituzionali.

Ogni quanto viene aggiornata questa pagina?

L’elenco degli ultimi strumenti si aggiorna da solo; le sezioni vengono riviste quando aggiorno o chiudono i servizi segnalati.