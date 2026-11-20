Una lavagna da proiettare, un quiz per ripassare, una presentazione, un video, un’immagine da sistemare, un file da convertire o da inviare: sono le cose che servono ogni giorno in classe. In questa pagina ho raccolto tutti gli strumenti digitali gratuiti che ho provato e raccontato su maestroalberto.it, divisi per uso, con le guide aggiornate e una cassetta degli attrezzi da stampare.
Da dove cominciare
Sei strumenti che uso più spesso e che consiglio a chi comincia.
Lavagna e gestione della classe
- ClassroomScreen: timer, semaforo, gruppi casuali ed estrazione dei nomi, tutto in una pagina da proiettare alla LIM.
- OpenBoard: il software gratuito per la LIM e i pannelli interattivi, funziona anche senza internet.
- Le alternative gratuite a Jamboard, la lavagna di Google che è stata chiusa.
- Il misuratore di rumore per la classe per ottenere il silenzio con una sfida, e le mappe mentali con MindMup 3 o Zen Flowchart.
- Per chi ha i Chromebook in classe: come imparare a usare il Chromebook.
Presentazioni e video
- Canva AI, Gamma.app e le slide interattive di Curipod.
- Google Vids per i video didattici e i video disegnati a mano, con lo storyboard da stampare.
- Animagraffs: video 3D che spiegano come funzionano le cose, con le schede per la classe.
Quiz, giochi e ripasso
- Wordwall: quiz, ruota della fortuna, memory e anagrammi da fare alla LIM.
- Kahoot! con l’AI: le domande si creano da un testo o da un PDF.
- Cruciverba con YUKAI!, il cuore di parole per San Valentino e le schede unisci i puntini.
- Per matematica e statistica: i grafici online, con l’indagine in classe da stampare.
Immagini e grafica
- Creare immagini con Raphael AI, ripulirle con Magic Eraser e colorare le foto in bianco e nero.
- Icone per le schede con Flaticon; immagini più leggere con Squoosh.
- Come dividere un’immagine in parti uguali e come stampare un poster su più fogli A4, per cartelloni e puzzle.
File, stampa e organizzazione
- Convertire foto, video, audio e PDF con FreeConvert e condividere file pesanti in sicurezza.
- Come stampare un PDF a libretto e le etichette da stampare per quaderni e armadietti.
- Come scrivere È maiuscola e caratteri speciali, la carta personalizzata di PaperMe e uno sfondo per organizzare il desktop.
Geografia, attualità, musica e laboratorio
- La mappa dei cognomi, il calcolo degli antipodi e le webcam di tutto il mondo; per la primaria c’è anche l’hub di geografia su albertopiccini.it.
- Le prime pagine dei giornali e il grafico di un incidente stradale per l’educazione stradale.
- Musica: i pentagrammi da stampare, AI Music Maker e Udio.
- Laboratorio e storia della tecnologia: MakerCase per il taglio laser e i simulatori di macchina da scrivere.
Gli strumenti di intelligenza artificiale sono raccolti nell’hub Intelligenza artificiale a scuola, quelli per l’inclusione in DSA e BES e tutte le schede in PDF in Schede gratis.
La cassetta degli attrezzi da stampare
Una pagina in bianco e nero con 12 bisogni e 12 strumenti gratuiti: spuntate quelli che avete già provato e scrivete il prossimo da sperimentare.
Scarica il PDF (1 pagina A4, bianco e nero)
Per la classe
Per usare questi strumenti alla LIM o allo schermo interattivo sono comodi un presentatore wireless e, per far lavorare i ragazzi, un set di cuffie per la classe.
Link affiliati: se acquisti tramite questi link ricevo una piccola commissione, senza costi per te.
Gli ultimi strumenti provati
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CutBay a scuola: video didattici con l’AI dalle tue infografiche (prova pratica 2026)
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Typewrite Something e altri simulatori di macchina da scrivere online gratis (guida 2026)
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MakerCase: web app gratuita per progettare scatole per taglio laser, CNC e stampa 3D (guida 2026)
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Grafico di un incidente stradale: come disegnarlo online e con la constatazione amichevole digitale (guida 2026)
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Fisgonia non c’è più: le migliori alternative per vedere le webcam di tutto il mondo (2026)
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Calcolo degli antipodi: come trovare il punto opposto della Terra con le mappe online e a mano (guida 2026)
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Mappa dei cognomi: dove è diffuso il tuo cognome in Italia e nel mondo (guida 2026)
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BlankSheetMusic: pentagrammi da stampare gratis online, con chiavi e tablature (guida 2026)
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Stampare un PDF a libretto: BookletCreator, Acrobat Reader e Word (guida 2026)
Domande frequenti
Questi strumenti sono davvero gratuiti?
Tutti hanno una versione gratuita sufficiente per la classe; alcuni offrono funzioni in più a pagamento. In ogni guida trovate cosa è gratis e cosa no, aggiornato al 2026.
Servono account per gli alunni?
Molti strumenti si usano solo dal computer dell’insegnante, proiettati alla LIM, senza account per i ragazzi. Quando servono gli account, seguite le indicazioni della vostra scuola e usate quelli istituzionali.
Ogni quanto viene aggiornata questa pagina?
L’elenco degli ultimi strumenti si aggiorna da solo; le sezioni vengono riviste quando aggiorno o chiudono i servizi segnalati.