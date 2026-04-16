Squoosh è una web app open source sviluppata dai Google Chrome Labs, pensata per ridurre il peso delle immagini in modo semplice e velocissimo senza rinunciare alla qualità.

L’interfaccia è estremamente intuitiva: basta trascinare una foto per confrontare l’originale con la versione compressa tramite uno slider centrale. Supporta i formati più diffusi e quelli di nuova generazione come WebP e AVIF, permettendo di regolare finemente il livello di compressione e le dimensioni.

L’elaborazione dei file avviene localmente nel browser, garantendo velocità e privacy assoluta. Un altro grande vantaggio è che Squoosh può essere salvato come app di Chrome (PWA), installandolo direttamente sul desktop per utilizzarlo anche offline come un software tradizionale.

Uno strumento indispensabile per docenti e blogger che hanno bisogno di immagini leggere per i propri siti o per le piattaforme didattiche.

Link al sito: Squoosh