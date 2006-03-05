Ciao, sono Alberto Piccini, maestro di scuola primaria da circa trent’anni, con una laurea in Lingue Straniere e una grande passione per le nuove tecnologie. Da più di vent’anni provo in classe strumenti digitali, app e siti web e racconto qui quali funzionano davvero.

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Questo sito parla di scuola e nuove tecnologie per insegnanti, studenti e famiglie, dalla primaria alle superiori: intelligenza artificiale per la didattica, app e strumenti online gratuiti, guide pratiche passo passo, sicurezza e privacy in rete. Quando serve, gli articoli sono accompagnati da schede in bianco e nero da stampare e usare in classe.

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Le schede didattiche per la scuola primaria (italiano, storia, geografia, mappe concettuali, lavoretti e pixel art) sono invece sul mio sito albertopiccini.it. E per le ricerche dei bambini ho creato Ricerche Maestre, un motore di ricerca che mostra solo siti adatti alla scuola primaria.

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è un sito personale e amatoriale. Non è una testata giornalistica: viene aggiornato senza periodicità fissa, quando ci sono nuovi contenuti. I testi, le schede, le infografiche e le illustrazioni sono realizzati da me, salvo dove indicato diversamente. Si possono scaricare, stampare e usare gratuitamente per uso didattico e personale . Non è consentito ripubblicarli su altri siti o venderli; se volete condividerli, linkate la pagina dell’articolo.

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