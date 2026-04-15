L’Intelligenza Artificiale entra in classe: i migliori siti per la didattica

✏️ Alberto

L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando anche il mondo della scuola, offrendo a insegnanti e studenti strumenti inediti per personalizzare l’apprendimento, creare contenuti coinvolgenti e semplificare molte attività quotidiane.

Ecco una selezione dei principali siti AI per la didattica, suddivisi per ambito di utilizzo:

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