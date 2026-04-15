L’Intelligenza Artificiale entra in classe: i migliori siti per la didattica

L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando anche il mondo della scuola, offrendo a insegnanti e studenti strumenti inediti per personalizzare l’apprendimento, creare contenuti coinvolgenti e semplificare molte attività quotidiane.

Ecco una selezione dei principali siti AI per la didattica, suddivisi per ambito di utilizzo:

Leggi il resto del post Per la creazione di contenuti e la personalizzazione Diffit : Permette di trasformare qualsiasi testo o argomento in una risorsa didattica completa, adattata al livello scolastico scelto (testo semplificato, traduzioni, domande di comprensione, vocabolario).

Canva for Education : Una delle piattaforme più amate dai docenti, ora potenziata da “Magic Studio” (IA) per creare presentazioni, video, infografiche e molto altro a partire da semplici prompt testuali.

Udio: Un innovativo generatore di musica basato sull’IA che consente di creare canzoni educative di alta qualità su qualsiasi argomento, utili per memorizzare concetti o per attività interculturali. Per la pianificazione e le lezioni interattive MagicSchool.ai : Una suite di oltre 80 strumenti specifici per insegnanti che aiuta a pianificare lezioni, generare rubriche di valutazione, creare test e molto altro, riducendo drasticamente il tempo di preparazione.

Curipod : Un’applicazione web che utilizza l’IA per creare lezioni interattive in pochi secondi. Gli studenti possono partecipare con dispositivi, fornendo feedback e risposte che l’IA analizza e visualizza.

QuestionWell: Uno strumento specializzato nella generazione automatica di domande di quiz (per moduli Google, Kahoot!, Blooket, ecc.) a partire da un testo caricato dall’utente. Per il supporto agli studenti e lo studio NotebookLM (Google): Un assistente allo studio basato su file caricati (appunti, libri, PDF). L’IA analizza i materiali e permette di fare domande, creare sintesi, guide di studio e anche generare un “podcasting audio” riassuntivo.

Socratic (Google): Un’app tutor che aiuta gli studenti a risolvere compiti e a comprendere concetti scientifici, matematici, letterari e sociali attraverso spiegazioni passo-passo e risorse educative.

DeepL: Uno dei traduttori automatici più accurati e naturali al mondo, ideale per supportare lo studio delle lingue e la redazione di testi in lingua straniera. Leggi il resto del post Questi strumenti rappresentano un prezioso alleato per i docenti che desiderano innovare la propria metodologia e per gli studenti che cercano un supporto personalizzato nello studio. Molti offrono versioni gratuite o piani specifici per le scuole.