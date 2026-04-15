Magic Eraser è un’applicazione web basata sull’intelligenza artificiale estremamente semplice ed efficace, ideale per “pulire” qualsiasi immagine in pochi secondi, senza dover usare software complessi come Photoshop.
Come funziona
Il funzionamento è immediato e non richiede registrazione:
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Carica la foto trascinandola nel riquadro o selezionandola dal computer.
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Evidenzia l’oggetto o la persona o la scritta da rimuovere usando il pennello magico.
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Clicca su “Erase” e attendi il risultato.
Il tool utilizza l’iAI per ricostruire lo sfondo in modo realistico, rendendo la modifica quasi invisibile.
Come detto il funzionamento è immediato: basta caricare una foto, evidenziare con il pennello l’elemento che si desidera eliminare e il software lo rimuoverà istantaneamente, ricostruendo lo sfondo in modo automatico.
Utilità didattica
Si tratta di uno strumento utilissimo per docenti e studenti che hanno bisogno di modificare rapidamente immagini per presentazioni, schede didattiche o progetti creativi, senza dover utilizzare software di fotoritocco complessi per:
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Pulire immagini da inserire in presentazioni o schede didattiche.
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Rimuovere scritte o loghi che disturbano la lettura visiva.
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Proteggere la privacy, cancellando volti o targhe prima di condividere contenuti online.
Il servizio è gratuito e permette di scaricare il risultato direttamente sul proprio dispositivo.
Link al sito: Magic Eraser