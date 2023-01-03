CocoMaterial è un ottimo sito che offre una ricca raccolta di icone disegnate a mano, personalizzabili e di libero utilizzo.

La libreria delle illustrazioni è Open Source al momento raccoglie più di 2.500 immagini, ma molte ancora saranno aggiunte in futuro poiché il team di CocoMaterial aggiorna spesso il sito con nuovi contenuti.

Tutte le illustrazioni pubblicate su CocoMaterial possono essere utilizzate gratuitamente. Non è necessario chiedere il permesso o fornire credito a CocoMaterial, sebbene sia apprezzato.

CocoMaterial concede una licenza di copyright mondiale irrevocabile, non esclusiva, per scaricare, copiare, modificare, distribuire, eseguire e utilizzare le creazioni realizzate gratuitamente, anche per scopi commerciali, senza autorizzazione o attribuzione dell’illustratore.

CocoMaterial incorpora un motore di ricerca interno (in Inglese) con cui scovare i disegni che fanno per noi.

Le icone, tuttavia, sono anche divise per categoria e conservano tutte lo stesso inconfondibile stile grafico.

Il sito offre per ciascuna immagine un semplice editor con cui personalizzare nei minimi dettagli i colori delle icone, di trasformarle in bianco e nero, di scegliere tra tre taglie di grandezza e scaricarle in formato PNG.

Personalmente uso i disegni di CocoMateria in ambito didattico e sono perfetti per i miei progetti della scuola primaria, non solo per lo stile grafico ma anche perché sono tranquillo di non infrangere i diritti di copyright.

Tuttavia le icone sono ideali per qualsiasi altro tipo di progetto, anche professionale.

CocoMaterial è un’idea di Esther Moreno per PIWEEK di Kaleidos.

Cosa aspetti: personalizza e scarica!