Serve un cartellone grande per la classe, una mappa da appendere al muro o una locandina per la festa di fine anno, ma in casa o a scuola c’è solo una normale stampante A4? La soluzione è dividere l’immagine in tanti fogli, stamparli uno per uno e poi unirli come un puzzle.

Nel 2007 avevo segnalato Block Posters, che fa proprio questo ed è ancora online. Allora mi era venuta un’idea: il giorno dopo l’avrei usato per realizzare con i miei alunni un cartellone di un australopiteco a grandezza naturale. Speravo solo che non mi chiedessero di fare un dinosauro con lo stesso metodo…

Articolo aggiornato a novembre 2026.

Block Posters: come funziona

Block Posters funziona direttamente nel browser, in tre passaggi:

Carica l’immagine dal computer. Scegli quanti fogli deve occupare il poster, in larghezza e in altezza, e l’orientamento della pagina. Scarica il PDF già diviso in pagine, pronto da stampare.

Ogni pagina contiene un pezzo dell’immagine: basta stamparle tutte, rifilare i bordi e attaccarle insieme.

Le alternative gratuite

The Rasterbator

Rasterbator trasforma l’immagine in un poster a puntini, con il classico effetto retinato dei manifesti. Il risultato è d’effetto e consuma molto meno inchiostro di una foto a colori pieni, perché gran parte del foglio resta bianca. Si possono creare poster grandi anche diversi metri.

La funzione “Poster” di Adobe Acrobat Reader

Se l’immagine o il cartellone sono già in un file PDF, non serve nessun sito: si apre il file con Adobe Acrobat Reader, che è gratuito, si sceglie Stampa e, in “Dimensioni e gestione pagine”, si clicca su Poster. Acrobat divide automaticamente la pagina su più fogli e permette di aggiungere i segni di taglio e una piccola sovrapposizione.

Per stampare in questo modo un documento di Word, basta prima salvarlo in PDF.

PosteRazor

PosteRazor è un programma gratuito e open source per Windows, Mac e Linux che fa lo stesso lavoro senza connessione a internet: utile se le immagini sono molto grandi.

La modalità poster della stampante

Molte stampanti hanno già la funzione nelle impostazioni del driver, di solito alla voce “Poster” o “Più pagine”: l’immagine viene ingrandita su 2×2, 3×3 o più fogli.

Strumento Dove funziona Punto di forza Block Posters Online Semplicissimo, PDF pronto Rasterbator Online Effetto a puntini, poco inchiostro Acrobat Reader Programma gratuito Perfetto per i file PDF PosteRazor Programma gratuito Funziona senza internet

Consigli per un poster che viene bene

Usa un’immagine grande : una foto piccola, ingrandita su molti fogli, diventa sgranata. Più fogli usi, più l’immagine deve essere di buona qualità.

: una foto piccola, ingrandita su molti fogli, diventa sgranata. Più fogli usi, più l’immagine deve essere di buona qualità. Stampa al 100% : nella finestra di stampa scegli “Dimensioni effettive” e non “Adatta alla pagina”, altrimenti i pezzi non combaciano.

: nella finestra di stampa scegli “Dimensioni effettive” e non “Adatta alla pagina”, altrimenti i pezzi non combaciano. Fai una prova con uno o due fogli prima di stampare tutto.

con uno o due fogli prima di stampare tutto. Numera i fogli sul retro, a matita, prima di tagliarli.

sul retro, a matita, prima di tagliarli. Taglia un solo bordo per ogni foglio e sovrapponilo a quello vicino, fissandolo con lo scotch sul retro.

per ogni foglio e sovrapponilo a quello vicino, fissandolo con lo scotch sul retro. Attenzione all’inchiostro: un poster a colori pieni su molti fogli ne consuma parecchio. L’effetto a puntini di Rasterbator o il bianco e nero sono più economici.

Idee per la scuola

animali, dinosauri o ominidi a grandezza naturale , per capire davvero le dimensioni;

, per capire davvero le dimensioni; una cartina geografica gigante per i lavori di gruppo;

gigante per i lavori di gruppo; una linea del tempo da appendere in aula e completare durante l’anno;

da appendere in aula e completare durante l’anno; il ritratto di un autore o di uno scienziato da mettere in fondo alla classe;

i cartelloni per le feste e le recite.

Domande frequenti

Come si stampa un’immagine su più fogli A4?

Con un sito come Block Posters o Rasterbator, che dividono l’immagine in un PDF di più pagine, oppure con la funzione Poster di Acrobat Reader se il file è già in PDF.

Block Posters è gratuito?

Sì, si può usare gratuitamente direttamente dal browser.

Perché i pezzi del poster non combaciano?

Quasi sempre perché la stampante ha ridimensionato le pagine. Ristampa scegliendo “Dimensioni effettive” o “100%” al posto di “Adatta alla pagina”.