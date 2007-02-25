Serve un cartellone grande per la classe, una mappa da appendere al muro o una locandina per la festa di fine anno, ma in casa o a scuola c’è solo una normale stampante A4? La soluzione è dividere l’immagine in tanti fogli, stamparli uno per uno e poi unirli come un puzzle.
Nel 2007 avevo segnalato Block Posters, che fa proprio questo ed è ancora online. Allora mi era venuta un’idea: il giorno dopo l’avrei usato per realizzare con i miei alunni un cartellone di un australopiteco a grandezza naturale. Speravo solo che non mi chiedessero di fare un dinosauro con lo stesso metodo…
Articolo aggiornato a novembre 2026.
Block Posters: come funziona
Block Posters funziona direttamente nel browser, in tre passaggi:
- Carica l’immagine dal computer.
- Scegli quanti fogli deve occupare il poster, in larghezza e in altezza, e l’orientamento della pagina.
- Scarica il PDF già diviso in pagine, pronto da stampare.
Ogni pagina contiene un pezzo dell’immagine: basta stamparle tutte, rifilare i bordi e attaccarle insieme.
Le alternative gratuite
The Rasterbator
Rasterbator trasforma l’immagine in un poster a puntini, con il classico effetto retinato dei manifesti. Il risultato è d’effetto e consuma molto meno inchiostro di una foto a colori pieni, perché gran parte del foglio resta bianca. Si possono creare poster grandi anche diversi metri.
La funzione “Poster” di Adobe Acrobat Reader
Se l’immagine o il cartellone sono già in un file PDF, non serve nessun sito: si apre il file con Adobe Acrobat Reader, che è gratuito, si sceglie Stampa e, in “Dimensioni e gestione pagine”, si clicca su Poster. Acrobat divide automaticamente la pagina su più fogli e permette di aggiungere i segni di taglio e una piccola sovrapposizione.
Per stampare in questo modo un documento di Word, basta prima salvarlo in PDF.
PosteRazor
PosteRazor è un programma gratuito e open source per Windows, Mac e Linux che fa lo stesso lavoro senza connessione a internet: utile se le immagini sono molto grandi.
La modalità poster della stampante
Molte stampanti hanno già la funzione nelle impostazioni del driver, di solito alla voce “Poster” o “Più pagine”: l’immagine viene ingrandita su 2×2, 3×3 o più fogli.
|Strumento
|Dove funziona
|Punto di forza
|Block Posters
|Online
|Semplicissimo, PDF pronto
|Rasterbator
|Online
|Effetto a puntini, poco inchiostro
|Acrobat Reader
|Programma gratuito
|Perfetto per i file PDF
|PosteRazor
|Programma gratuito
|Funziona senza internet
Consigli per un poster che viene bene
- Usa un’immagine grande: una foto piccola, ingrandita su molti fogli, diventa sgranata. Più fogli usi, più l’immagine deve essere di buona qualità.
- Stampa al 100%: nella finestra di stampa scegli “Dimensioni effettive” e non “Adatta alla pagina”, altrimenti i pezzi non combaciano.
- Fai una prova con uno o due fogli prima di stampare tutto.
- Numera i fogli sul retro, a matita, prima di tagliarli.
- Taglia un solo bordo per ogni foglio e sovrapponilo a quello vicino, fissandolo con lo scotch sul retro.
- Attenzione all’inchiostro: un poster a colori pieni su molti fogli ne consuma parecchio. L’effetto a puntini di Rasterbator o il bianco e nero sono più economici.
Idee per la scuola
- animali, dinosauri o ominidi a grandezza naturale, per capire davvero le dimensioni;
- una cartina geografica gigante per i lavori di gruppo;
- una linea del tempo da appendere in aula e completare durante l’anno;
- il ritratto di un autore o di uno scienziato da mettere in fondo alla classe;
- i cartelloni per le feste e le recite.
Domande frequenti
Come si stampa un’immagine su più fogli A4?
Con un sito come Block Posters o Rasterbator, che dividono l’immagine in un PDF di più pagine, oppure con la funzione Poster di Acrobat Reader se il file è già in PDF.
Block Posters è gratuito?
Sì, si può usare gratuitamente direttamente dal browser.
Perché i pezzi del poster non combaciano?
Quasi sempre perché la stampante ha ridimensionato le pagine. Ristampa scegliendo “Dimensioni effettive” o “100%” al posto di “Adatta alla pagina”.
💬 3 Commenti
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