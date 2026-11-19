Su maestroalberto.it ho provato e raccontato decine di strumenti di intelligenza artificiale per la scuola. In questa pagina li trovate tutti in un unico posto, divisi per quello che vi serve: preparare le lezioni, correggere, includere, creare immagini e musica, e usare l’AI con giudizio. In fondo c’è l’elenco degli ultimi articoli, che si aggiorna da solo, e un promemoria in PDF con sei prompt pronti da copiare.

Da dove cominciare

Se vi avvicinate ora all’AI, partite da queste sei guide: sono le più complete e le più lette.

Google Gemini a scuola Gemini Notebook (ex NotebookLM) MagicSchool AI Claude AI Correggere i compiti con l’IA Diffit: testi su misura

Gli assistenti AI generalisti

Preparare lezioni e materiali

MagicSchool AI: più di 80 strumenti per piani di lezione, rubriche e testi; nella guida trovate anche le Linee guida del MIM sull’IA.

Eduaide.ai: piani di lezione, rubric e attività differenziate.

Diffit: adatta un testo al livello di ogni alunno.

Presentazioni: Canva AI, Gamma.app e le slide interattive di Curipod.

Video e giochi: Google Vids per i video didattici, Kahoot! con l’AI per i quiz e YUKAI! per i cruciverba.

Correggere e dare feedback

Inclusione: DSA e BES

Immagini, musica e creatività

Usare l’AI con giudizio

L’AI è utile, ma va usata con attenzione: non inserite dati personali degli alunni, controllate sempre le risposte e parlatene apertamente in classe.

Promemoria e prompt da stampare

Una pagina in bianco e nero da tenere accanto al computer: cinque controlli da fare prima di usare uno strumento di AI e sei prompt da copiare (lezione, testo facile, verifica, rubrica, avviso alle famiglie, idee per le attività).

Scarica il PDF (1 pagina A4, bianco e nero)

Per approfondire

Per capire come funziona l’intelligenza artificiale e come parlarne in classe sono utili i libri sull’intelligenza artificiale a scuola; per i più piccoli ci sono i libri che spiegano l’AI ai bambini.

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Gli ultimi articoli sull’intelligenza artificiale

Domande frequenti

Qual è lo strumento di AI migliore per iniziare?

Per chi usa Google Workspace della scuola, Gemini è il punto di partenza più semplice. Per preparare materiali in pochi minuti, MagicSchool AI raccoglie in un solo sito molti strumenti già pensati per gli insegnanti.

Gli alunni possono usare questi strumenti?

Dipende dallo strumento: ognuno ha un’età minima e una sua informativa privacy. Prima di farli usare in classe leggete le condizioni, seguite le indicazioni della vostra scuola e non inserite dati personali degli alunni.

Questa pagina viene aggiornata?

Sì. L’elenco degli ultimi articoli si aggiorna da solo a ogni nuovo post sull’intelligenza artificiale, e le guide principali vengono riviste periodicamente.