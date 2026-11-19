Su maestroalberto.it ho provato e raccontato decine di strumenti di intelligenza artificiale per la scuola. In questa pagina li trovate tutti in un unico posto, divisi per quello che vi serve: preparare le lezioni, correggere, includere, creare immagini e musica, e usare l’AI con giudizio. In fondo c’è l’elenco degli ultimi articoli, che si aggiorna da solo, e un promemoria in PDF con sei prompt pronti da copiare.
Da dove cominciare
Se vi avvicinate ora all’AI, partite da queste sei guide: sono le più complete e le più lette.
Gli assistenti AI generalisti
- Google Gemini nella scuola italiana: la guida completa per insegnanti e studenti, con le Gemme di Gemini già pronte per la primaria.
- Gemini Notebook (ex NotebookLM): risponde solo a partire dai vostri documenti e crea riassunti, mappe e audio.
- Claude AI: l’assistente per scrivere, ragionare e preparare materiali.
- Come usare ChatGPT per preparare le verifiche, con esempi di richieste.
Preparare lezioni e materiali
- MagicSchool AI: più di 80 strumenti per piani di lezione, rubriche e testi; nella guida trovate anche le Linee guida del MIM sull’IA.
- Eduaide.ai: piani di lezione, rubric e attività differenziate.
- Diffit: adatta un testo al livello di ogni alunno.
- Presentazioni: Canva AI, Gamma.app e le slide interattive di Curipod.
- Video e giochi: Google Vids per i video didattici, Kahoot! con l’AI per i quiz e YUKAI! per i cruciverba.
Correggere e dare feedback
- Come organizzare la classe con l’IA: 5 strumenti per risparmiare tempo nella correzione dei compiti.
- Brisk Teaching: l’estensione Chrome per feedback e quiz dentro Google Documenti e Classroom.
- Formative AI per correggere le risposte aperte e Snorkl per il feedback immediato sulle spiegazioni degli studenti.
- SchoolAI Spaces: chatbot educativi controllati dall’insegnante.
Inclusione: DSA e BES
- Speechify e gli strumenti gratuiti di sintesi vocale AI per trasformare i testi in audio.
- Wispr Flow per dettare testi con la voce.
- Trascrivere le lezioni: Otter.ai e il confronto con Notta.ai.
Immagini, musica e creatività
- Raphael AI per creare immagini didattiche e BestColorPages per i disegni da colorare.
- Design Arena per progetti grafici e Magic Eraser per ripulire le foto.
- Musica con l’AI: Udio e AI Music Maker.
- Per le feste: 6 attività di Natale con la tecnologia.
Usare l’AI con giudizio
L’AI è utile, ma va usata con attenzione: non inserite dati personali degli alunni, controllate sempre le risposte e parlatene apertamente in classe.
- AISolver e i compiti fatti dall’AI: come riconoscerli e che cosa fare.
- L’AI e il plagio scolastico: come riconoscerlo.
- L’intelligenza artificiale entra in classe: una panoramica dei siti più utili per la didattica.
Promemoria e prompt da stampare
Una pagina in bianco e nero da tenere accanto al computer: cinque controlli da fare prima di usare uno strumento di AI e sei prompt da copiare (lezione, testo facile, verifica, rubrica, avviso alle famiglie, idee per le attività).
Scarica il PDF (1 pagina A4, bianco e nero)
Per approfondire
Per capire come funziona l’intelligenza artificiale e come parlarne in classe sono utili i libri sull’intelligenza artificiale a scuola; per i più piccoli ci sono i libri che spiegano l’AI ai bambini.
Link affiliati: se acquisti tramite questi link ricevo una piccola commissione, senza costi per te.
Gli ultimi articoli sull’intelligenza artificiale
-
CutBay a scuola: video didattici con l’AI dalle tue infografiche (prova pratica 2026)
-
Attività di Natale con la tecnologia: 6 idee per la scuola primaria
-
Eduaide.ai: l’Assistente IA per Piani di Lezione, Rubric e Differenziazione
-
Brisk Teaching: l’Estensione Chrome per Feedback, Quiz e Materiali Differenziati
-
Come Organizzare la Classe con l’IA: 5 Strumenti per Risparmiare Tempo nella Correzione dei Compiti
-
Curipod: Slide Interattive Generate dall’IA in Pochi Secondi
-
Google Vids con IA: Crea Video Didattici in Pochi Minuti (Gratis)
-
SchoolAI Spaces: la Piattaforma IA che Mette l’Insegnante al Centro
-
Gemini Notebook (ex NotebookLM) nella Scuola Italiana: Guida Aggiornata 2026
Domande frequenti
Qual è lo strumento di AI migliore per iniziare?
Per chi usa Google Workspace della scuola, Gemini è il punto di partenza più semplice. Per preparare materiali in pochi minuti, MagicSchool AI raccoglie in un solo sito molti strumenti già pensati per gli insegnanti.
Gli alunni possono usare questi strumenti?
Dipende dallo strumento: ognuno ha un’età minima e una sua informativa privacy. Prima di farli usare in classe leggete le condizioni, seguite le indicazioni della vostra scuola e non inserite dati personali degli alunni.
Questa pagina viene aggiornata?
Sì. L’elenco degli ultimi articoli si aggiorna da solo a ogni nuovo post sull’intelligenza artificiale, e le guide principali vengono riviste periodicamente.