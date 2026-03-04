Ultimo aggiornamento: 18 novembre 2026

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Alberto Piccini – Sansepolcro (AR)

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(Google Ireland Ltd): i caratteri del sito vengono caricati dai server di Google, che ricevono l’indirizzo IP del visitatore. Jetpack (Automattic Inc.): le immagini e alcuni file del sito possono essere distribuiti tramite i server di WordPress.com (i0.wp.com, c0.wp.com), che ricevono l’indirizzo IP del visitatore.

(Automattic Inc.): le immagini e alcuni file del sito possono essere distribuiti tramite i server di WordPress.com (i0.wp.com, c0.wp.com), che ricevono l’indirizzo IP del visitatore. Pulsanti di condivisione (Facebook, X/Twitter, WhatsApp, Pinterest, Telegram): sono semplici link e non trasmettono dati finché non li clicchi.

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