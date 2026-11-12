Dicembre è il mese in cui in classe si accumulano lavoretti, recite e canzoni. Ma è anche un periodo perfetto per proporre attività di Natale con la tecnologia: i bambini sono motivati, le attività possono durare un’ora soltanto e il tema natalizio rende il coding, la grafica e perfino l’intelligenza artificiale qualcosa di vicino e concreto. In questo articolo trovi 6 idee già collaudate per la scuola primaria, dalla più semplice alla più ambiziosa, e una scheda di coding in bianco e nero da stampare, con le soluzioni.

1. Il villaggio di Babbo Natale con Google Santa Tracker

Classi: dalla prima alla quinta. Tempo: 20-30 minuti. Serve: LIM o tablet.

Da oltre vent’anni Google pubblica a dicembre il Santa Tracker, un “villaggio di Babbo Natale” con minigiochi, piccole attività di coding e tradizioni natalizie dal mondo, che la vigilia di Natale si trasforma in una mappa che segue il viaggio della slitta. Il sito è disponibile anche in italiano e funziona dal browser, senza registrazione.

Come usarlo in classe: scegli un gioco alla LIM e fai giocare un bambino alla volta, mentre i compagni suggeriscono la mossa successiva. Il 24 dicembre siamo già in vacanza, ma puoi proporre alle famiglie di seguire insieme il viaggio di Babbo Natale sulla mappa: un bel pretesto per parlare di fusi orari e continenti al rientro.

2. L’Ora dell’Informatica e l’Hour of AI (7-13 dicembre 2026)

Classi: tutte. Tempo: un’ora. Serve: computer o tablet, oppure nessun dispositivo (attività “unplugged”).

La settimana internazionale dell’educazione informatica cade ogni anno all’inizio di dicembre: nel 2026 va dal 7 al 13 dicembre. La storica Ora del Codice si è evoluta: a livello internazionale è diventata l’Hour of AI, che affianca all’informatica le prime nozioni di intelligenza artificiale, mentre in Italia il progetto Programma il Futuro del Ministero e del CINI la propone come “L’Ora dell’Informatica”, con 25 percorsi da un’ora ciascuno, molti adatti alla primaria e alcuni senza computer.

Come usarla in classe: iscrivi la classe sul sito di Programma il Futuro, scegli un percorso adatto all’età e proponilo nella settimana di dicembre. Molte attività hanno personaggi e ambientazioni invernali, perfette per il periodo.

3. Biglietti di auguri digitali con Canva

Classi: terza, quarta e quinta. Tempo: 1-2 ore. Serve: computer o tablet, account scuola.

Con Canva per l’Istruzione, gratuito per insegnanti e studenti, i bambini possono creare un biglietto di auguri partendo da un modello natalizio: scelgono lo sfondo, scrivono un messaggio, aggiungono illustrazioni. Il biglietto si stampa, si invia via email alle famiglie o diventa una cartolina digitale animata.

Come usarlo in classe: l’insegnante crea un compito nella classe Canva con un modello di partenza, così tutti lavorano nello stesso spazio e non serve condividere account. Se vuoi approfondire le funzioni con intelligenza artificiale, leggi la mia guida a Canva AI per insegnanti.

4. Una storia di Natale scritta dalla classe, con l’aiuto dell’AI

Classi: quarta e quinta. Tempo: 2 ore. Serve: LIM e un assistente di intelligenza artificiale usato dall’insegnante.

La regola d’oro: la storia la inventano i bambini, l’AI aiuta. La classe decide personaggi, ambientazione e problema da risolvere; l’insegnante, alla LIM, chiede all’assistente (per esempio Google Gemini) di proporre tre possibili finali o di suggerire parole più precise. I bambini scelgono, correggono, riscrivono. Alla fine la storia si può illustrare a mano o trasformare in un breve video di auguri.

Attenzione: gli assistenti di intelligenza artificiale hanno limiti di età precisi, quindi alla primaria vanno usati dall’insegnante, davanti alla classe, senza inserire dati personali degli alunni. Per preparare in anticipo un assistente su misura, trovi idee nelle Gemme di Google Gemini per la scuola primaria, e per montare il video di auguri puoi usare Google Vids.

5. Il fumetto natalizio della classe con Pixton

Classi: terza, quarta e quinta. Tempo: 1-2 ore. Serve: computer o tablet.

Pixton permette di creare fumetti scegliendo personaggi, espressioni, sfondi e nuvolette. Ogni bambino costruisce il proprio avatar e la classe realizza una striscia di auguri o una “foto di classe” natalizia a fumetti, da stampare o proiettare alla festa di fine trimestre.

Come usarlo in classe: lavora a coppie, con una vignetta per coppia: alla fine si uniscono tutte in un’unica storia. È anche un ottimo esercizio di discorso diretto, perché ogni nuvoletta deve dire qualcosa di breve e chiaro.

6. Dal digitale alla carta: coding unplugged e pixel art

Classi: dalla seconda alla quarta. Tempo: 30-45 minuti. Serve: la scheda stampata e una matita.

Non tutte le attività tecnologiche hanno bisogno di uno schermo. Il pensiero computazionale si allena benissimo anche su carta: scrivere un programma con le frecce, eseguire istruzioni riga per riga, trovare l’errore in una sequenza. Per questo ho preparato la scheda “Coding di Natale” con tre esercizi:

Il percorso di Babbo Natale : scrivere con le frecce il programma che porta Babbo Natale al regalo e poi al camino, evitando gli alberi.

: scrivere con le frecce il programma che porta Babbo Natale al regalo e poi al camino, evitando gli alberi. Esegui il programma : colorare una griglia seguendo istruzioni riga per riga, fino a far comparire una stella.

: colorare una griglia seguendo istruzioni riga per riga, fino a far comparire una stella. Trova l’errore: un vero esercizio di debug, per scoprire quale freccia manda Babbo Natale fuori strada.

Scarica il PDF della scheda “Coding di Natale” (con le soluzioni)

E se vuoi portare la pixel art ancora più in là, sul mio sito di didattica trovi gli schemi di pixel art di Natale da fare con le perline Pyssla e Hama: gli stessi disegni a quadretti diventano addobbi veri per l’albero.

Bonus: il quiz di Natale con Kahoot

Per l’ultimo giorno prima delle vacanze, un quiz alla LIM mette tutti d’accordo: domande sulle tradizioni natalizie nel mondo, sulle parole dell’inverno o sul ripasso del trimestre. Con l’intelligenza artificiale lo prepari in pochi minuti partendo da un testo: trovi come fare nella guida a Kahoot! con l’AI.

Materiali consigliati per il coding in classe

Se vuoi continuare con il pensiero computazionale anche dopo Natale, questi materiali funzionano molto bene alla primaria:

Robot educativi da pavimento , come la Bee-Bot (l’ape robot): si programmano con i tasti freccia, esattamente come il percorso della scheda. Puoi confrontare i modelli tra i robot educativi per la scuola primaria.

, come la Bee-Bot (l’ape robot): si programmano con i tasti freccia, esattamente come il percorso della scheda. Puoi confrontare i modelli tra i robot educativi per la scuola primaria. Giochi da tavolo di coding unplugged : carte e tabelloni per programmare senza schermo, ideali per i lavori di gruppo. Trovi diverse proposte tra i giochi di coding per bambini.

: carte e tabelloni per programmare senza schermo, ideali per i lavori di gruppo. Trovi diverse proposte tra i giochi di coding per bambini. Libri di coding per bambini: storie e attività per avvicinarsi alla programmazione con l’età giusta. Dai un’occhiata ai libri di coding per la primaria.

Come organizzare le attività

Attività Classi Tempo Dispositivi Google Santa Tracker 1ª–5ª 20-30 min LIM o tablet Ora dell’Informatica / Hour of AI 1ª–5ª 1 ora PC, tablet o nessuno Biglietti di auguri con Canva 3ª–5ª 1-2 ore PC o tablet Storia di Natale con l’AI 4ª–5ª 2 ore LIM (usa l’insegnante) Fumetto con Pixton 3ª–5ª 1-2 ore PC o tablet Coding unplugged (scheda) 2ª–4ª 30-45 min nessuno

Un consiglio pratico: alterna attività con lo schermo e attività su carta. Per esempio, la scheda di coding il lunedì, l’Ora dell’Informatica il mercoledì, i biglietti con Canva il venerdì. Così il Natale diventa un piccolo percorso sul pensiero computazionale, non una serie di passatempi.

Privacy e sicurezza: tre regole

Account della scuola : usa gli strumenti con l’account istituzionale (Google Workspace for Education o equivalente), non con account personali dei bambini.

: usa gli strumenti con l’account istituzionale (Google Workspace for Education o equivalente), non con account personali dei bambini. Niente dati personali : nelle richieste all’intelligenza artificiale non inserire nomi, foto o informazioni sugli alunni.

: nelle richieste all’intelligenza artificiale non inserire nomi, foto o informazioni sugli alunni. Foto e video: se il video di auguri o il fumetto contiene immagini dei bambini, verifica le liberatorie prima di condividerlo con le famiglie.

Domande frequenti

Servono competenze tecniche per proporre queste attività?

No. Santa Tracker e la scheda di coding sono pronti all’uso; Programma il Futuro e Canva hanno guide per insegnanti e percorsi già strutturati. Basta provare l’attività una volta prima di proporla in classe.

Si possono fare senza computer?

Sì: la scheda “Coding di Natale” e molti percorsi unplugged di Programma il Futuro funzionano solo con carta e matita. La tecnologia si impara anche senza schermo.

L’intelligenza artificiale è adatta alla scuola primaria?

Sì, se è l’insegnante a usarla, davanti alla classe e con uno scopo preciso. I bambini imparano così che l’AI è uno strumento da guidare e da controllare, non un oracolo.

Conclusione

Il Natale è l’occasione giusta per far vedere ai bambini che la tecnologia non è solo qualcosa da guardare, ma qualcosa con cui creare: un biglietto, un fumetto, una storia, un programma che fa arrivare Babbo Natale al camino. Scegli una o due attività adatte alla tua classe, stampa la scheda di coding e raccontami nei commenti come è andata.