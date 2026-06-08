Immagina un assistente digitale che conosce già il tuo lavoro: sa cos’è una rubrica di valutazione, come si scrive un piano di lezione, come si imposta una comunicazione alle famiglie. Non devi spiegargli tutto dal principio né costruire ogni volta il prompt da zero. MagicSchool AI funziona così: è una raccolta di oltre 80 strumenti di intelligenza artificiale già pronti per gli insegnanti, utile dalla scuola primaria alle superiori. In questa guida aggiornata vediamo cosa offre il piano gratuito, gli strumenti più utili, come usarlo nel rispetto delle Linee guida del Ministero e trovi tre schede in bianco e nero da stampare: le schede prompt, una checklist per l’insegnante e un’attività di verifica per gli studenti.

Che cos’è MagicSchool AI e perché è diverso da ChatGPT

ChatGPT e Gemini sono assistenti generici: funzionano per tutto, ma per ottenere buoni materiali didattici bisogna saper scrivere il prompt giusto. MagicSchool AI fa il contrario: i prompt sono già scritti e ottimizzati per la scuola, nascosti dentro gli strumenti. Tu scegli lo strumento, compili pochi campi (materia, classe, obiettivo) e ottieni il risultato.

È stato fondato nel 2023 da Adeel Khan, ex insegnante e dirigente scolastico statunitense, ed è usato da alcuni milioni di docenti in tutto il mondo. Per generare i testi si appoggia ai modelli linguistici di diverse aziende, tra cui OpenAI e Anthropic. L’interfaccia è disponibile anche in italiano e i contenuti si possono ottenere direttamente in italiano.

Quanto costa: il piano gratuito basta?

Gratuito per i singoli insegnanti , senza scadenza: oltre 80 strumenti per il docente e l’assistente conversazionale Raina. Non viene indicato un limite al numero di generazioni.

, senza scadenza: oltre 80 strumenti per il docente e l’assistente conversazionale Raina. Non viene indicato un limite al numero di generazioni. Plus (circa 8 dollari al mese con pagamento annuale, 13 con pagamento mensile): aggiunge tra l’altro gli oltre 50 strumenti per gli studenti, da usare in un ambiente controllato dall’insegnante.

(circa 8 dollari al mese con pagamento annuale, 13 con pagamento mensile): aggiunge tra l’altro gli oltre 50 strumenti per gli studenti, da usare in un ambiente controllato dall’insegnante. Enterprise: per scuole e reti di scuole, con prezzo su richiesta, integrazioni e strumenti per la gestione dei dati.

Per il lavoro di preparazione del singolo docente il piano gratuito è più che sufficiente. Gli strumenti per gli studenti, invece, richiedono il piano a pagamento e, in Italia, una valutazione da parte della scuola (vedi sotto).

Gli strumenti più utili, dalla primaria alle superiori

Strumento A cosa serve Esempio Piano di lezione Struttura completa con obiettivi, fasi, tempi e materiali Primaria: il ciclo dell’acqua in 2 ore in modalità laboratoriale Rubrica di valutazione Criteri e descrittori per livelli Media: rubrica per un’esposizione orale di storia Livellatore di testo Riscrive un testo per un’altra età o un altro livello Alunni con DSA o che imparano l’italiano come L2 Verifiche e quiz Domande a scelta multipla, vero/falso, aperte, con soluzioni Superiori: 15 domande di ripasso di biologia Comunicazioni alle famiglie Testi chiari e con il tono giusto Avviso per un’uscita didattica Feedback sugli elaborati Prima bozza di commento su punti di forza e da migliorare Media e superiori: temi e relazioni, da rileggere sempre Raina Assistente con cui conversare per idee e materiali “Proponimi tre attività di avvio per la geometria in quinta”

Ci sono anche strumenti di supporto alla stesura dei piani personalizzati. Qui serve una cautela in più: si possono usare solo per avere idee generali su obiettivi e strategie, senza mai inserire informazioni sull’alunno. PEI e PDP sono documenti con dati sensibili e vanno scritti dal team docente.

Come si usa: guida passo passo

Vai su magicschool.ai e registrati con l’account Google o Microsoft (gratis, senza carta di credito). Nelle impostazioni del profilo scegli la lingua italiano. Dalla dashboard scegli lo strumento (puoi cercarlo per nome o per categoria). Compila i campi: materia, classe, argomento, obiettivo, eventuali indicazioni. Scrivi anche “Rispondi in italiano”. Clicca su Generate e attendi qualche secondo. Rileggi, correggi e adatta il risultato: è una bozza, non un testo definitivo. Copia il testo nel tuo documento o esportalo.

Le schede prompt che trovi più sotto servono proprio a questo: compili i dati su carta prima di aprire lo strumento e il risultato è più preciso.

Linee guida MIM e privacy: le regole da rispettare

Dal 2025 la scuola italiana ha un quadro di riferimento preciso: le Linee guida per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con il Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025, e la legge italiana sull’intelligenza artificiale (n. 132/2025). In pratica, per chi usa MagicSchool AI o strumenti simili:

Nessun dato personale degli alunni : niente nomi, cognomi, foto, voti abbinati a persone, diagnosi o informazioni familiari.

: niente nomi, cognomi, foto, voti abbinati a persone, diagnosi o informazioni familiari. L’insegnante resta responsabile : l’IA prepara una bozza, la decisione didattica e la valutazione sono del docente.

: l’IA prepara una bozza, la decisione didattica e la valutazione sono del docente. Uso con gli studenti solo se deciso dalla scuola : far usare una piattaforma di IA agli alunni (soprattutto minori) richiede una scelta dell’istituto, con le dovute verifiche sulla protezione dei dati.

: far usare una piattaforma di IA agli alunni (soprattutto minori) richiede una scelta dell’istituto, con le dovute verifiche sulla protezione dei dati. Trasparenza: quando condividi un materiale preparato con l’IA, è buona pratica dirlo.

Le Linee guida complete sono disponibili sulla piattaforma Unica del Ministero.

Schede da stampare in bianco e nero

Il PDF gratuito contiene tre pagine:

Scheda 1 – Schede prompt per MagicSchool AI : sei schede da ritagliare (piano di lezione, rubrica, testo semplificato, verifica, comunicazione alle famiglie, feedback) con i campi da preparare prima di aprire lo strumento.

: sei schede da ritagliare (piano di lezione, rubrica, testo semplificato, verifica, comunicazione alle famiglie, feedback) con i campi da preparare prima di aprire lo strumento. Scheda 2 – Checklist: posso usare questo testo? Le domande da farsi prima, durante e dopo l’uso dell’IA, con le tre regole d’oro.

Le domande da farsi prima, durante e dopo l’uso dell’IA, con le tre regole d’oro. Scheda 3 – Detective dell’IA, per la secondaria: gli studenti fanno una domanda a un assistente di IA scelto dall’insegnante, verificano tre informazioni su fonti affidabili e riscrivono la spiegazione correggendo gli errori.

Scarica le schede su MagicSchool AI (PDF gratuito, 3 pagine)

Le alternative

Eduaide.ai: piani di lezione, rubriche e differenziazione, con una banca di attività molto ricca.

Diffit: specializzato nell’adattare i testi al livello degli alunni.

Formative AI: verifiche online con correzione delle risposte aperte.

Gemini Notebook (ex NotebookLM): lavora solo sui documenti che carichi tu, utile per riassunti e ripasso.

Per un confronto pratico sulla correzione dei compiti leggi anche Come organizzare la classe con l’IA: 5 strumenti per la correzione; per parlarne con i bambini c’è la guida Educazione digitale: cosa insegnare ai bambini sull’IA; per un confronto tra gli assistenti generici c’è ChatGPT, Gemini o Copilot? Guida pratica per insegnanti.

Per approfondire

Chi vuole capire meglio come funziona l’intelligenza artificiale e come portarla in classe in modo consapevole trova diversi libri sull’intelligenza artificiale a scuola per insegnanti; per i ragazzi ci sono buoni libri che spiegano l’IA ai ragazzi.

Domande frequenti

MagicSchool AI è gratuito?

Sì, per il singolo insegnante: il piano gratuito comprende oltre 80 strumenti e non ha scadenza. Gli strumenti per gli studenti richiedono il piano a pagamento.

Funziona in italiano?

Sì: l’interfaccia può essere impostata in italiano e i contenuti si generano in italiano. Conviene comunque rileggere sempre, perché alcuni esempi possono essere pensati per la scuola americana.

Posso farlo usare ai miei alunni?

Solo se la scuola lo ha deciso e ha valutato la piattaforma dal punto di vista della protezione dei dati, come indicano le Linee guida del Ministero. Con gli alunni più piccoli è meglio usarlo in modalità dimostrativa, alla LIM.

Conclusione

MagicSchool AI fa risparmiare davvero tempo nella preparazione di lezioni, verifiche e comunicazioni, a ogni ordine di scuola. Funziona al meglio quando lo si usa per quello che è: un assistente che prepara bozze. Con le schede prompt si ottengono risultati migliori in meno tempo, con la checklist si controlla tutto prima che arrivi in classe.