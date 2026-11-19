In ogni classe ci sono alunni che imparano in modo diverso: chi ha un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), chi ha altri bisogni educativi speciali (BES), chi semplicemente ha bisogno di più tempo o di un testo più chiaro. Gli strumenti digitali gratuiti possono aiutare molto: leggono ad alta voce, trasformano la voce in testo, semplificano un brano, creano mappe e riassunti audio. In questa pagina trovate tutte le guide di maestroalberto.it sull’inclusione, divise per bisogno, un promemoria in PDF e l’elenco degli ultimi articoli, che si aggiorna da solo.

DSA e BES in breve

I DSA (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia) sono riconosciuti dalla Legge 170/2010; con il termine BES si indicano, più in generale, tutti gli alunni che per un periodo o in modo stabile hanno bisogno di un’attenzione particolare. Per gli alunni con DSA, e quando il team lo ritiene utile anche per gli altri BES, la scuola prepara il PDP (Piano Didattico Personalizzato), dove si scrivono gli strumenti compensativi (per esempio la sintesi vocale o le mappe) e le misure dispensative (per esempio più tempo o meno esercizi). Gli strumenti di questa pagina sono proprio strumenti compensativi digitali.

Da dove cominciare

Speechify Immersive Reader Diffit: testi su misura Sintesi vocale AI Wispr Flow: dettatura Gemini Notebook: mappe e audio

Leggere: la sintesi vocale

Microsoft Immersive Reader: legge il testo ad alta voce, evidenzia le parole e permette di cambiare carattere, spaziatura e colori. È gratuito e si trova in Word online, OneNote ed Edge.

Speechify: trasforma testi, PDF e pagine web in audio con voci naturali.

5 strumenti gratuiti di sintesi vocale AI per preparare audio didattici: letture, consegne, ripassi.

Scrivere: la dettatura

Wispr Flow: si parla e il testo compare già scritto e punteggiato.

Gratis e senza installare nulla c’è anche la Digitazione vocale di Google Documenti (menu Strumenti, con Chrome).

Capire e studiare

Seguire le lezioni

Otter.ai: registra e trascrive automaticamente la lezione, da rileggere con calma a casa.

Notta.ai: il confronto per scegliere lo strumento di trascrizione più adatto.

Preparare materiali e verifiche personalizzate

Altri strumenti di intelligenza artificiale per la scuola sono raccolti nella guida Intelligenza artificiale a scuola.

Promemoria da stampare

Una pagina in bianco e nero da tenere nel registro o accanto al PDP: una tabella con sei bisogni e gli strumenti digitali gratuiti corrispondenti, con lo spazio per le note sulla vostra classe, e otto controlli per preparare materiali ad alta leggibilità.

Scarica il PDF (1 pagina A4, bianco e nero)

Per la classe

Per lavorare con i più piccoli sono utili i libri ad alta leggibilità e, per le mappe e le schede, le strisce colorate di lettura, che aiutano a seguire la riga.

Link affiliati: se acquisti tramite questi link ricevo una piccola commissione, senza costi per te.

Gli ultimi articoli su DSA, BES e inclusione

Domande frequenti

Qual è lo strumento compensativo digitale più utile per iniziare?

Per la lettura, la sintesi vocale: Immersive Reader è gratuito e già presente in Word online ed Edge. Per la scrittura, la digitazione vocale di Google Documenti. Sono semplici da usare anche a casa con la famiglia.

Questi strumenti vanno scritti nel PDP?

Sì: gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti per l’alunno vanno indicati nel PDP, condivisi con la famiglia e usati anche durante le verifiche.

Servono solo agli alunni con DSA?

No. Molti di questi strumenti aiutano tutta la classe: un testo ad alta leggibilità o un audio da riascoltare sono utili a chiunque stia imparando.