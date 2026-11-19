In ogni classe ci sono alunni che imparano in modo diverso: chi ha un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), chi ha altri bisogni educativi speciali (BES), chi semplicemente ha bisogno di più tempo o di un testo più chiaro. Gli strumenti digitali gratuiti possono aiutare molto: leggono ad alta voce, trasformano la voce in testo, semplificano un brano, creano mappe e riassunti audio. In questa pagina trovate tutte le guide di maestroalberto.it sull’inclusione, divise per bisogno, un promemoria in PDF e l’elenco degli ultimi articoli, che si aggiorna da solo.
DSA e BES in breve
I DSA (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia) sono riconosciuti dalla Legge 170/2010; con il termine BES si indicano, più in generale, tutti gli alunni che per un periodo o in modo stabile hanno bisogno di un’attenzione particolare. Per gli alunni con DSA, e quando il team lo ritiene utile anche per gli altri BES, la scuola prepara il PDP (Piano Didattico Personalizzato), dove si scrivono gli strumenti compensativi (per esempio la sintesi vocale o le mappe) e le misure dispensative (per esempio più tempo o meno esercizi). Gli strumenti di questa pagina sono proprio strumenti compensativi digitali.
Da dove cominciare
Leggere: la sintesi vocale
- Microsoft Immersive Reader: legge il testo ad alta voce, evidenzia le parole e permette di cambiare carattere, spaziatura e colori. È gratuito e si trova in Word online, OneNote ed Edge.
- Speechify: trasforma testi, PDF e pagine web in audio con voci naturali.
- 5 strumenti gratuiti di sintesi vocale AI per preparare audio didattici: letture, consegne, ripassi.
Scrivere: la dettatura
- Wispr Flow: si parla e il testo compare già scritto e punteggiato.
- Gratis e senza installare nulla c’è anche la Digitazione vocale di Google Documenti (menu Strumenti, con Chrome).
Capire e studiare
- Diffit: adatta un testo al livello di lettura dell’alunno, con domande e glossario.
- Gemini Notebook (ex NotebookLM): dai vostri materiali crea mappe, riassunti e audio da ascoltare.
- Mappe pronte da stampare: le mappe concettuali per la primaria e le mappe delle parti del discorso su albertopiccini.it.
Seguire le lezioni
- Otter.ai: registra e trascrive automaticamente la lezione, da rileggere con calma a casa.
- Notta.ai: il confronto per scegliere lo strumento di trascrizione più adatto.
Preparare materiali e verifiche personalizzate
- Eduaide.ai e Brisk Teaching: creano in pochi minuti versioni differenziate della stessa attività.
- Come usare ChatGPT per preparare le verifiche, anche in versione semplificata.
- Le Gemme di Google Gemini: assistenti già pronti, utili anche per adattare i materiali.
- YUKAI!: cruciverba didattici per ripassare il lessico in modo leggero.
- Per la correzione: il dettato corretto con l’AI, da usare sempre con il controllo dell’insegnante.
Altri strumenti di intelligenza artificiale per la scuola sono raccolti nella guida Intelligenza artificiale a scuola.
Promemoria da stampare
Una pagina in bianco e nero da tenere nel registro o accanto al PDP: una tabella con sei bisogni e gli strumenti digitali gratuiti corrispondenti, con lo spazio per le note sulla vostra classe, e otto controlli per preparare materiali ad alta leggibilità.
Scarica il PDF (1 pagina A4, bianco e nero)
Per la classe
Per lavorare con i più piccoli sono utili i libri ad alta leggibilità e, per le mappe e le schede, le strisce colorate di lettura, che aiutano a seguire la riga.
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Domande frequenti
Qual è lo strumento compensativo digitale più utile per iniziare?
Per la lettura, la sintesi vocale: Immersive Reader è gratuito e già presente in Word online ed Edge. Per la scrittura, la digitazione vocale di Google Documenti. Sono semplici da usare anche a casa con la famiglia.
Questi strumenti vanno scritti nel PDP?
Sì: gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti per l’alunno vanno indicati nel PDP, condivisi con la famiglia e usati anche durante le verifiche.
Servono solo agli alunni con DSA?
No. Molti di questi strumenti aiutano tutta la classe: un testo ad alta leggibilità o un audio da riascoltare sono utili a chiunque stia imparando.