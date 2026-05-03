Come sapete, mi piace portarvi strumenti concreti e pronti all’uso per la didattica. Oggi vi parlo di Wispr Flow, un’app che trasforma la voce in testo dentro qualsiasi applicazione aperta sul computer o sul telefono, in italiano e con la correzione grammaticale integrata. Per noi insegnanti può cambiare davvero il modo di lavorare ogni giorno.

Il sito ufficiale è wisprflow.ai. Wispr Flow funziona su Mac, Windows, iPhone e Android e ha un piano gratuito.



Infografica 1: che cos’è Wispr Flow.

Che cos’è Wispr Flow?

Wispr Flow è un’applicazione di dettatura vocale intelligente. A differenza di altri sistemi di riconoscimento vocale, non è un’app separata in cui dettare: funziona sopra qualsiasi applicazione già aperta. Mentre scrivete un’email, un documento, una richiesta a un assistente AI o un post su Google Classroom, premete il tasto scorciatoia e cominciate a parlare. Il testo compare proprio dove stavate scrivendo, già corretto e con la punteggiatura.

Il punto di forza è l’intelligenza artificiale integrata: Flow non si limita a trascrivere, ma ripulisce il parlato, toglie esitazioni, “ehm” e ripetizioni e, con le istruzioni personalizzate, adatta il testo al vostro stile e alle vostre esigenze.

Un esempio. Parlo a voce, in modo un po’ disordinato, chiedendo una verifica sul ciclo dell’acqua. Wispr Flow scrive nel campo di testo: Crea una scheda di verifica per la classe terza sul ciclo dell’acqua. Struttura: 3 domande aperte e 5 vero/falso. Linguaggio adatto a bambini di 8-9 anni.

Perché è utile nella scuola primaria

Per un insegnante di scuola primaria il tempo è la risorsa più preziosa e più scarsa: materiali, comunicazioni, verifiche, schede per BES e DSA, programmazioni. Wispr Flow non sostituisce la nostra professionalità, ma toglie la fatica meccanica della scrittura e ci permette di concentrarci sul pensiero e non sulle dita.

Preparare i materiali: si dettano le istruzioni per schede, verifiche e attività direttamente in Word, Google Documenti o in un assistente AI.

si dettano le istruzioni per schede, verifiche e attività direttamente in Word, Google Documenti o in un assistente AI. Supporto a BES e DSA: si descrive a voce come semplificare un testo e, con le istruzioni giuste, si ottengono subito versioni facilitate.

si descrive a voce come semplificare un testo e, con le istruzioni giuste, si ottengono subito versioni facilitate. Email alle famiglie: si parla in modo naturale e Flow trasforma il parlato in un’email ordinata e corretta.

si parla in modo naturale e Flow trasforma il parlato in un’email ordinata e corretta. Osservazioni e note: si registrano le osservazioni sugli alunni subito dopo la lezione, parlando, senza dati personali.



Infografica 2: installare e configurare Wispr Flow passo per passo.

Come installare e configurare Wispr Flow

Andate su wisprflow.ai e create un account con l’email o con Google. Per il piano gratuito non serve la carta di credito. Scaricate l’app per il vostro dispositivo: Mac e Windows dal sito, iPhone dall’App Store, Android da Google Play. Autorizzate il microfono. Sul Mac: Impostazioni di Sistema → Privacy e sicurezza → Microfono. Su telefono, accettate la richiesta quando l’app la mostra. Impostate l’italiano come lingua principale. Se lavorate spesso anche in inglese, attivate il riconoscimento automatico della lingua: utilissimo per le lezioni di lingua straniera. Scrivete le vostre istruzioni personalizzate: è il passaggio più importante, lo spiego nella sezione qui sotto. Premete il tasto scorciatoia e parlate. Cliccate nel campo di testo di qualsiasi app, tenete premuto il tasto indicato da Flow (sul Mac di solito è fn) e dettate: il testo compare dove state scrivendo.

Le istruzioni personalizzate: la funzione più potente per gli insegnanti

Le istruzioni personalizzate (il “System Prompt”) dicono a Wispr Flow chi siete e come deve sistemare il testo ogni volta che dettate. Sono la differenza tra uno strumento generico e un assistente calibrato sul vostro lavoro. Ecco quattro esempi pronti da copiare e adattare.

Prompt 1: base per insegnanti di scuola primaria

Sei un assistente per insegnanti di scuola primaria italiana. Correggi grammatica, punteggiatura e sintassi del testo dettato. Usa un tono professionale ma caldo. Frasi brevi e chiare, al massimo 20 parole ciascuna. Rispondi sempre in italiano corretto. Quando descrivo materiali didattici, strutturali con titolo, punti elenco e nota finale.

Prompt 2: per BES e DSA

Sei specializzato nel supporto ad alunni con DSA e BES nella scuola primaria. Quando trascrivi, usa frasi brevi (al massimo 12 parole). Evidenzia le parole chiave in MAIUSCOLO. Proponi sempre 3 esempi concreti. Struttura ogni testo così: 1) definizione semplice, 2) esempio, 3) come fare. Evita le parole difficili: se servono, spiegale tra parentesi.

Prompt 3: email alle famiglie

Trasforma le mie note vocali in email formali per i genitori degli alunni. Tono professionale, cordiale e chiaro. Struttura: saluto iniziale, corpo del messaggio, ringraziamento, firma. Firma sempre con “Cordiali saluti, l’insegnante”. Non usare abbreviazioni. Correggi tutti gli errori. Se detto in modo informale, riscrivi in modo formale mantenendo il senso.

Prompt 4: programmazione didattica

Sei un assistente per la programmazione didattica nella scuola primaria italiana. Quando descrivo un’attività, crea un’unità di apprendimento strutturata secondo le Indicazioni Nazionali in vigore: titolo, traguardi di competenza, obiettivi di apprendimento, tempi, metodi, strumenti, valutazione. Usa tabelle quando possibile. Adatta il linguaggio all’età dei bambini indicata (6-11 anni, salvo diversa indicazione).



Infografica 3: i quattro prompt pronti all’uso.

Usi pratici in classe e fuori

Una volta configurato, Wispr Flow diventa uno strumento trasversale. Ecco come lo uso ogni giorno.

Prima e dopo la lezione

Prima della lezione detto le consegne da proiettare alla LIM, direttamente nelle slide. Dopo la lezione, mentre sistemo il materiale, detto le osservazioni nel diario di bordo. In tutto risparmio 15-20 minuti al giorno.

Nelle ore di lingua straniera

Wispr Flow riconosce oltre 100 lingue: si può dettare direttamente in inglese, francese o tedesco per preparare testi di ascolto, dialoghi o correzioni.

Sul telefono, tra una lezione e l’altra

Durante la ricreazione o mentre aspettate la classe in palestra potete dettare messaggi, email o note: il testo arriva già corretto. Addio ai messaggi scritti di fretta e pieni di errori di battitura!

Insieme a un assistente AI

La combinazione che preferisco: apro l’assistente AI nel browser, attivo Wispr Flow e detto la richiesta a voce. In pochi secondi ho la trascrizione pulita e la risposta: il tempo di preparazione dei materiali si dimezza.

Il mio consiglio. Cominciate con il prompt 1 per una settimana. Poi valutate che cosa manca e cambiatelo. Le istruzioni migliori sono quelle che crescono insieme al vostro modo di lavorare, non quelle scritte perfette il primo giorno.

Quanto costa

Piano gratuito: dettatura in tutte le app, su tutti i dispositivi, con un limite settimanale di parole su computer e iPhone. Basta per provarlo e per un uso leggero.

dettatura in tutte le app, su tutti i dispositivi, con un limite settimanale di parole su computer e iPhone. Basta per provarlo e per un uso leggero. Piano Pro (a pagamento): toglie i limiti e aggiunge le funzioni avanzate. Esistono sconti per studenti e insegnanti: controllate le condizioni aggiornate nella pagina dei prezzi.

toglie i limiti e aggiunge le funzioni avanzate. Esistono sconti per studenti e insegnanti: controllate le condizioni aggiornate nella pagina dei prezzi. Piani per team e scuole: con funzioni di gestione condivisa, da chiedere direttamente a Wispr Flow.

Privacy e sicurezza

Una domanda che mi fate spesso: i dati vocali vengono conservati? Wispr Flow ha una pagina dedicata alla privacy che spiega le sue regole. Come per qualsiasi strumento di intelligenza artificiale usato a scuola, vi raccomando di non dettare mai dati personali degli alunni: nomi e cognomi, dati sanitari, informazioni sulle famiglie. Usate Flow per materiali didattici, comunicazioni senza dati personali e organizzazione del lavoro.

In conclusione

Wispr Flow è uno di quegli strumenti che, una volta provati, è difficile abbandonare: rende più leggera una cosa che facciamo cento volte al giorno, scrivere. Per noi insegnanti recuperare anche solo un’ora al giorno di scrittura meccanica è un regalo enorme. In 20 minuti si è operativi; con altri 20 minuti dedicati alle istruzioni personalizzate si ha uno strumento su misura per anni.

Provate la versione gratuita, configurate uno dei prompt qui sopra e poi raccontatemi com’è andata nei commenti!