✏️ Alberto · Scuola e Nuove Tecnologie · 🕐 Lettura: ~6 minuti
Come sapete, mi piace portarvi strumenti concreti e pronti all’uso per la didattica. Oggi vi presento YUKAI!, una web app italiana per creare cruciverba didattici personalizzati grazie all’intelligenza artificiale. È gratuita, non richiede installazione, funziona su qualsiasi dispositivo — e, cosa rara, è stata sviluppata da un team tutto italiano: è uno spinoff dell’Università di Siena.
🧩 Cos’è YUKAI!
YUKAI! è una piattaforma web per la creazione di cruciverba didattici personalizzati. L’AI si occupa di generare parole e definizioni a partire da un argomento o da una lista di termini: in pochi secondi hai un puzzle pronto da usare in classe. È nata in collaborazione con Aretè Formazione e conta già una community di educatori e ambassador attivi in tutta Italia.
Il punto di forza? Zero account per gli alunni: basta un link o un QR code e i bambini possono giocare direttamente dal proprio dispositivo — computer, tablet o smartphone, anche sulla LIM.
🚀 Come si usa: guida passo per passo
- Vai su yukai.it — nessuna installazione richiesta.
- Accedi o registrati gratuitamente (via Aretè Formazione).
- Clicca “+ Nuovo” e inserisci l’argomento o le parole chiave. L’AI costruisce il cruciverba in automatico.
- Personalizza risposte, definizioni, layout e livello di difficoltà.
- Condividi con un link o un QR code — gli studenti giocano senza dover creare un account.
- Monitora i progressi in tempo reale: statistiche e completamento classe sempre a portata di clic.
⚙️ Configurazione e trucchi utili
- 🔄 Catalogo pubblico: nella sezione Catalogo trovi centinaia di cruciverba già pronti, creati dalla community, sfogliabili per materia. Ottimi come punto di partenza.
- 📊 Statistiche in tempo reale: dal pannello di controllo vedi quanti alunni hanno completato il cruciverba e quali parole hanno dato più difficoltà — informazione preziosa per la valutazione formativa.
- 🎮 Modalità Gioca / Usa: “Gioca” è per la prova individuale, “Usa” porta il cruciverba in classe con un codice dedicato. Tienile distinte per non mescolare statistiche di test e statistiche reali.
- 🏆 Modalità competitiva (beta): disponibile per chi vuole aggiungere un pizzico di sfida — utile per motivare anche gli alunni più refrattari.
- 🔗 Integrazione LMS (beta): per le scuole già organizzate con piattaforme e-learning, è in sviluppo l’integrazione con ambienti LMS.
💡 Prompt consigliati per gli insegnanti
La chiave di un buon cruciverba è un input preciso. Alcuni modelli pronti all’uso:
“Crea un cruciverba su Le piante per classe 3ª primaria con 10 parole, livello facile. Usa: radice, foglia, fusto, fiore, seme, terra, acqua, sole, frutto, germoglio.”
“Cruciverba sui Romani per classe 4ª, definizioni adatte a bambini di 9 anni. Parole: senato, legione, toga, gladio, foro, aquila, consoli, tribuno.”
“Cruciverba sulle forme geometriche per classe 2ª, solo figure piane, livello semplice. Parole: cerchio, quadrato, rettangolo, triangolo, lato, angolo.”
“Cruciverba sul cinema italiano anni ’90, livello medio, 15 parole, in italiano.” (Per uso generico, non solo scolastico!)
💡 Consiglio del Maestro: specifica sempre classe, numero di parole e livello di difficoltà nell’input. Il risultato sarà molto più mirato e richiedrà meno modifiche manuali.
🏫 Usi didattici per la Scuola Primaria e non solo
- ✍️ Verifica formativa e sommativa — fine unità, ripasso, consolidamento.
- 🔍 Didattica esplorativa — introduci un argomento nuovo in modo ludico, prima della spiegazione.
- 🤝 Peer learning — gli alunni creano i cruciverba tra loro, scrivendo le proprie definizioni. Attività eccellente per Italiano e Scienze.
- 🌈 Inclusione BES/DSA — personalizza il numero di parole, le definizioni e la difficoltà per ogni alunno.
- 💻 Educazione digitale — mostrare come funziona l’AI generativa in modo concreto e sicuro.
- 🏠 Compiti a casa interattivi — condividi il link con le famiglie: i bambini giocano anche a casa senza account.
✅ Pro e contro (al volo)
|👍 Punti di forza
|👎 Limiti da conoscere
|Completamente gratuito per iniziare
|Alcune funzioni avanzate richiedono account
|100% italiano (team e interfaccia)
|Modalità competitiva e LMS ancora in beta
|Nessun account per gli alunni
|Richiede connessione internet
|Statistiche in tempo reale
|Personalizzazione manuale richiede un po’ di pratica
|Community e catalogo pubblico attivi
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|Spinoff universitario: affidabile e aggiornato
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🔒 Privacy e sicurezza
YUKAI! non richiede dati personali agli studenti per giocare. Come per qualsiasi strumento digitale in ambito scolastico, evita di inserire nomi e cognomi di alunni reali nei prompt. Usa nomi di fantasia o sigle di classe. Per un uso istituzionale con garanzie maggiori, valuta il contatto diretto con il team tramite il sito ufficiale.
🔗 Link utili
- 🌐 YUKAI! — Sito ufficiale
- 📚 Catalogo cruciverba della community
- 📖 Manuale d’uso ufficiale
- 🤝 Partner Aretè Formazione
- 🎓 Diventa Ambassador YUKAI!
Alcune infografiche per comprendere in funzionamento di Yukai!
Conclusione
YUKAI! è uno di quegli strumenti che unisce semplicità e potenza didattica reale. In meno di cinque minuti puoi avere un cruciverba personalizzato pronto per la classe, e in altri due condividerlo con gli alunni. Il fatto che sia italiano, gratuito e legato all’università lo rende ancora più interessante per noi docenti.
📌 Post a cura di maestroalberto.it — Scuola e Nuove Tecnologie.
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