I Chromebook sono computer portatili con ChromeOS, il sistema operativo di Google. Sono molto diffusi nelle scuole perché si accendono in pochi secondi, costano poco e si gestiscono facilmente con Google Workspace for Education. Chi arriva da Windows o dal Mac, però, all’inizio può trovarsi spaesato: tasti diversi, niente tasto Canc, app al posto dei programmi.

Nel 2021 avevo segnalato Chromebook Simulator, una pagina di Google con tutorial interattivi che simulavano lo schermo di un Chromebook. Oggi quel simulatore non è più disponibile e il vecchio indirizzo rimanda ad altre pagine di Google. Per fortuna ci sono altre risorse gratuite per imparare, anche senza avere un Chromebook.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

Le risorse ufficiali di Google

La Guida di Chromebook in italiano

La Guida di Chromebook è il punto di partenza: spiega in italiano come configurare il dispositivo, collegarsi al Wi-Fi, installare le app, gestire i file, stampare e usare le funzioni di accessibilità. Ogni argomento ha istruzioni passo passo.

Chromebook Training Game

Google ha creato anche un Chromebook Training Game: un percorso a forma di mappa, con cinque sezioni, brevi video, quiz e minigiochi che insegnano le basi e le scorciatoie da tastiera. Si completa in circa mezz’ora, funziona nel browser anche senza Chromebook ed è in inglese.

La formazione per i docenti

Sulla piattaforma di formazione di Google c’è anche un corso sui Chromebook pensato per la scuola, che spiega come usarli in classe insieme agli strumenti di Google Workspace for Education.

Le scorciatoie da tastiera da conoscere

La tastiera del Chromebook ha un tasto Cerca, o Avvio app, al posto del Blocco maiuscole, e una fila di tasti funzione dedicati. Alcune combinazioni utili:

Ctrl + Alt + / : mostra l’elenco completo delle scorciatoie da tastiera;

: mostra l’elenco completo delle scorciatoie da tastiera; Ctrl + tasto Mostra finestre : cattura dello schermo intero;

: cattura dello schermo intero; Alt + Backspace : cancella il carattere a destra del cursore, come il tasto Canc;

: cancella il carattere a destra del cursore, come il tasto Canc; Ctrl + C, Ctrl + V, Ctrl + Z: copia, incolla e annulla, come su Windows.

L’elenco completo è nella pagina ufficiale Scorciatoie da tastiera di Chromebook.

Provare ChromeOS senza un Chromebook

Chi vuole provare l’esperienza ChromeOS su un vecchio computer può usare ChromeOS Flex, la versione gratuita di Google per PC e Mac. Si può avviare da una chiavetta USB senza installarla: è un buon modo per dare nuova vita ai computer lenti della scuola. Non è però identica a un vero Chromebook, ad esempio per le app Android.

Consigli per chi inizia

Accedi con l’account della scuola : documenti, impostazioni e segnalibri ti seguono su qualsiasi Chromebook.

: documenti, impostazioni e segnalibri ti seguono su qualsiasi Chromebook. Salva su Google Drive : lo spazio sul dispositivo è poco, il cloud è il posto giusto per i file.

: lo spazio sul dispositivo è poco, il cloud è il posto giusto per i file. Fissa le app che usi di più sulla barra in basso, la “shelf”, con il tasto destro e “Fissa”.

che usi di più sulla barra in basso, la “shelf”, con il tasto destro e “Fissa”. Usa le funzioni di accessibilità: lettura ad alta voce, lente di ingrandimento e dettatura sono già incluse e utili per gli alunni con BES e DSA.

Domande frequenti

Chromebook Simulator esiste ancora?

No, il vecchio simulatore non è più disponibile. Per imparare si possono usare la Guida di Chromebook in italiano e il Chromebook Training Game di Google.

Come si vede l’elenco delle scorciatoie?

Premendo insieme Ctrl + Alt + / su qualsiasi Chromebook.

Posso provare ChromeOS su un altro computer?

Sì, con ChromeOS Flex, gratuito, che si avvia da una chiavetta USB su molti PC e Mac.