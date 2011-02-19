Le schede “unisci i puntini”, i classici dot-to-dot, piacciono a tutti i bambini: si seguono i numeri in ordine, si traccia la linea e alla fine compare il disegno. Sono un passatempo, ma anche un ottimo esercizio per contare, riconoscere i numeri e allenare la mano.

Ancora più bello è crearle partendo da un’immagine scelta da noi: l’animale studiato in scienze, il personaggio di una storia letta in classe, la sagoma di una regione italiana. Nel 2011 avevo segnalato PictureDots, che è ancora online. Oggi ci sono anche generatori che fanno quasi tutto da soli.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

PictureDots: come funziona

PictureDots è un editor gratuito, in inglese, in cui i puntini si posizionano a mano:

Si apre il puzzle maker e si carica un’immagine da usare come guida. Con lo strumento draw dots si clicca lungo il contorno: i puntini vengono numerati automaticamente nell’ordine in cui si inseriscono. Con move dots si possono spostare quelli venuti male, e con draw lines si aggiungono linee già tracciate, ad esempio per gli occhi. Con preview si nasconde l’immagine e si controlla il risultato. Infine si scarica la scheda con make PDF, oppure la si condivide con save & share.

Il lavoro è un po’ più lungo, ma si ha il controllo completo: si decide quanti puntini mettere e dove, e quindi si regola la difficoltà.

I generatori automatici

Oh My Dots

Oh My Dots trasforma automaticamente un’immagine in una scheda unisci i puntini. Si carica la figura, i puntini vengono generati da soli e si possono aggiungere o togliere con un cursore. Oltre ai numeri si possono usare le lettere dell’alfabeto o i numeri romani. La scheda si gioca online oppure si scarica in PDF per la stampa.

MiniWebtool Connect the Dots

Il generatore di MiniWebtool converte l’immagine in un percorso numerato e prepara il file da stampare. L’elaborazione avviene direttamente nel browser: l’immagine non viene caricata su un server.

Consiglio per i generatori automatici: funzionano meglio con figure semplici, dal contorno netto e con lo sfondo bianco o trasparente, come sagome, disegni al tratto e clipart. Con le fotografie piene di dettagli il risultato è spesso confuso.

Strumento Come si mettono i puntini Punto di forza PictureDots A mano Controllo completo sulla difficoltà Oh My Dots Automatico, modificabile Numeri, lettere o numeri romani MiniWebtool Automatico Immagini elaborate solo nel browser

Perché usarle a scuola e a casa

Numeri e conteggio : seguire la sequenza 1, 2, 3… consolida l’ordine dei numeri. Con più puntini si arriva a 50 o a 100.

: seguire la sequenza 1, 2, 3… consolida l’ordine dei numeri. Con più puntini si arriva a 50 o a 100. Alfabeto : con le lettere al posto dei numeri si ripassa l’ordine alfabetico.

: con le lettere al posto dei numeri si ripassa l’ordine alfabetico. Numeri romani : una sfida divertente per i più grandi.

: una sfida divertente per i più grandi. Motricità fine : tracciare linee precise da un punto all’altro allena la mano alla scrittura.

: tracciare linee precise da un punto all’altro allena la mano alla scrittura. Attenzione e concentrazione : bisogna cercare il numero successivo senza saltarne nessuno.

: bisogna cercare il numero successivo senza saltarne nessuno. Collegamenti con le materie: un animale di scienze, un monumento di storia o la sagoma dell’Italia per la geografia.

Regola la difficoltà: 10-20 puntini grandi per i più piccoli, 50 o più per i bambini più grandi.

Domande frequenti

Come si crea una scheda unisci i puntini con una propria immagine?

Si carica l’immagine in un generatore come PictureDots, dove i puntini si mettono a mano, oppure Oh My Dots, che li crea automaticamente. Poi si scarica il PDF da stampare.

Sono gratuiti?

Sì, gli strumenti presentati si possono usare gratuitamente. Alcuni chiedono la registrazione solo per funzioni aggiuntive.

Che immagini funzionano meglio?

Disegni semplici con un contorno chiaro e lo sfondo bianco. Le foto molto dettagliate danno risultati confusi, soprattutto con i generatori automatici.