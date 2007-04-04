Nel 2007 avevo scritto di Fisgonia, un servizio spagnolo che sfruttava Google Maps per mostrare su una mappa le webcam di mezzo mondo, divise per categorie: città, spiagge, natura, animali, università. Chiunque poteva aggiungerne di nuove e io stesso avevo segnalato una webcam sul mare di Fano, che venne inserita il giorno dopo.

Era un modo divertente per fare un viaggio senza alzarsi dalla poltrona, per vedere che tempo fa dall’altra parte del pianeta o per curiosare in una spiaggia tropicale nel pieno dell’inverno.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

Fisgonia esiste ancora?

No: oggi il sito di Fisgonia non risponde più e il progetto è stato abbandonato da tempo. L’idea, però, ha fatto strada: ci sono servizi gratuiti molto più completi, con decine di migliaia di webcam, video in alta definizione e mappe interattive. Ecco quelli che consiglio.

Le migliori alternative a Fisgonia nel 2026

1. Windy Webcams: la mappa delle webcam di tutto il mondo

È l’erede più vicino a Fisgonia. Sulla mappa di Windy, il noto sito di previsioni meteo, si attiva il livello Webcam e compaiono decine di migliaia di telecamere: località di mare, piste da sci, porti, montagne, parchi naturali. Cliccando su una webcam si vede l’immagine più recente e un timelapse delle ultime ore.

Windy ha assorbito webcams.travel, un altro storico archivio di webcam nato proprio nel 2007, come Fisgonia. La mappa delle webcam è gratuita e senza pubblicità, e chiunque può aggiungere la propria telecamera.

2. SkylineWebcams: le piazze più famose in diretta

SkylineWebcams è un portale nato in Italia che trasmette video in diretta e in alta qualità dai luoghi più conosciuti: piazze, monumenti, spiagge, vulcani. Le webcam italiane sono tantissime, ma si possono visitare più di sessanta paesi. È gratuito e non serve registrarsi.

3. EarthCam: le grandi città del mondo

EarthCam è specializzato nelle metropoli: Times Square a New York, Parigi, Londra, Dubai. Ottimo per osservare la vita di una città lontana in tempo reale e accorgersi, ad esempio, che lì è ancora notte.

4. Explore.org: animali e natura in diretta

Explore.org è una rete di webcam naturalistiche gestita da una fondazione senza scopo di lucro. Si possono osservare gli orsi bruni che pescano salmoni in Alaska, una pozza d’acqua in Africa frequentata da elefanti e giraffe, nidi di aquile, panda, barriere coralline. Molte telecamere sono stagionali: conviene controllare quali sono attive nel periodo.

5. La Terra vista dalla Stazione Spaziale Internazionale

Se il viaggio deve essere davvero lungo, la NASA trasmette in diretta su YouTube le immagini della Terra riprese dalla Stazione Spaziale Internazionale, che orbita a circa 400 chilometri di altezza. Durante ogni giro, che dura circa 90 minuti, la stazione passa metà del tempo sul lato in ombra: se lo schermo è scuro, è notte sotto di lei.

6. Webcam meteo italiane

Per le località italiane sono comodi anche i portali meteo come 3B Meteo e ilMeteo, che raccolgono le webcam di città, laghi e montagne accanto alle previsioni.

Confronto rapido

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Cosa si può fare con le webcam, a scuola e a casa

Le webcam in diretta non sono solo un passatempo. Con un po’ di curiosità diventano una finestra per capire il mondo:

Fusi orari : alla stessa ora, a Roma è giorno e a Sydney è notte. Basta aprire due webcam per vederlo.

: alla stessa ora, a Roma è giorno e a Sydney è notte. Basta aprire due webcam per vederlo. Stagioni ed emisferi : a dicembre si scia sulle Alpi e si fa il bagno in Australia.

: a dicembre si scia sulle Alpi e si fa il bagno in Australia. Meteo : confrontare il cielo di città diverse e verificare se le previsioni erano giuste.

: confrontare il cielo di città diverse e verificare se le previsioni erano giuste. Geografia : cercare sulla mappa la località della webcam e scoprire montagne, fiumi e coste vicine.

: cercare sulla mappa la località della webcam e scoprire montagne, fiumi e coste vicine. Scienze: osservare il comportamento degli animali nel loro ambiente naturale.

Attenzione alle webcam “private”

In rete esistono anche siti che mostrano telecamere private lasciate senza password dai proprietari: negozi, cortili, a volte interni di abitazioni. Meglio evitarli, soprattutto con i bambini: non è chiaro che cosa possa comparire e si tratta di immagini riprese senza il consenso delle persone. I servizi elencati sopra, invece, mostrano solo webcam pubbliche, installate apposta per essere viste.

Domande frequenti

Fisgonia funziona ancora?

No, il sito non è più raggiungibile. L’alternativa più simile, con le webcam su una mappa del mondo, è Windy Webcams.

Si possono vedere le webcam in diretta gratis?

Sì, tutti i servizi di questo articolo sono gratuiti. Alcuni offrono una versione a pagamento con funzioni in più, ma non serve per guardare le webcam.

Quali webcam sono adatte ai bambini?

Quelle naturalistiche di Explore.org, le piazze e le spiagge di SkylineWebcams e la vista della Terra dalla Stazione Spaziale sono le più adatte. Meglio sempre guardarle insieme a un adulto.