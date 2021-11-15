MindMup è da anni uno degli strumenti più usati per creare mappe mentali online, apprezzato soprattutto a scuola per la sua semplicità e per l’integrazione con Google Drive. Nel 2026 però è cambiato molto: è arrivato MindMup 3, con un editor rinnovato e nuovi piani di abbonamento che hanno ridotto parecchio ciò che si può fare gratis. In questa guida, che aggiorna il mio articolo del 2021 su MindMup 2.0, vediamo cosa è cambiato, quanto costa, cosa resta gratuito e quali sono le migliori alternative gratuite per creare mappe mentali e concettuali con gli studenti.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

Che cos’è MindMup

MindMup è un’applicazione web per creare mappe mentali: si parte da un’idea centrale e si aggiungono rami e sotto-rami con la tastiera o con il mouse. Ogni nodo può contenere testo, note, immagini e allegati, e la mappa si può esportare o pubblicare online. A scuola si usa per prendere appunti, schematizzare un argomento, preparare un’esposizione orale, pianificare un testo o un progetto di gruppo.

Una funzione poco conosciuta ma preziosa è la visualizzazione degli argomenti (Argument Visualization): una modalità pensata per costruire mappe argomentative, con tesi, ragioni e obiezioni, molto utile per allenare il ragionamento e la scrittura argomentativa.

Le novità di MindMup 3

Il passaggio a MindMup 3 è iniziato ad aprile 2026, con la migrazione graduale di tutti gli account. Le novità principali:

Editor rinnovato , più fluido, con nuove scorciatoie da tastiera e controlli migliori per spostarsi, ingrandire e trascinare i nodi.

, più fluido, con nuove scorciatoie da tastiera e controlli migliori per spostarsi, ingrandire e trascinare i nodi. Modalità presentazione : la mappa si mostra come una sequenza di idee, una dopo l’altra. Sostituisce i vecchi storyboard.

: la mappa si mostra come una sequenza di idee, una dopo l’altra. Sostituisce i vecchi storyboard. Mappe argomentative confermate, con la possibilità di aggiungere note adesive.

confermate, con la possibilità di aggiungere note adesive. Funzioni di intelligenza artificiale annunciate a breve, con crediti diversi a seconda del piano.

Alcune cose invece sono state tolte o ridimensionate: le mappe a spina di pesce (fishbone) restano visibili ma solo in lettura, mentre misure, avanzamento e storyboard non sono stati trasferiti nella nuova versione. Mappe, team e impostazioni degli account sono stati invece migrati automaticamente.

Prezzi di MindMup nel 2026: cosa resta gratis

Con MindMup 3 sono arrivati nuovi piani. Il cambiamento più importante per chi lo usava gratuitamente: il piano Starter, gratuito, permette ora di creare fino a 3 mappe.

Piano Prezzo (pagamento annuale) Per chi Starter Gratis Fino a 3 mappe, note, condivisione e pubblicazione Personal 6 dollari al mese Mappe illimitate, immagini e allegati, condivisione avanzata Team 9 dollari al mese per 3 utenti Spazi di lavoro condivisi e collaborazione Organization 15 dollari al mese per 5 utenti Accesso con account Google o Microsoft della scuola, sicurezza avanzata

I prezzi sono quelli indicati sul sito ufficiale a novembre 2026; con il pagamento annuale si risparmia fino al 40% rispetto al mensile. Anche l’app MindMup per Google Drive continua a funzionare, ma secondo la sua scheda sul Google Workspace Marketplace ora richiede un abbonamento attivo.

In pratica: per qualche mappa ogni tanto il piano gratuito basta; per un uso continuativo con le classi serve un abbonamento, oppure conviene valutare le alternative qui sotto.

Come creare una mappa mentale con MindMup

Vai su mindmup.com e crea un account gratuito (anche con Google o Microsoft). Crea una nuova mappa e scrivi l’idea centrale. Premi Tab per aggiungere un ramo figlio e Invio per un ramo allo stesso livello: con la tastiera si costruisce una mappa in pochi minuti. Aggiungi colori, note e, con i piani a pagamento, immagini e allegati. Condividi il link, pubblica la mappa oppure mostrala in modalità presentazione alla LIM.

Le alternative gratuite a MindMup per la scuola

Se il limite di 3 mappe ti sta stretto, ecco gli strumenti che consiglio per creare mappe mentali e concettuali gratis.

1. draw.io (diagrams.net)

Completamente gratuito e open source, senza limiti di mappe. Oltre alle mappe mentali crea diagrammi di flusso, schemi e mappe concettuali. Salva i file direttamente su Google Drive o OneDrive e ha un componente aggiuntivo per Google Workspace che funziona anche in Google Classroom. È la sostituta più vicina a MindMup per chi lavorava su Drive.

2. Coggle

Semplicissimo e piacevole da usare: il piano gratuito offre mappe pubbliche illimitate e 3 mappe private, con collaborazione in tempo reale. Ne avevo parlato già in questo articolo.

3. Canva

Ha decine di modelli di mappe mentali già impaginati e la lavagna collaborativa. Con Canva per l’Istruzione, gratuito per i docenti verificati e i loro studenti, si accede a tutti gli elementi grafici. Ideale quando la mappa deve essere anche bella da vedere o da stampare.

4. XMind

Uno dei programmi di mappe mentali più completi, con molti stili e layout. La versione gratuita permette fino a 10 mappe online, sufficienti per un uso occasionale.

5. Le lavagne collaborative

Per le mappe costruite insieme dalla classe, con post-it e frecce, funzionano bene anche FigJam, Miro o Canva Whiteboard, gratuiti per la scuola con i rispettivi piani Education: ne parlo nella guida alle alternative a Jamboard.

Strumento Piano gratuito Punto di forza MindMup 3 mappe Velocità con la tastiera, mappe argomentative draw.io Illimitato Tutto gratis, salvataggio su Drive, Classroom Coggle Mappe pubbliche illimitate, 3 private Semplicità e collaborazione Canva Gratis per la scuola Modelli grafici pronti XMind 10 mappe online Molti stili e layout

Idee per usare le mappe mentali in classe

Prima della lezione : brainstorming collettivo alla LIM su ciò che gli studenti sanno già di un argomento.

: brainstorming collettivo alla LIM su ciò che gli studenti sanno già di un argomento. Durante lo studio : ogni studente trasforma un capitolo del libro in una mappa, una strategia utile anche per chi ha bisogno di schemi di supporto.

: ogni studente trasforma un capitolo del libro in una mappa, una strategia utile anche per chi ha bisogno di schemi di supporto. Per l’esposizione orale : la mappa diventa la traccia da seguire, magari in modalità presentazione.

: la mappa diventa la traccia da seguire, magari in modalità presentazione. Per argomentare: con una mappa argomentativa si mettono in ordine tesi, prove e controargomentazioni prima di scrivere un testo.

Domande frequenti

MindMup è ancora gratuito?

In parte: il piano Starter è gratuito ma permette di creare fino a 3 mappe. Per mappe illimitate, allegati e collaborazione servono i piani a pagamento.

Che fine hanno fatto le mie vecchie mappe di MindMup 2?

Le mappe salvate nell’account MindMup sono state migrate automaticamente in MindMup 3. Le mappe a spina di pesce sono rimaste visibili ma solo in lettura. Le mappe salvate su Google Drive restano nel tuo Drive.

MindMup funziona ancora con Google Drive?

Sì, l’app MindMup per Google Drive continua a funzionare, ma secondo la scheda ufficiale richiede un abbonamento attivo.

Qual è la migliore alternativa gratuita a MindMup?

Per chi lavora con Google Drive, draw.io (diagrams.net): è completamente gratuito, senza limiti, e salva i file direttamente su Drive. Per la massima semplicità, Coggle.

In conclusione

MindMup resta uno strumento rapido ed efficace, soprattutto per chi ama costruire mappe con la tastiera e per le mappe argomentative. Con MindMup 3 però il piano gratuito è diventato molto limitato: se ti servono tante mappe con le classi senza spendere, draw.io e Coggle sono oggi le scelte più convenienti. Tu quale strumento usi per le mappe con i tuoi studenti? Scrivilo nei commenti!