Una mano che disegna e scrive su una lavagna bianca, mentre una voce spiega: i video in stile whiteboard animation catturano l’attenzione perché il disegno appare sotto gli occhi di chi guarda, un pezzo alla volta. Anni fa su questo blog avevo presentato VideoScribe e TruScribe. In questa guida aggiornata vediamo come funziona oggi VideoScribe, che fine ha fatto TruScribe, quali alternative gratuite usare e come far realizzare video “disegnati” agli studenti dalla primaria alle superiori, anche solo con carta, pennarello e telefono. In fondo trovi tre schede in bianco e nero da stampare: il progetto del video, lo storyboard e l’allenamento a disegnare in 5 tratti.

Perché i video “disegnati” funzionano in classe

Un video whiteboard mostra una sola idea alla volta, collega parole chiave e immagini semplici e procede al ritmo della voce. Per chi guarda è più facile seguire il filo; per chi lo realizza è un esercizio prezioso di sintesi: bisogna scegliere il messaggio principale, ordinarlo in scene e trovare il disegno più semplice per ogni concetto. È per questo che, più ancora che guardarli, conviene farli realizzare agli studenti.

VideoScribe oggi: cosa offre e quanto costa

VideoScribe, dell’azienda inglese Sparkol, è ancora il programma più conosciuto per questo tipo di video. Oggi si usa sia dal browser sia con l’app da installare, ha una grande libreria di illustrazioni già pronte con l’effetto “mano che disegna”, musica e registrazione della voce, e strumenti di IA per generare immagini, testi e voce fuori campo.

Prova gratuita di 7 giorni , senza carta di credito: 3 download in tutto, video fino a 5 minuti, con filigrana.

, senza carta di credito: 3 download in tutto, video fino a 5 minuti, con filigrana. Lite : 150 dollari all’anno (circa 12,50 al mese), 5 download al mese, video fino a 5 minuti.

: 150 dollari all’anno (circa 12,50 al mese), 5 download al mese, video fino a 5 minuti. Core : 255 dollari all’anno, 30 download al mese, video fino a 10 minuti, senza filigrana.

: 255 dollari all’anno, 30 download al mese, video fino a 10 minuti, senza filigrana. Max: 320 dollari all’anno, download illimitati, video fino a 20 minuti.

Tutti i piani esportano in Full HD (MP4). È uno strumento valido per l’insegnante che produce molti video, ma non c’è una versione gratuita da usare stabilmente con la classe.

E TruScribe?

TruScribe oggi non è più un’app per creare video da soli: è uno studio americano che realizza video whiteboard su commissione per aziende, con prezzi da professionisti. Per la scuola non è quindi un’opzione.

Le alternative, gratuite e non

Strumento Versione gratuita Per la scuola VideoScribe solo prova di 7 giorni il vero effetto “mano che disegna”, a pagamento Powtoon video fino a 3 minuti, con filigrana piano Education a circa 8 dollari al mese (annuale), con stile lavagna tra i modelli Canva Scuola gratis per insegnanti e studenti verificati animazioni, video e presentazioni; non simula la mano, ma si ottiene un buon effetto “lavagna” Google Vids dipende dall’account Google Workspace della scuola video didattici con l’aiuto dell’IA Carta, pennarello e telefono gratis la soluzione migliore per la primaria: si riprende dall’alto la mano che disegna davvero

Su questo blog trovi anche le guide a Canva AI per presentazioni e schede e a Google Vids per i video didattici.

Il metodo “carta e telefono”: il video disegnato senza programmi

Per molte classi è la strada più efficace, e costa zero:

Progetto e storyboard: si usano le schede 1 e 2 qui sotto. Preparazione: un foglio bianco A3 fissato al banco, un pennarello nero a punta media, luce uniforme. Ripresa dall’alto: il telefono va fissato sopra il foglio con un supporto o una pila di libri, inquadrando solo il foglio e la mano. Disegno: si disegna una scena alla volta, fermando la registrazione tra una scena e l’altra. Montaggio e voce: si accelerano le riprese e si aggiunge la voce con l’editor del telefono o con un programma di montaggio.

Un consiglio: nelle riprese non devono comparire volti o nomi degli alunni, solo mani e fogli. Così il video si può condividere più facilmente nel rispetto della privacy.

Dalla primaria alle superiori: idee per la classe

Primaria : il ciclo dell’acqua, le stagioni, le regole della classe, il riassunto di una favola in 6 scene.

: il ciclo dell’acqua, le stagioni, le regole della classe, il riassunto di una favola in 6 scene. Secondaria di primo grado : una scoperta scientifica, le cause di un evento storico, una regola di grammatica spiegata ai compagni.

: una scoperta scientifica, le cause di un evento storico, una regola di grammatica spiegata ai compagni. Secondaria di secondo grado: un concetto di economia o di fisica in 2 minuti, la presentazione di un progetto PCTO, una tesina per l’orale.

Schede da stampare in bianco e nero

Il PDF gratuito contiene tre pagine, adatte a tutti gli ordini di scuola:

Scheda 1 – Progetto il mio video “disegnato” : argomento, messaggio in una frase, pubblico, le tre parti del video, le parole chiave, la durata e lo strumento.

: argomento, messaggio in una frase, pubblico, le tre parti del video, le parole chiave, la durata e lo strumento. Scheda 2 – Lo storyboard in 6 scene : un riquadro per il disegno, le righe per il testo da dire e la durata di ogni scena.

: un riquadro per il disegno, le righe per il testo da dire e la durata di ogni scena. Scheda 3 – Disegna in 5 tratti: dodici parole da trasformare in icone velocissime e la tabella di autovalutazione del video finito.

Scarica le schede per i video disegnati (PDF gratuito, 3 pagine)

Il materiale utile

Per il metodo “carta e telefono” bastano poche cose: un supporto per riprendere dall’alto con lo smartphone, dei pennarelli neri a punta media e una lampada LED ad anello per avere luce uniforme. Chi disegna in digitale può usare una tavoletta grafica con penna.

Altre guide utili

Domande frequenti

VideoScribe è gratis?

No: c’è una prova gratuita di 7 giorni con 3 download e filigrana, poi bisogna scegliere un piano a pagamento.

Qual è l’alternativa gratuita migliore per la scuola?

Per l’effetto “mano che disegna” vero, il metodo carta, pennarello e telefono. Per lavorare al computer, Canva Scuola, gratuito per insegnanti e studenti verificati.

Quanto deve durare un video disegnato?

Da uno a tre minuti: abbastanza per spiegare un concetto, non troppo per perdere l’attenzione. Con 6 scene da 15-30 secondi si arriva alla durata giusta.

Conclusione

I video disegnati a mano restano uno dei modi più efficaci per spiegare e, soprattutto, per far spiegare. Non serve un software costoso: con un buon progetto, uno storyboard e disegni semplici, gli studenti possono realizzarli a ogni età.