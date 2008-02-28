Un libretto si ottiene stampando le pagine fronte e retro, due per facciata, e piegando i fogli a metà: da un normale A4 nasce un opuscolo in formato A5, con le pagine nell’ordine giusto. È perfetto per un fascicolo di esercizi, un racconto scritto dalla classe, il programma di una recita o un piccolo manuale.

Il difficile è mettere le pagine nell’ordine corretto, perché sul primo foglio devono finire l’ultima pagina, la prima, la seconda e la penultima. Per fortuna ci sono strumenti che lo fanno da soli.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

BookletCreator

Nel 2008 avevo segnalato BookletCreator, che è ancora attivo. Si carica un PDF e il programma riordina le pagine in modo che, una volta stampate fronte e retro e piegate, formino un libretto. Oggi è disponibile soprattutto come programma per Windows e Mac, con una versione gratuita e alcune funzioni a pagamento.

Le alternative gratuite

Adobe Acrobat Reader: la funzione Opuscolo

È il metodo più semplice se il documento è già in PDF. Si apre il file con Adobe Acrobat Reader, che è gratuito, si sceglie Stampa e, in “Dimensioni e gestione pagine”, si clicca su Opuscolo. Acrobat riordina le pagine automaticamente. Se la stampante non stampa da sola fronte e retro, si può scegliere la stampa manuale sui due lati: si stampano prima le facciate anteriori, poi si rigira la risma come indicato.

Microsoft Word: Piega libro

Se il documento si sta ancora scrivendo in Word, si può impostare direttamente come libretto. Da Layout → Margini → Margini personalizzati, nella voce “Pagine multiple” si sceglie Piega libro. Word adatta l’impaginazione e stampa le pagine nell’ordine giusto.

Strumenti online

Ci sono anche siti che fanno l’imposizione del libretto direttamente nel browser, come il PDF Booklet Imposer di Cloudinary: si carica il PDF e si scarica il file già riordinato. Meglio usarli per documenti senza dati personali.

PocketMod: un mini libro da un solo foglio

Per un libretto piccolissimo c’è PocketMod: da un unico foglio A4, con qualche piega e un taglio, si ottiene un mini libro di 8 pagine. In classe è perfetto per i piccoli lavori di sintesi.

Consigli per un libretto perfetto

Numero di pagine multiplo di 4 : ogni foglio piegato contiene 4 pagine. Se il documento non lo è, si aggiungono pagine bianche alla fine.

: ogni foglio piegato contiene 4 pagine. Se il documento non lo è, si aggiungono pagine bianche alla fine. Fai una prova con poche pagine prima di stampare tutto.

con poche pagine prima di stampare tutto. Lato di rilegatura : nella stampa fronte e retro scegli di capovolgere sul lato lungo, altrimenti le pagine sul retro escono capovolte.

: nella stampa fronte e retro scegli di capovolgere sul lato lungo, altrimenti le pagine sul retro escono capovolte. Più di 20 pagine? Conviene dividere il libretto in più fascicoli, altrimenti i fogli interni sporgono quando si piega.

Conviene dividere il libretto in più fascicoli, altrimenti i fogli interni sporgono quando si piega. Per chiuderlo bastano due punti di cucitrice lungo la piega.

Domande frequenti

Come si stampa un PDF a libretto?

Con Adobe Acrobat Reader: Stampa, poi Opuscolo. In alternativa si usa BookletCreator o uno strumento online, che riordinano le pagine nel PDF.

Serve una stampante fronte e retro?

No: si può stampare manualmente sui due lati, rigirando i fogli dopo la prima facciata.

Che formato ha il libretto finito?

Stampando su fogli A4 e piegando a metà si ottiene un libretto in formato A5.