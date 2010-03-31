Il desktop del computer si riempie in fretta: documenti da correggere, schede da stampare, foto, programmi, file scaricati e mai spostati. Un modo semplice per rimettere ordine, senza installare nulla, è usare uno sfondo organizer: un’immagine divisa in zone colorate con un’etichetta, in cui trascinare le icone a seconda del tipo di file.

Nel 2010 avevo segnalato uno sfondo di questo genere, che oggi non è più disponibile. Così ne ho preparati due nuovi, gratuiti, da scaricare.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

Scarica gli sfondi gratis

Entrambi gli sfondi sono in alta risoluzione (2560×1440 pixel) e si adattano anche agli schermi Full HD e ai portatilåi. Hanno sei zone colorate e lasciano libero lo spazio per la barra delle applicazioni di Windows e per il Dock del Mac.

Sfondo per insegnanti : Da fare oggi, Programmazione, Schede e verifiche, Progetti, Foto e video, Archivio.

: Da fare oggi, Programmazione, Schede e verifiche, Progetti, Foto e video, Archivio. Sfondo generico: Da fare, In corso, Documenti, Immagini, Programmi, Archivio.

Si apre l’immagine a dimensione piena e la si salva sul computer con il tasto destro del mouse, poi “Salva immagine con nome”.

Come impostarlo come sfondo

Su Windows 10 e 11

Clicca con il tasto destro sull’immagine scaricata e scegli Imposta come sfondo del desktop. Poi, con il tasto destro sul desktop, vai in Visualizza: togli la spunta a “Disponi icone automaticamente” e lascia attivo “Allinea icone alla griglia”. Così le icone restano dove le metti.

Su Mac

Apri Impostazioni di Sistema → Sfondo, clicca su “Aggiungi foto” e scegli l’immagine, con l’opzione “Riempi schermo”. Se le icone si riordinano da sole, clicca sul desktop e dal menu Vista scegli “Ordina per: nessuno”. Disattiva anche “Usa pile”, altrimenti il Mac raggruppa i file automaticamente.

Consigli per mantenere il desktop in ordine

“Da fare oggi” è la zona più importante : a fine giornata dovrebbe essere vuota.

: a fine giornata dovrebbe essere vuota. Una volta alla settimana sposta il contenuto di “Archivio” nelle cartelle del computer o del cloud.

sposta il contenuto di “Archivio” nelle cartelle del computer o del cloud. Icone più piccole : se lo spazio non basta, riducile dal menu Visualizza su Windows o dalle opzioni Vista su Mac.

: se lo spazio non basta, riducile dal menu Visualizza su Windows o dalle opzioni Vista su Mac. Collegamenti invece dei file : per i documenti che apri spesso, metti sul desktop un collegamento e lascia il file nella sua cartella.

: per i documenti che apri spesso, metti sul desktop un collegamento e lascia il file nella sua cartella. Chi vuole qualcosa di più avanzato su Windows può usare Stardock Fences, a pagamento, che crea riquadri veri e propri in cui raggruppare le icone.

Domande frequenti

Gli sfondi sono gratuiti?

Sì, si scaricano e si usano gratuitamente sul proprio computer.

Vanno bene per il mio schermo?

Sono in formato 16:9 ad alta risoluzione: si adattano a quasi tutti i monitor e portatili. Sugli schermi con un formato diverso il sistema li ritaglia leggermente ai lati o in alto e in basso.

Perché le icone tornano in colonna a sinistra?

Perché è attiva la disposizione automatica. Disattivala come spiegato sopra e le icone resteranno nelle zone dove le hai trascinate.