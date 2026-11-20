Molti articoli di maestroalberto.it hanno una o due schede da stampare, preparate da me per usare in classe gli strumenti di cui parlo: esercizi, promemoria, giochi e fogli pronti. In questa pagina le trovate tutte insieme, divise per materia. Sono gratuite, in bianco e nero e in formato A4: basta cliccare sull’anteprima, aprire l’articolo e scaricare il PDF.
Italiano ed educazione ai media
Matematica e scienze
Tecnologia e cittadinanza digitale
Organizzare la classe, giochi e feste
Promemoria per l’insegnante
Due pagine da tenere accanto al computer o nel registro: cinque controlli e sei prompt per usare l’intelligenza artificiale, e la tabella degli strumenti digitali per alunni con DSA e BES.
Altre schede per la primaria su albertopiccini.it
Sul mio sito di didattica per la scuola primaria trovate altre schede, infografiche e mappe, divise per materia:
- Italiano: ortografia, grammatica, schede e mappe
- Storia: infografiche, mappe e schede dalla seconda alla quinta
- Geografia: orientamento, paesaggi, schede e giochi
- Mappe concettuali da completare
- Pixel art e coding unplugged
- Lavoretti di Natale di carta
Come stampare bene le schede
- Nella finestra di stampa scegliete Dimensioni effettive o scala 100%: con “Adatta alla pagina” le misure e le griglie cambiano.
- Le schede sono pensate in bianco e nero: si fotocopiano bene e non consumano inchiostro a colori.
- Per i promemoria da tenere a lungo usate carta un po’ più spessa o una plastificatrice A4; per le copie della classe va benissimo la carta A4 da 80 g.
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Le schede aggiornate di recente
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Domande frequenti
Le schede sono davvero gratuite?
Sì. Potete scaricarle, stamparle e fotocopiarle liberamente per la vostra classe. Vi chiedo solo di non ripubblicare i PDF su altri siti e di non venderli: se vi sono utili, condividete il link a questa pagina.
Per quali classi sono pensate?
La maggior parte è per la scuola primaria, dalla terza alla quinta; alcune vanno bene anche per le medie. In ogni articolo trovate l’età consigliata.
Ci saranno nuove schede?
Sì: ogni volta che aggiorno un articolo aggiungo una scheda. Le più recenti compaiono da sole nell’elenco “Le schede aggiornate di recente”.