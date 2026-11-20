Molti articoli di maestroalberto.it hanno una o due schede da stampare, preparate da me per usare in classe gli strumenti di cui parlo: esercizi, promemoria, giochi e fogli pronti. In questa pagina le trovate tutte insieme, divise per materia. Sono gratuite, in bianco e nero e in formato A4: basta cliccare sull’anteprima, aprire l’articolo e scaricare il PDF.

Italiano ed educazione ai media

La prima pagina del giornale

2 schede È maiuscola e caratteri speciali

promemoria + esercizio Falso cirillico e link falsi

2 schede

Matematica e scienze

Indagine e grafici

2 schede Come funziona l’occhio

scheda Ottotipo da stampare

tabellone Bersagli e tabelline

fogli pronti

Tecnologia e cittadinanza digitale

Il formato giusto dei file

2 schede Condividere file in sicurezza

2 schede Detective dei colori

scheda storia + AI Video disegnati: lo storyboard

2 schede MagicSchool: prompt e rubriche

schede

Organizzare la classe, giochi e feste

Etichette per la classe

3 fogli Unisci i puntini

generatori Coding di Natale

scheda unplugged

Promemoria per l’insegnante

Due pagine da tenere accanto al computer o nel registro: cinque controlli e sei prompt per usare l’intelligenza artificiale, e la tabella degli strumenti digitali per alunni con DSA e BES.

L’AI in classe

promemoria + 6 prompt DSA e BES

promemoria

Altre schede per la primaria su albertopiccini.it

Sul mio sito di didattica per la scuola primaria trovate altre schede, infografiche e mappe, divise per materia:

Come stampare bene le schede

Nella finestra di stampa scegliete Dimensioni effettive o scala 100% : con “Adatta alla pagina” le misure e le griglie cambiano.

o : con “Adatta alla pagina” le misure e le griglie cambiano. Le schede sono pensate in bianco e nero : si fotocopiano bene e non consumano inchiostro a colori.

: si fotocopiano bene e non consumano inchiostro a colori. Per i promemoria da tenere a lungo usate carta un po’ più spessa o una plastificatrice A4; per le copie della classe va benissimo la carta A4 da 80 g.

Link affiliati: se acquisti tramite questi link ricevo una piccola commissione, senza costi per te.

Le schede aggiornate di recente

Domande frequenti

Le schede sono davvero gratuite?

Sì. Potete scaricarle, stamparle e fotocopiarle liberamente per la vostra classe. Vi chiedo solo di non ripubblicare i PDF su altri siti e di non venderli: se vi sono utili, condividete il link a questa pagina.

Per quali classi sono pensate?

La maggior parte è per la scuola primaria, dalla terza alla quinta; alcune vanno bene anche per le medie. In ogni articolo trovate l’età consigliata.

Ci saranno nuove schede?

Sì: ogni volta che aggiorno un articolo aggiungo una scheda. Le più recenti compaiono da sole nell’elenco “Le schede aggiornate di recente”.