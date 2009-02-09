Nel 2009 su questo blog vi avevo segnalato Funize, un servizio per sfogliare online le prime pagine dei quotidiani italiani. Funize oggi non è più attivo, ma l’idea resta validissima: la prima pagina del giornale è uno dei testi più ricchi da portare in classe. In una sola facciata ci sono titoli, foto, didascalie, opinioni e soprattutto delle scelte: che cosa mettere in alto, che cosa in basso, che cosa lasciare fuori. In questa guida aggiornata trovate dove leggere ogni giorno le prime pagine online, i giornali pensati per i bambini e due schede in bianco e nero da stampare.

Perché leggere la prima pagina a scuola

La prima pagina è la “vetrina” del giornale: la redazione sceglie la notizia più importante del giorno (l’apertura) e decide quanto spazio dare a tutte le altre. Confrontare due quotidiani dello stesso giorno fa capire ai ragazzi che la stessa notizia si può raccontare in modi diversi, con titoli, foto e parole diverse. È un ottimo esercizio di educazione civica e di educazione ai media, utile anche per riconoscere le notizie false. Con i più piccoli si parte dalle parti della pagina; con i grandi si passa al confronto e alle 5 W del giornalismo (chi, che cosa, quando, dove, perché).

Dove vedere le prime pagine di oggi

Il Post: le prime pagine ogni mattina

Il Post pubblica ogni giorno Le prime pagine di oggi, con le copertine dei principali quotidiani italiani e una riga che riassume i temi del giorno. È comodo da proiettare sulla LIM: in pochi secondi si vede quali notizie sono in apertura su più giornali.

Le rassegne stampa delle testate

Anche Sky TG24 e l’agenzia Dire raccolgono ogni mattina le prime pagine dei quotidiani nazionali e sportivi, con una breve descrizione dei titoli principali. Per la scuola è sufficiente uno di questi servizi: l’importante è scegliere due giornali dello stesso giorno e confrontarli.

Today’s Front Pages: i giornali di tutto il mondo

Today’s Front Pages del Freedom Forum raccoglie ogni giorno le prime pagine di centinaia di quotidiani degli Stati Uniti e di molti altri Paesi. È in inglese ed è perfetto per inglese e geografia alle medie e alle superiori: si può vedere come una notizia internazionale viene presentata in Paesi diversi. Per trovare i giornali sulla mappa del mondo c’è anche Newspaper Map, di cui vi avevo parlato qui sul blog.

Giornali pensati per i bambini e i ragazzi

Popotus e PopUp (Avvenire)

Popotus è il giornale di attualità per bambini dagli 8 agli 11 anni, allegato settimanale di Avvenire dal 1996: notizie vere spiegate con parole semplici, in bianco e nero, con un carattere ad alta leggibilità pensato anche per chi ha difficoltà di lettura. Per le scuole primarie c’è l’iniziativa Popotus in classe. Per i ragazzi più grandi Avvenire pubblica PopUp, un inserto mensile in edicola il primo martedì del mese.

Il Quotidiano in Classe (superiori)

Per le scuole superiori c’è Il Quotidiano in Classe, il progetto gratuito nato nel 2000 dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, che oggi si chiama Osservatorio for independent thinking: le classi iscritte leggono e confrontano più quotidiani durante l’anno, con la guida dei docenti.

Un’attenzione sul diritto d’autore

Le prime pagine sono opere protette: proiettarle in classe e discuterne va benissimo, ma non vanno ripubblicate sul sito o sui social della scuola. Per i lavori dei ragazzi è meglio creare una prima pagina “inventata”, come quella della scheda 1, oppure il giornalino della classe.

Due schede da stampare

Com’è fatta la prima pagina : un giornale inventato, “Il giornale della classe”, con 10 parti numerate da riconoscere (testata, occhiello, titolo di apertura, sommario, didascalia, editoriale, taglio basso…) e una banca di parole.

: un giornale inventato, “Il giornale della classe”, con 10 parti numerate da riconoscere (testata, occhiello, titolo di apertura, sommario, didascalia, editoriale, taglio basso…) e una banca di parole. Confronta due prime pagine: una tabella per mettere a confronto due quotidiani dello stesso giorno, le 5 W della notizia di apertura e uno spazio per scrivere occhiello, titolo e sommario di una notizia della classe.

Scarica il PDF (2 pagine A4, bianco e nero)

Soluzioni della scheda 1

1 testata · 2 data e prezzo · 3 occhiello · 4 titolo di apertura · 5 sommario · 6 fotografia · 7 didascalia · 8 editoriale · 9 richiamo · 10 taglio basso.

L’editoriale (o articolo di fondo) è un testo d’opinione: per lavorarci in classe può servire la mia guida al testo argomentativo spiegato ai bambini. Altre schede di grammatica e scrittura sono nell’hub di italiano per la primaria su albertopiccini.it.

Per la classe

Per avvicinare i ragazzi al giornalismo sono utili i libri sul giornalismo per ragazzi e, per lavorare sulle copie di carta, gli evidenziatori pastello, con cui sottolineare in colori diversi le 5 W.

Link affiliati: se acquisti tramite questi link ricevo una piccola commissione, senza costi per te.

Domande frequenti

Che fine ha fatto Funize?

Funize non è più attivo. Per vedere ogni giorno le prime pagine dei quotidiani italiani si possono usare la rassegna del Post o quelle di Sky TG24 e dell’agenzia Dire.

Da che età si può lavorare sulla prima pagina?

Dalla terza primaria si possono riconoscere le parti della pagina; dalla quarta si confrontano due giornali e si cercano le 5 W. Per i bambini il giornale più adatto è Popotus, scritto proprio per la loro età.

Che cos’è il taglio basso?

È la parte inferiore della prima pagina, sotto la piega del giornale: di solito ospita una notizia meno importante dell’apertura, spesso di cultura, costume o sport.