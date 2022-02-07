Quante volte vi è capitato di dover scrivere una È maiuscola accentata, il simbolo di diverso ≠, il grado ° o una freccia → e di non ricordare come fare? Anni fa vi avevo presentato CopyChar, un sito che raccoglie i caratteri speciali pronti da copiare. In questa guida aggiornata vediamo come funziona oggi e soprattutto tutti i modi per scrivere i caratteri speciali su Windows, Mac, Google Documenti, Word e smartphone, dalla primaria alle superiori. In fondo trovi un promemoria e un esercizio in bianco e nero da stampare.

La È maiuscola: il caso più frequente

In italiano la È maiuscola si scrive con l’accento grave, come la è minuscola. Scriverla con l’apostrofo (E’) è un errore, anche se si vede spesso. Sulla tastiera italiana però non c’è un tasto apposta. Ecco come fare:

Windows : tieni premuto Alt e digita 0200 sul tastierino numerico (con Bloc Num attivo), poi lascia Alt.

: tieni premuto e digita sul tastierino numerico (con Bloc Num attivo), poi lascia Alt. Mac con tastiera italiana : attiva il Bloc Maiusc e premi il tasto è .

: attiva il e premi il tasto . Mac, altro metodo : tieni premuta la lettera E maiuscola e scegli la versione accentata dal menu che compare.

: tieni premuta la lettera E maiuscola e scegli la versione accentata dal menu che compare. Smartphone e tablet : tieni premuta la lettera E sulla tastiera e scegli la È.

: tieni premuta la lettera E sulla tastiera e scegli la È. Qualsiasi computer: copiala da CopyChar o da questa pagina: È.

Le altre maiuscole accentate su Windows: À Alt+0192, É Alt+0201, Ì Alt+0204, Ò Alt+0210, Ù Alt+0217. Se i vostri alunni confondono ancora e ed è, su albertopiccini.it trovate la guida con infografiche e schede E congiunzione o È verbo essere e la video lezione sui monosillabi accentati.

CopyChar: tutti i simboli a portata di clic

CopyChar è un sito gratuito che mostra in una sola pagina centinaia di caratteri speciali. Funziona così:

apri il sito e scegli la scheda: Popular, Letters (lettere accentate), Punctuation, Math, Numbers, Currency (valute), Symbols, frecce, emoji e perfino geroglifici; in alternativa scrivi nella casella Search il nome del simbolo in inglese (per esempio arrow, degree, check); clicca sul simbolo: viene copiato automaticamente; incollalo dove serve con Ctrl+V su Windows o Cmd+V su Mac.

L’interfaccia è in inglese, ma è talmente semplice che si usa senza problemi anche con i ragazzi. Il pulsante i mostra il codice di ogni carattere.

Una nota per la scuola: CopyChar vive di pubblicità e alla prima visita chiede il consenso ai cookie. Con gli alunni più piccoli conviene usarlo dal computer dell’insegnante, oppure preferire gli strumenti già presenti nel computer, che vediamo qui sotto.

Gli strumenti già presenti nel computer

Windows 10 e 11: il pannello emoji e simboli

Premi il tasto Windows + . (punto) in qualsiasi campo di testo: si apre un pannello con emoji, ma anche con una scheda Simboli (l’icona Ω) dove trovi punteggiatura, valute, frecce, simboli matematici e lettere accentate. Funziona anche tasto Windows + ; (punto e virgola).

Mac: il visore caratteri

Premi Ctrl + Cmd + Spazio: compare il pannello di emoji e simboli. Con l’icona in alto a destra lo allarghi al Visore caratteri completo, con la ricerca per nome. Lo trovi anche dal menu Modifica → Emoji e simboli.

Google Documenti, Presentazioni e Word

Google Documenti : menu Inserisci → Caratteri speciali. Si può cercare per nome oppure disegnare il simbolo con il mouse : ai ragazzi piace molto.

: menu Inserisci → Caratteri speciali. Si può cercare per nome oppure : ai ragazzi piace molto. Word: menu Inserisci → Simbolo → Altri simboli.

Smartphone, tablet e Chromebook

Sulle tastiere di Android e iPhone basta tenere premuta una lettera per vedere le versioni accentate; nella tastiera dei simboli (tasto 123 o ?123) tenendo premuto un simbolo compaiono le varianti, per esempio ° da 0 o € da $.

Simboli utili materia per materia

Matematica : × ÷ ± ≠ ≈ ≤ ≥ √ π ∞ ° ² ³ ½ ¾

: × ÷ ± ≠ ≈ ≤ ≥ √ π ∞ ° ² ³ ½ ¾ Frecce e schemi : → ← ↑ ↓ ↔ ⇒

: → ← ↑ ↓ ↔ ⇒ Lingue straniere : ñ ç ü ß ¿ ¡ « »

: ñ ç ü ß ¿ ¡ « » Scienze e misure : µ Ω Δ °C € £

: µ Ω Δ °C € £ Correzioni e testi: ✓ ✗ ★ • … — § ©

Potete copiarli direttamente da qui: selezionate il simbolo e usate Ctrl+C / Cmd+C.

Promemoria ed esercizio da stampare

Ho preparato due schede in bianco e nero, utili dalla primaria alle superiori:

Promemoria “Caratteri speciali: come scriverli” : maiuscole accentate con i codici Alt, scorciatoie per Windows, Mac, Google Documenti, Word e smartphone, e una tabella di simboli divisi per materia. Da tenere vicino al computer della classe.

: maiuscole accentate con i codici Alt, scorciatoie per Windows, Mac, Google Documenti, Word e smartphone, e una tabella di simboli divisi per materia. Da tenere vicino al computer della classe. Esercizio “Scrivi il carattere giusto”: otto frasi da completare e una caccia al simbolo.

Scarica il PDF (2 pagine A4, bianco e nero)

Soluzioni dell’esercizio

1. È · 2. × · 3. ° · 4. ñ · 5. È · 6. ≠ · 7. È · 8. → → (oppure le virgole).

Caccia al simbolo: √ radice quadrata · π pi greco · ∞ infinito · ≠ diverso · § paragrafo · € euro · ↔ freccia doppia · © copyright.

Per lavorare meglio al computer

I codici Alt funzionano solo con il tastierino numerico, che manca su molti portatili. Una tastiera wireless con tastierino numerico e layout italiano o un tastierino numerico USB risolvono il problema anche nel laboratorio di informatica.

Link affiliati: se acquisti tramite questi link ricevo una piccola commissione, senza costi per te.

Domande frequenti

Come si scrive la È maiuscola sul computer?

Su Windows: Alt + 0200 sul tastierino numerico. Su Mac con tastiera italiana: Bloc Maiusc attivo e tasto è. In alternativa si può copiare da CopyChar o dal pannello dei simboli (Windows + punto, oppure Ctrl + Cmd + Spazio su Mac).

Si può scrivere E’ al posto di È?

No: E’ con l’apostrofo è un errore. L’apostrofo indica una lettera caduta (come in po’), mentre la È maiuscola del verbo essere vuole l’accento grave.

CopyChar è gratuito?

Sì, è gratuito e non richiede registrazione. Si sostiene con la pubblicità, per questo alla prima visita mostra un banner per i cookie.