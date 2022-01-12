Una foto dell’iPhone che il computer della scuola non apre, un video troppo pesante per il registro elettronico, un audio di WhatsApp da trasformare in MP3, un documento Word da consegnare in PDF: a scuola capita ogni giorno di dover cambiare formato a un file. FreeConvert è uno dei convertitori online gratuiti più completi. In questa guida aggiornata vediamo come funziona, quali sono i limiti della versione gratuita, quando è meglio non usarlo per motivi di privacy e come trasformare l’argomento in una lezione, con schede in bianco e nero da stampare per la primaria e la scuola media.

Che cos’è FreeConvert

FreeConvert è un sito che converte file da un formato all’altro direttamente nel browser, senza installare nulla: immagini, video, audio, documenti, eBook e archivi compressi. Oltre ai convertitori offre strumenti per comprimere video, immagini e PDF, ridimensionare foto e tagliare video.

Si usa in tre passaggi:

clicca su Choose Files e carica il file (dal computer, da Google Drive, da Dropbox o da un link); scegli il formato di arrivo dal menu Output; clicca su Convert e poi su Download.

I limiti della versione gratuita

20 minuti di conversione al giorno : non sono minuti “di orologio” ma tempo di lavoro del server. Ogni file può usare al massimo 5 minuti. Nella pratica bastano per una decina di file al giorno, meno se sono video lunghi.

: non sono minuti “di orologio” ma tempo di lavoro del server. Ogni file può usare al massimo 5 minuti. Nella pratica bastano per una decina di file al giorno, meno se sono video lunghi. File fino a 1 GB : sufficienti per quasi tutto, tranne i video lunghi in alta qualità.

: sufficienti per quasi tutto, tranne i video lunghi in alta qualità. Pubblicità nella pagina: chi la usa con gli alunni deve tenerne conto.

nella pagina: chi la usa con gli alunni deve tenerne conto. I file caricati vengono cancellati automaticamente dopo 8 ore, oppure subito con l’apposito pulsante. Sono conservati su server Amazon in Irlanda, quindi nell’Unione Europea.

Per un uso occasionale la versione gratuita basta e avanza; i piani a pagamento servono solo a chi converte molti video ogni giorno.

Le conversioni più utili a scuola

Situazione Da A Foto dell’iPhone che il PC non apre HEIC JPG Video del tablet da caricare sul registro o su Classroom MOV MP4 (e poi “Video Compressor”) Messaggio vocale di WhatsApp da ascoltare alla LIM OGG / OPUS MP3 Compito o circolare da consegnare “che non cambia” DOCX PDF Immagine scaricata dal web che non si apre WEBP PNG o JPG PDF troppo pesante per l’email PDF PDF compresso (“PDF Compressor”) Libro digitale per il lettore eBook PDF EPUB

Privacy: cosa non caricare mai

Qualsiasi convertitore online, FreeConvert compreso, funziona caricando il file su un server esterno. Per questo a scuola vale una regola semplice: niente dati personali sui siti di conversione. Restano esclusi, per esempio:

verifiche, pagelle e documenti con nomi e voti degli alunni;

PDP, PEI e qualsiasi documento con dati sanitari o familiari;

foto e video in cui si riconoscono i volti dei bambini e dei ragazzi;

documenti d’identità e moduli firmati.

Per questi file si usano i programmi già presenti sul computer: LibreOffice e Word esportano in PDF, l’app Foto di Windows e Anteprima del Mac salvano le immagini in JPG, HandBrake (gratuito e open source) converte e comprime i video senza caricarli da nessuna parte.

Le alternative

CloudConvert: oltre 200 formati, gratis fino a 25 conversioni al giorno, interfaccia pulita e senza pubblicità invadente.

I programmi del computer (LibreOffice, Word, Foto, Anteprima, HandBrake): più lenti da imparare, ma sono la scelta giusta per tutti i file con dati personali.

In classe: il formato giusto, dalla primaria alle superiori

Primaria (4ª–5ª) : scoprire che l’estensione è il “cognome” del file e che ogni formato ha un uso preciso.

: scoprire che l’estensione è il “cognome” del file e che ogni formato ha un uso preciso. Scuola media : confrontare il “peso” dello stesso file in formati diversi (KB, MB, GB) e capire che cosa fa la compressione.

: confrontare il “peso” dello stesso file in formati diversi (KB, MB, GB) e capire che cosa fa la compressione. Superiori: compressione con e senza perdita, codec video, e il collegamento tra convertitori online, server esterni e GDPR.

Schede da stampare in bianco e nero

Il PDF gratuito contiene tre pagine:

Scheda 1 – Il formato giusto : estensioni da collegare al contenuto, situazioni in cui scegliere il formato, file da ordinare dal più leggero al più pesante.

: estensioni da collegare al contenuto, situazioni in cui scegliere il formato, file da ordinare dal più leggero al più pesante. Scheda 2 – Il semaforo della privacy : otto file da colorare di verde (si può convertire online) o di rosso (resta sul computer), con la regola d’oro.

: otto file da colorare di verde (si può convertire online) o di rosso (resta sul computer), con la regola d’oro. Soluzioni e suggerimenti per l’insegnante, divisi per ordine di scuola.

Scarica le schede “Il formato giusto” (PDF gratuito, 3 pagine)

Per approfondire

Per spostare i file convertiti tra il computer di casa e quello della scuola, senza passare dal cloud, una chiavetta USB con doppio attacco USB-A e USB-C resta comodissima; per l’archivio di foto e video di classe è utile un hard disk esterno portatile.

Altri strumenti gratuiti per lavorare con file e immagini:

Domande frequenti

FreeConvert è davvero gratuito?

Sì, per un uso occasionale: 20 minuti di conversione al giorno e file fino a 1 GB, senza registrazione. Oltre questi limiti servono i piani a pagamento.

È sicuro?

Usa connessioni cifrate e cancella i file dopo 8 ore. Resta però un servizio esterno: va bene per materiali didattici senza dati personali, non per documenti degli alunni.

Funziona su tablet e Chromebook?

Sì, funziona nel browser di qualsiasi dispositivo, compresi Chromebook, iPad e smartphone.

Conclusione

FreeConvert risolve in pochi secondi i piccoli problemi di formato che capitano ogni giorno a scuola. Usato con criterio, cioè solo per file senza dati personali, diventa anche lo spunto per una lezione su formati, “peso” dei file e privacy, utile dalla primaria alle superiori.