Anni fa su questo blog vi avevo presentato CreateAChartOnline, un sito per creare grafici online senza installare nulla. Oggi quel sito non risulta più raggiungibile, ma il bisogno resta: a scuola i grafici servono dalla primaria, con le prime indagini in classe, fino alle superiori, con statistica, scienze e geografia. In questa guida aggiornata trovate gli strumenti gratuiti per creare grafici online che funzionano oggi, come sceglierli in base all’età e due schede in bianco e nero da stampare per lavorare prima su carta.

Prima su carta, poi al computer

Con i più piccoli conviene partire sempre da un’indagine vera: una domanda alla classe (il frutto preferito, lo sport, il mezzo con cui si arriva a scuola), le tacche alla lavagna, la tabella con i totali e infine l’istogramma disegnato sui quadretti. Solo quando il passaggio “dati → tabella → grafico” è chiaro, il computer diventa un aiuto e non una scorciatoia. Le schede in fondo al post servono proprio a questo.

Gli strumenti gratuiti per creare grafici online

1. Fogli Google: il più completo, già nella G Suite della scuola

Se la vostra scuola usa Google Workspace for Education, Fogli Google è la scelta più semplice: si inseriscono i dati in due colonne, si selezionano e si sceglie Inserisci → Grafico. Fogli propone da solo il tipo più adatto, che si può cambiare in istogramma, linee, torta e molti altri. Il grafico si copia in Documenti e Presentazioni o si scarica come immagine. Va bene dalla quarta primaria in su.

2. Canva: grafici belli da vedere, gratis per la scuola

Canva ha un editor di grafici con modelli già pronti: si scrivono i dati in una piccola tabella e il grafico si aggiorna da solo. Con Canva Scuola, gratuito per insegnanti e studenti dalle elementari alle superiori, i ragazzi possono inserire il grafico direttamente in un poster, una presentazione o un’infografica. Sull’uso dell’AI di Canva in classe trovate la mia guida Canva AI per la scuola su albertopiccini.it.

3. Datawrapper: grafici “da giornale” per medie e superiori

Datawrapper è lo strumento usato da molte redazioni giornalistiche. Si comincia a lavorare direttamente nel browser, anche senza creare un account: si incollano i dati, si sceglie il tipo di grafico, lo si rifinisce e lo si esporta come immagine PNG. Il piano gratuito permette di creare grafici, mappe e tabelle senza limiti. L’interfaccia è in inglese: ideale per le medie e le superiori, anche per progetti di educazione civica con dati reali (ISTAT, Eurostat).

4. Create A Graph (NCES): il più semplice per i bambini

Create A Graph fa parte del Kids’ Zone del Centro nazionale di statistica americano: è pensato per bambini e ragazzi e permette di creare grafici a barre, a linee, ad area, a torta e a dispersione compilando pochi campi. È in inglese, ma con le parole chiave (bar, line, pie) i bambini si orientano in fretta. Va usato con la guida dell’insegnante, dalla terza primaria.

E i grafici animati?

Per una sfida “a chi vince” tra due o tre dati, molto efficace sulla LIM, avevo presentato Data Gif Maker su albertopiccini.it.

Quale strumento scegliere?

Strumento Età consigliata Account Punto di forza Carta e quadretti dalla prima primaria no capire davvero il grafico Create A Graph (NCES) dalla terza primaria no semplicissimo Fogli Google dalla quarta primaria account della scuola completo e collaborativo Canva Scuola dalla quarta primaria invito dell’insegnante grafici dentro poster e presentazioni Datawrapper medie e superiori non obbligatorio grafici professionali con dati reali

Due schede da stampare

Indagine in classe: dalla tabella al grafico : la domanda, la tabella con tacche e totali, la griglia per l’istogramma e tre domande per leggere il risultato.

: la domanda, la tabella con tacche e totali, la griglia per l’istogramma e tre domande per leggere il risultato. Quale grafico scegliere?: quando usare istogramma, grafico a linee e grafico a torta, più un esercizio sulle temperature della settimana da trasformare in grafico a linee.

Scarica il PDF (2 pagine A4, bianco e nero)

Soluzioni della scheda 2

Il giorno più caldo è stato sabato (17 °C), il più freddo lunedì (8 °C). La linea sale da lunedì a mercoledì, scende leggermente giovedì, risale fino a sabato e cala di nuovo domenica.

Per la classe

Per le indagini sul pavimento o alla lavagna sono utili i cubetti impilabili per la matematica, con cui costruire istogrammi “veri”, e i quaderni a quadretti da 1 cm.

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Domande frequenti

Che fine ha fatto CreateAChartOnline?

Il sito createachartonline.com oggi non risulta più raggiungibile. Gli strumenti di questa guida svolgono la stessa funzione e sono gratuiti.

Qual è il programma più semplice per fare un grafico con i bambini?

Per i più piccoli: carta, quadretti e pastelli. Al computer, Create A Graph dell’NCES oppure, se la scuola ha Google Workspace, Fogli Google con il pulsante Inserisci → Grafico.

Che differenza c’è tra istogramma e grafico a torta?

L’istogramma confronta quantità diverse con colonne affiancate; il grafico a torta mostra come si divide un intero in parti. Il grafico a linee invece serve per vedere come cambia un dato nel tempo.