Avete presente la R al contrario di TETЯIS o la A trasformata in Д? Si chiama falso cirillico: si prendono lettere dell’alfabeto russo che somigliano alle nostre e si usano per dare a una scritta un’aria “russa”. In questa guida aggiornata trovi i generatori gratuiti per creare scritte in falso cirillico, una tabella delle lettere più usate e due schede in bianco e nero da stampare: una per decifrare messaggi segreti, l’altra per imparare a riconoscere i link falsi che usano lettere “sosia”. Le attività vanno dalla primaria alle superiori, con spunti diversi per ogni età.

Che cos’è il falso cirillico

Il cirillico è l’alfabeto usato per il russo e per altre lingue slave. Alcune sue lettere assomigliano alle nostre, ma nella maggior parte dei casi si leggono in modo diverso. Il falso cirillico sceglie le lettere solo per la forma, non per il suono: così RUSSIAN diventa ЯUSSIAИ, che un russo leggerebbe più o meno “iaussiai”.

È un effetto grafico molto usato in film, videogiochi e confezioni di prodotti: ne trovi una spiegazione dettagliata nella pagina di Wikipedia sul Faux Cyrillic (in inglese). Va ricordato ai ragazzi che è un gioco: per chi parla russo queste scritte non hanno senso, e qualcuno le trova anche un po’ irrispettose.

I generatori gratuiti

LingoJam – Fake Cyrillic Translator: scrivi il testo nel riquadro di sinistra e a destra compare subito la versione in falso cirillico, pronta da copiare.

Text Toolbox – Generate Fake Text: sostituisce le lettere con “sosia” di vari alfabeti con intensità regolabile e ha anche una modalità che rileva le lettere false in un testo. Funziona nel browser, senza registrazione.

Lo storico Fake Cyrillic Generator di cui parlavamo nel 2009 non è più il riferimento principale: questi due strumenti fanno la stessa cosa e funzionano bene anche su tablet e alla LIM.

Le lettere più usate (e come si leggono davvero)

Lettera cirillica Sembra la nostra In russo si legge Д A D Б B B З E Z И N I Я R IA Ф O F Ц U TS Ш W SC (come in “sci”) Ж X J (come in “garage”)

In classe: dalla primaria alle superiori

Il falso cirillico è un ottimo pretesto per attività diverse a seconda dell’età:

Gioco con le lettere : i bambini decifrano messaggi come БЦФИ ИДТДLЗ (BUON NATALE) usando la tabella e scoprono che lo stesso segno può avere suoni diversi in alfabeti diversi. È un’attività di osservazione vicina al coding: c’è un codice, una chiave e una regola da applicare.

: i bambini decifrano messaggi come БЦФИ ИДТДLЗ (BUON NATALE) usando la tabella e scoprono che lo stesso segno può avere suoni diversi in alfabeti diversi. È un’attività di osservazione vicina al coding: c’è un codice, una chiave e una regola da applicare. Educazione civica digitale : le lettere “sosia” esistono davvero anche su internet. Chi crea siti truffa usa indirizzi quasi identici a quelli veri, con una lettera cambiata (rn al posto di m, il numero 1 al posto della l, lo zero al posto della o). Imparare a leggere un indirizzo lettera per lettera è una piccola difesa che i bambini si portano dietro.

: le lettere “sosia” esistono davvero anche su internet. Chi crea siti truffa usa indirizzi quasi identici a quelli veri, con una lettera cambiata (rn al posto di m, il numero 1 al posto della l, lo zero al posto della o). Imparare a leggere un indirizzo lettera per lettera è una piccola difesa che i bambini si portano dietro. Scuola secondaria di primo grado : confronto tra alfabeti (latino, greco, cirillico) che derivano tutti dall’alfabeto greco, con un collegamento a storia e lingue straniere; i ragazzi possono costruire una propria tabella di “lettere sosia” e inventare un cifrario di classe.

: confronto tra alfabeti (latino, greco, cirillico) che derivano tutti dall’alfabeto greco, con un collegamento a storia e lingue straniere; i ragazzi possono costruire una propria tabella di “lettere sosia” e inventare un cifrario di classe. Scuola secondaria di secondo grado: in informatica e in educazione civica il tema diventa quello degli omoglifi e degli attacchi “homograph”, in cui un indirizzo web contiene una lettera cirillica identica a una latina (la а cirillica e la a latina sono indistinguibili a schermo). Con la modalità di rilevamento di Text Toolbox si può verificare quali caratteri di un testo sono “falsi” e ragionare su codifica Unicode, phishing e verifica delle fonti.

Sotto Natale funziona benissimo anche come biglietto: BUON NATALE in falso cirillico, da far decifrare alle famiglie. Altre idee per dicembre sono nel post sulle attività di Natale con la tecnologia.

Schede da stampare in bianco e nero

Il PDF gratuito contiene tre pagine:

Scheda 1 – Messaggi in falso cirillico : tabella delle lettere, quattro messaggi da decifrare, il proprio nome da trascrivere e un nome da leggere “come un bambino russo”.

: tabella delle lettere, quattro messaggi da decifrare, il proprio nome da trascrivere e un nome da leggere “come un bambino russo”. Scheda 2 – Detective dei link : sei indirizzi da confrontare con quello vero, per scoprire i trucchi delle lettere sosia, con la regola d’oro per non cadere nelle trappole online.

: sei indirizzi da confrontare con quello vero, per scoprire i trucchi delle lettere sosia, con la regola d’oro per non cadere nelle trappole online. Soluzioni e suggerimenti per l’insegnante.

Scarica le schede sul falso cirillico (PDF gratuito, 3 pagine)

Per approfondire

Se ai bambini piacciono i codici, in biblioteca di classe può entrare un libro di codici e messaggi segreti per bambini; per l’educazione digitale ci sono buone guide illustrate sulla sicurezza in rete per ragazzi.

Altre attività collegate:

Domande frequenti

Il falso cirillico è russo vero?

No. Le lettere sono cirilliche, ma le parole restano italiane o inglesi: chi conosce il russo legge una sequenza di suoni senza senso.

Posso usare le scritte in falso cirillico nei documenti?

Per titoli, biglietti e giochi sì. Evitale nei testi da leggere ad alta voce con la sintesi vocale o per alunni con DSA: i lettori di schermo leggono le lettere cirilliche, non quelle che “sembrano”.

Da che età si può fare l’attività?

La scheda 1 va bene dalla classe terza della primaria; la scheda 2 sui link falsi è pensata per quarta, quinta e scuola media. Alle superiori si può partire dai generatori e dal rilevatore di omoglifi per una lezione su Unicode e sicurezza online.

Conclusione

Un generatore di scritte nato per gioco diventa così una lezione su alfabeti, codici e attenzione online. Basta una tabella e qualche messaggio da decifrare per far scoprire a bambini e ragazzi che non tutto quello che “sembra” è davvero quello che è.