Chi non conserva qualche vecchia foto in bianco e nero, magari la classe dei nonni con i grembiuli e la maestra in cattedra, e non si è mai chiesto come fossero davvero i colori? Oggi l’intelligenza artificiale colora una foto in bianco e nero in pochi secondi, gratis e senza programmi complicati. In questa guida aggiornata trovi i migliori strumenti online, come usarli passo per passo e un’attività per la classe, con una scheda da stampare, che trasforma la curiosità in una lezione di storia e di pensiero critico.
Come funziona la colorazione automatica
Una foto in bianco e nero contiene solo informazioni sulla luce, non sui colori. L’intelligenza artificiale è stata “allenata” su milioni di fotografie a colori: quando vede un cielo, un prato o un viso, propone i colori che quegli elementi hanno di solito. Il risultato è spesso sorprendente, ma è sempre un’ipotesi: l’AI non può sapere se quel cappotto era blu o marrone. È proprio questo il punto più interessante da far scoprire ai bambini.
I migliori strumenti gratuiti
1. Canva: l’app Colorize
Per un insegnante è la scelta più comoda, perché Canva per l’Istruzione è gratuito e molti di noi lo usano già. Si carica la foto nell’editor, si apre l’app Colorize e in pochi secondi l’AI aggiunge i colori; poi si scarica il risultato o lo si inserisce in una presentazione. Trovi la descrizione nella pagina di Canva su come colorare foto in bianco e nero, e le altre funzioni con l’AI nella mia guida a Canva AI per insegnanti.
2. Palette.fm
Palette.fm è uno degli strumenti più conosciuti: si usa senza registrazione e propone più di venti “filtri” di colore diversi per la stessa foto, utilissimi per far vedere che l’AI può dare risposte diverse. Nella versione gratuita le immagini escono piccole e con il logo del sito, ma per l’uso in classe alla LIM bastano.
3. Colorize.cc
Era già in questo articolo nel 2019 ed è ancora attivo: Colorize.cc è essenziale, si carica la foto e si scarica il risultato. Buono per una prova veloce.
E il vecchio Algorithmia?
Nella prima versione di questa guida consigliavo anche la demo di Algorithmia: purtroppo il servizio non esiste più, e per questo il link è stato rimosso.
Come si fa, passo per passo
- Scegli una foto nitida: meglio una scansione o una foto della foto fatta con buona luce, senza riflessi.
- Caricala nello strumento scelto (Canva, Palette.fm o Colorize.cc).
- Confronta il risultato con l’originale: in Palette.fm prova più filtri e osserva come cambiano i colori.
- Scarica la versione colorata e conserva sempre anche l’originale in bianco e nero.
In classe: diventiamo detective dei colori
Questa attività lega la tecnologia alla storia e all’educazione civica digitale. Funziona bene dalla terza alla quinta.
- Scegli una foto storica libera da diritti, per esempio una scuola di inizio Novecento, una piazza del tuo paese, un mercato. Le trovi su Wikimedia Commons o negli archivi fotografici del tuo comune.
- Coloratela insieme alla LIM con uno degli strumenti, e se possibile provate due filtri diversi.
- Compilate la scheda “Detective dei colori”: per ogni elemento della foto (il cielo, il grembiule, la porta, il carretto) i bambini scrivono il colore proposto dall’AI e decidono se è sicuro, inventato o forse.
- Discutete: quali colori sono quasi certi (il cielo, l’erba) e quali sono un’ipotesi dell’AI (i vestiti, le insegne)? Quale fonte potrebbe dirci il colore vero, come un nonno testimone, un oggetto conservato o un documento?
Scarica la scheda “Detective dei colori” in PDF
Per approfondire il discorso sulle fonti, sul mio sito di didattica trovi la lezione su le fonti storiche: cosa sono e come lo storico le usa, con infografiche e schede per la classe terza.
Privacy: le foto di famiglia restano a casa
- In classe usa foto storiche pubbliche, mai foto in cui si riconoscono gli alunni o le loro famiglie.
- Se un bambino vuole colorare una foto dei nonni, è un’attività da fare a casa con i genitori, che decidono se caricarla online.
- Prima di usare un servizio, controlla che cosa fa con le immagini caricate: molti le cancellano dopo poco tempo, ma è bene saperlo.
Domande frequenti
I colori ottenuti sono quelli veri?
No, sono colori plausibili. L’AI propone i colori più probabili in base a ciò che ha imparato, ma non può conoscere quelli reali. Per questo una foto colorata non è una fonte storica più affidabile dell’originale.
Serve registrarsi?
Palette.fm e Colorize.cc si possono provare senza account. Per Canva serve l’account, ma con Canva per l’Istruzione è gratuito per insegnanti e studenti.
Funziona anche con i disegni?
Sì, ma i risultati sono meno prevedibili: questi strumenti sono pensati per le fotografie. Per i disegni da colorare a mano trovi idee nella guida a BestColorPages.
Conclusione
Colorare una vecchia foto con l’intelligenza artificiale è un piccolo spettacolo, ma a scuola può diventare molto di più: un’occasione per capire come “ragiona” l’AI, per distinguere tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo, e per riscoprire il valore delle fonti. Prova l’attività con la tua classe e raccontami nei commenti quale foto avete scelto.
💬 1 Commento
Grazie per la condivisione,sono una nonna appassionata del pc.pensi che potrò usare questo link . Grazie mille buon lavoro