Chi non conserva qualche vecchia foto in bianco e nero, magari la classe dei nonni con i grembiuli e la maestra in cattedra, e non si è mai chiesto come fossero davvero i colori? Oggi l’intelligenza artificiale colora una foto in bianco e nero in pochi secondi, gratis e senza programmi complicati. In questa guida aggiornata trovi i migliori strumenti online, come usarli passo per passo e un’attività per la classe, con una scheda da stampare, che trasforma la curiosità in una lezione di storia e di pensiero critico.

Come funziona la colorazione automatica

Una foto in bianco e nero contiene solo informazioni sulla luce, non sui colori. L’intelligenza artificiale è stata “allenata” su milioni di fotografie a colori: quando vede un cielo, un prato o un viso, propone i colori che quegli elementi hanno di solito. Il risultato è spesso sorprendente, ma è sempre un’ipotesi: l’AI non può sapere se quel cappotto era blu o marrone. È proprio questo il punto più interessante da far scoprire ai bambini.

I migliori strumenti gratuiti

1. Canva: l’app Colorize

Per un insegnante è la scelta più comoda, perché Canva per l’Istruzione è gratuito e molti di noi lo usano già. Si carica la foto nell’editor, si apre l’app Colorize e in pochi secondi l’AI aggiunge i colori; poi si scarica il risultato o lo si inserisce in una presentazione. Trovi la descrizione nella pagina di Canva su come colorare foto in bianco e nero, e le altre funzioni con l’AI nella mia guida a Canva AI per insegnanti.

2. Palette.fm

Palette.fm è uno degli strumenti più conosciuti: si usa senza registrazione e propone più di venti “filtri” di colore diversi per la stessa foto, utilissimi per far vedere che l’AI può dare risposte diverse. Nella versione gratuita le immagini escono piccole e con il logo del sito, ma per l’uso in classe alla LIM bastano.

3. Colorize.cc

Era già in questo articolo nel 2019 ed è ancora attivo: Colorize.cc è essenziale, si carica la foto e si scarica il risultato. Buono per una prova veloce.

E il vecchio Algorithmia?

Nella prima versione di questa guida consigliavo anche la demo di Algorithmia: purtroppo il servizio non esiste più, e per questo il link è stato rimosso.

Come si fa, passo per passo

Scegli una foto nitida: meglio una scansione o una foto della foto fatta con buona luce, senza riflessi. Caricala nello strumento scelto (Canva, Palette.fm o Colorize.cc). Confronta il risultato con l’originale: in Palette.fm prova più filtri e osserva come cambiano i colori. Scarica la versione colorata e conserva sempre anche l’originale in bianco e nero.

In classe: diventiamo detective dei colori

Questa attività lega la tecnologia alla storia e all’educazione civica digitale. Funziona bene dalla terza alla quinta.

Scegli una foto storica libera da diritti, per esempio una scuola di inizio Novecento, una piazza del tuo paese, un mercato. Le trovi su Wikimedia Commons o negli archivi fotografici del tuo comune. Coloratela insieme alla LIM con uno degli strumenti, e se possibile provate due filtri diversi. Compilate la scheda “Detective dei colori”: per ogni elemento della foto (il cielo, il grembiule, la porta, il carretto) i bambini scrivono il colore proposto dall’AI e decidono se è sicuro, inventato o forse. Discutete: quali colori sono quasi certi (il cielo, l’erba) e quali sono un’ipotesi dell’AI (i vestiti, le insegne)? Quale fonte potrebbe dirci il colore vero, come un nonno testimone, un oggetto conservato o un documento?

Scarica la scheda “Detective dei colori” in PDF

Per approfondire il discorso sulle fonti, sul mio sito di didattica trovi la lezione su le fonti storiche: cosa sono e come lo storico le usa, con infografiche e schede per la classe terza.

Privacy: le foto di famiglia restano a casa

In classe usa foto storiche pubbliche , mai foto in cui si riconoscono gli alunni o le loro famiglie.

, mai foto in cui si riconoscono gli alunni o le loro famiglie. Se un bambino vuole colorare una foto dei nonni, è un’attività da fare a casa con i genitori , che decidono se caricarla online.

, che decidono se caricarla online. Prima di usare un servizio, controlla che cosa fa con le immagini caricate: molti le cancellano dopo poco tempo, ma è bene saperlo.

Domande frequenti

I colori ottenuti sono quelli veri?

No, sono colori plausibili. L’AI propone i colori più probabili in base a ciò che ha imparato, ma non può conoscere quelli reali. Per questo una foto colorata non è una fonte storica più affidabile dell’originale.

Serve registrarsi?

Palette.fm e Colorize.cc si possono provare senza account. Per Canva serve l’account, ma con Canva per l’Istruzione è gratuito per insegnanti e studenti.

Funziona anche con i disegni?

Sì, ma i risultati sono meno prevedibili: questi strumenti sono pensati per le fotografie. Per i disegni da colorare a mano trovi idee nella guida a BestColorPages.

Conclusione

Colorare una vecchia foto con l’intelligenza artificiale è un piccolo spettacolo, ma a scuola può diventare molto di più: un’occasione per capire come “ragiona” l’AI, per distinguere tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo, e per riscoprire il valore delle fonti. Prova l’attività con la tua classe e raccontami nei commenti quale foto avete scelto.