Trasparenza: articolo realizzato in collaborazione con CutBay, che mi ha offerto un abbonamento gratuito per provarlo. Il giudizio è mio e indipendente: trovi sia i punti di forza sia i limiti.

Ho tante infografiche di storia, geografia e italiano preparate in anni di lavoro: potevano diventare brevi video da proiettare alla LIM o da condividere con le famiglie? Ho provato CutBay, un editor video con l’intelligenza artificiale che trasforma immagini, presentazioni, documenti e link in video con voce, sottotitoli e musica. In questo articolo ti racconto la mia prova reale: tempi, costi, risultato, cosa funziona e cosa no. In fondo trovi una scheda storyboard da stampare per progettare i video con i ragazzi.

Che cos’è CutBay

CutBay è un “agente video”: invece di montare il filmato a mano, gli descrivi in chat che cosa vuoi e carichi i materiali. Lui prepara il copione, abbina le immagini alle frasi, aggiunge voce narrante, sottotitoli, musica e piccole animazioni, poi assembla il video. Le modifiche si chiedono sempre in chat (“rallenta la voce”, “cambia la musica”). Accetta immagini, file PowerPoint, documenti e PDF, link a pagine web e video girati da te. L’interfaccia è in inglese, ma la chat capisce benissimo l’italiano e voce e sottotitoli sono disponibili in italiano.

La mia prova: “Il viaggio nella storia” in 60 secondi

Ho voluto un caso concreto: trasformare l’hub di storia per la scuola primaria del mio sito in un video verticale di un minuto, dalla storia personale della classe seconda ai Romani della quinta. Questo è il risultato:

Video realizzato con CutBay usando solo le mie infografiche.

I numeri della prova

Durata del video: 66 secondi, formato verticale 9:16, 1080p.

66 secondi, formato verticale 9:16, 1080p. Materiali: 10 mie infografiche e un testo di 10 frasi scritto da me.

10 mie infografiche e un testo di 10 frasi scritto da me. Tempo: circa un quarto d’ora, dal caricamento delle immagini al video pronto.

circa un quarto d’ora, dal caricamento delle immagini al video pronto. Costo: 38,5 crediti.

38,5 crediti. Correzioni: una sola, all’inizio: ho dovuto indicare in chat l’ordine delle immagini. Poi il video è uscito giusto al primo tentativo, con voce e sottotitoli sincronizzati.

Come si crea un video didattico, passo passo

Prepara le immagini. Usa materiali tuoi o liberi da diritti. Rinominali con un numero (01, 02, 03…) nell’ordine in cui devono comparire. Scrivi il testo. Una frase breve per immagine: 8-10 frasi bastano per un minuto. Scriverlo tu è la cosa più importante, perché così il contenuto è corretto e adatto all’età. Dai le istruzioni in chat. Formato (verticale per Shorts e Pinterest, orizzontale per la LIM), durata, età dei destinatari, “usa solo le mie immagini”, “usa esattamente questo testo”. Indica l’ordine delle immagini descrivendole (“1. l’infografica con la linea del tempo, 2. la mia storia personale…”): è il trucco che ha risolto l’unico problema della mia prova. Scegli la voce. Ascolta le anteprime e preferisci la più lenta e chiara: io ho scelto una voce maschile calda, e la pronuncia di parole come “Australopiteco” era corretta. Controlla e correggi in chat, poi esporta in MP4 a 1080p e 30 fotogrammi al secondo.

Quanto costa

CutBay funziona a crediti. Ecco i piani indicati nella pagina dei prezzi al momento in cui scrivo:

Piano Prezzo Crediti Note Free 0 $ 20 per provare 720p, con filigrana Pro 21 $/mese con pagamento annuale (29 $ mensile) 500 al mese 1080p, senza filigrana Ultra 49 $/mese con pagamento annuale (69 $ mensile) 1.400 al mese 1080p, senza filigrana

Con la mia prova come riferimento (circa 40 crediti per un video di un minuto), i 20 crediti gratuiti bastano per un test breve, mentre il piano Pro corrisponde a una decina di video da un minuto al mese. È previsto un rimborso entro 7 giorni dalla prima sottoscrizione, solo se si è usata una piccola parte dei crediti.

Punti di forza

Il risultato è pulito e pronto da pubblicare , con voce italiana naturale e sottotitoli ben sincronizzati.

, con voce italiana naturale e sottotitoli ben sincronizzati. Rispetta il testo e le immagini che gli dai: il contenuto resta sotto il controllo dell’insegnante.

Si lavora tutto in chat , senza timeline né competenze di montaggio.

, senza timeline né competenze di montaggio. Recupera materiali che già hai: infografiche, presentazioni, PDF.

Limiti

L’ ordine delle immagini va indicato in modo esplicito, altrimenti può mescolarle.

va indicato in modo esplicito, altrimenti può mescolarle. L’interfaccia è in inglese (la chat però accetta l’italiano).

I crediti finiscono in fretta se si fanno molti video o molte correzioni: conviene preparare bene testo e immagini prima.

Il piano gratuito esporta in 720p con filigrana: va bene per provare, non per pubblicare.

È uno strumento per l’insegnante: non caricate foto, voci o nomi degli alunni e leggete l’informativa privacy prima di usarlo per materiali della scuola.

Idee per la classe

Video di apertura di un’unità di apprendimento, da proiettare alla LIM prima di aprire il libro.

di un’unità di apprendimento, da proiettare alla LIM prima di aprire il libro. Ripasso in audio e sottotitoli , utile anche agli alunni con DSA, come gli altri strumenti dell’hub DSA e BES.

, utile anche agli alunni con DSA, come gli altri strumenti dell’hub DSA e BES. Presentare un progetto della classe alle famiglie o all’open day.

della classe alle famiglie o all’open day. Progettare un video con i ragazzi: loro scrivono lo storyboard con la scheda qui sotto, l’insegnante lo trasforma in video.

Se preferisci strumenti gratuiti, guarda anche Google Vids con l’IA e i video disegnati a mano.

Scheda da stampare: il mio video in 6 scene

Uno storyboard in bianco e nero per progettare un video di un minuto: sei riquadri per disegnare o incollare l’immagine, una riga per la frase della voce narrante e quattro controlli finali (immagini libere, frasi brevi, niente volti né nomi dei compagni, fonti indicate). Va bene dalla quarta primaria alle superiori, con qualsiasi strumento video.

Scarica il PDF (1 pagina A4, bianco e nero)

Il mio giudizio: 7 su 10

CutBay mi ha permesso di trasformare un hub di infografiche in un video di qualità in un quarto d’ora, senza saper montare. Non è indispensabile per ogni insegnante e i crediti vanno usati con criterio, ma per chi ha già materiali propri e vuole dar loro una seconda vita in video è uno strumento molto pratico. Altri strumenti di intelligenza artificiale per la scuola sono nell’hub Intelligenza artificiale a scuola, e tutti gli strumenti per la classe nell’hub Strumenti.

Domande frequenti

CutBay è gratuito?

Ha un piano gratuito con 20 crediti per provarlo, con video in 720p e filigrana. Per video senza filigrana in 1080p serve un piano a pagamento.

Parla in italiano?

Sì: voce narrante e sottotitoli sono disponibili in italiano, e la chat accetta istruzioni in italiano anche se l’interfaccia è in inglese.

Posso usare i video sul mio sito o su YouTube?

Sì, i video si possono usare anche pubblicamente nel rispetto delle condizioni d’uso di CutBay. Usa però solo immagini e materiali di cui hai i diritti.