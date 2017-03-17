Animagraffs è una raccolta di video animati in 3D che mostrano come funzionano le cose: dal motore di un’auto all’orologio meccanico, dal depuratore dell’acqua della nostra città al pannello solare. Le parti si smontano, ruotano e si muovono davanti ai nostri occhi, per questo i video si capiscono anche senza sapere bene l’inglese. In questa guida aggiornata vediamo come usarli, quali scegliere per la scuola, dalla primaria alle superiori, e come trasformare la visione in una vera lezione, con schede in bianco e nero da stampare.

Che cos’è Animagraffs

Dietro Animagraffs c’è Jake O’Neal, un grafico statunitense specializzato in infografiche. Ogni progetto richiede settimane di ricerca: il risultato sono spiegazioni visive molto precise, con le parti interne degli oggetti mostrate “ai raggi X”.

Rispetto a quando ne abbiamo parlato la prima volta, nel 2017, è cambiato molto: oggi i lavori sono soprattutto video, pubblicati sul canale YouTube di Animagraffs, seguito da oltre un milione di persone. Le vecchie pagine animate del sito non mostrano più le animazioni: per questo qui sotto trovi direttamente i link ai video.

I video più adatti alla scuola

Non tutti gli argomenti sono pensati per la scuola (molti video riguardano aerei militari, auto da corsa e mezzi da guerra). Ecco una selezione, divisa per disciplina e per età:

I video più lunghi non vanno guardati tutti di seguito: scegli i minuti che servono alla lezione. Il video sulla macchina da scrivere si abbina bene al post sui simulatori di macchina da scrivere online, per provarla subito dopo averla vista “smontata”.

Come guardarli con i sottotitoli in italiano

I video sono in inglese, ma YouTube può tradurre i sottotitoli automaticamente:

Apri il video e attiva i sottotitoli (pulsante CC). Clicca sull’ingranaggio Impostazioni, poi su Sottotitoli. Scegli Traduzione automatica e seleziona Italiano.

La traduzione non è perfetta, ma alla LIM basta: si seguono soprattutto le immagini. Alla secondaria la versione originale diventa anche un’attività di inglese in stile CLIL.

In classe: guarda, ferma, spiega

Un video di Animagraffs è breve ma molto denso. Funziona bene questo percorso in tre tempi:

Prima visione senza audio : la classe osserva e dice a voce che cosa vede muoversi.

: la classe osserva e dice a voce che cosa vede muoversi. Seconda visione con le pause : l’insegnante ferma il video a ogni parte nuova e chiede “che cosa fa questa parte?”.

: l’insegnante ferma il video a ogni parte nuova e chiede “che cosa fa questa parte?”. Rielaborazione: ognuno disegna l’oggetto, indica le parti con le frecce e ricostruisce la catena “prima, poi, alla fine”. Alle superiori la rielaborazione può diventare una breve relazione tecnica o una presentazione.

Schede da stampare in bianco e nero

Ho preparato un PDF gratuito di tre pagine:

Scheda 1 – Come funziona? Scheda di osservazione valida per qualsiasi video: disegno con le parti, catena di cause ed effetti, parole nuove dall’inglese all’italiano, autovalutazione.

Scheda di osservazione valida per qualsiasi video: disegno con le parti, catena di cause ed effetti, parole nuove dall’inglese all’italiano, autovalutazione. Scheda 2 – Come funziona l’occhio : un esempio di scheda di approfondimento per scienze, con i nomi delle parti, l’abbinamento inglese-italiano e il vero o falso.

: un esempio di scheda di approfondimento per scienze, con i nomi delle parti, l’abbinamento inglese-italiano e il vero o falso. Soluzioni per l’insegnante, con un piccolo esperimento sulla pupilla da fare in coppia.

Scarica le schede “Come funziona?” (PDF gratuito, 3 pagine)

Per approfondire

Se in classe piacciono le spiegazioni “smontate pezzo per pezzo”, il libro di riferimento è Come funzionano tutte le cose di David Macaulay, un classico illustrato che sta bene in ogni biblioteca di classe. Per la scheda sull’occhio è utile anche un modello anatomico dell’occhio smontabile, da far toccare e smontare in classe.

Altre risorse 3D e interattive di cui ho parlato:

Domande frequenti

Animagraffs è gratuito?

Sì: i video su YouTube sono gratuiti e non serve registrarsi. L’autore si sostiene con la pubblicità e con un abbonamento volontario su Patreon.

Serve sapere l’inglese?

No. Le animazioni sono molto chiare anche senza parole, e su YouTube si possono attivare i sottotitoli tradotti in italiano.

Si può lasciare la classe libera su YouTube?

Meglio di no: su YouTube compaiono suggerimenti e pubblicità. Scegli il video dalla tabella, guardalo prima tu e proiettalo dal tuo account alla LIM.

Conclusione

Animagraffs resta, a distanza di anni, uno dei modi più efficaci per far vedere quello che di solito è nascosto dentro le cose. Con una visione guidata e una scheda di osservazione diventa una lezione completa di scienze, tecnologia e storia, adattabile dalla primaria alle superiori.