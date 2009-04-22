Etichette per i quaderni e i libri, cartellini per scatole e scaffali dell’aula, chiudipacco per i regali di Natale, cartellini con il nome per l’uscita didattica: a scuola le etichette da stampare servono tutto l’anno. Nel 2009 avevo segnalato Paper Label Maker, un programmino gratuito per Windows. Oggi ci sono strumenti molto più semplici, che funzionano nel browser o sono già sul computer. In questa guida aggiornata vediamo i migliori, come stampare un’etichetta diversa per ogni alunno partendo da un elenco e trovi tre fogli di etichette in bianco e nero già pronti da stampare.

Che fine ha fatto Paper Label Maker

Paper Label Maker era un software gratuito per Windows, in inglese, che richiedeva Java e accettava solo immagini in formato BMP. Non è più aggiornato da molti anni ed è pensato per sistemi come Windows XP: oggi non vale la pena installarlo. Gli strumenti qui sotto fanno le stesse cose in modo più semplice e sicuro.

Gli strumenti migliori per creare etichette

Canva: modelli pronti e grafica curata

Con Canva si parte da centinaia di modelli di etichette già pronti e si modificano testi, colori e immagini con il trascinamento. Ci sono anche modelli per etichette natalizie, targhette con il nome e cartellini regalo. È gratuito (con un account, che per i docenti può essere Canva per l’Istruzione) e si scarica il risultato in PDF da stampare. È la scelta giusta quando conta l’aspetto grafico.

Avery Design & Print: per i fogli di etichette adesive

Avery Design & Print Online è il software gratuito della marca di etichette Avery: funziona nel browser, contiene i modelli di tutti i fogli di etichette Avery con le misure esatte e genera un PDF pronto da stampare. Ha la stampa unione: si importa un elenco (per esempio i nomi degli alunni da un file Excel) e il programma crea un’etichetta diversa per ogni riga. Funziona al meglio con i fogli adesivi Avery, di cui basta inserire il codice riportato sulla confezione.

Word e LibreOffice: già sul computer della scuola

Word : scheda Lettere > Etichette . Si sceglie il formato del foglio adesivo e si scrive il testo; con la Stampa unione si collega un elenco di nomi.

: scheda > . Si sceglie il formato del foglio adesivo e si scrive il testo; con la si collega un elenco di nomi. LibreOffice Writer (gratuito): menu File > Nuovo > Etichette. Contiene i formati delle principali marche di fogli adesivi.

Sono meno “belli” di Canva, ma hanno un vantaggio importante: i dati restano sul computer. Per elenchi con nomi e cognomi degli alunni sono la scelta più prudente.

Strumento Punto di forza Ideale per Canva Modelli grafici pronti, anche natalizi Chiudipacco, cartellini, etichette decorate Avery Design & Print Misure esatte dei fogli adesivi, stampa unione Etichette adesive in serie Word / LibreOffice Già installati, dati sul computer Elenchi di nomi, etichette d’archivio

Idee per la scuola, dalla primaria alle superiori

Primaria : etichette per quaderni e libri, cartellini con simbolo e parola per scatole e cassetti dell’aula (utili anche a chi non sa ancora leggere), chiudipacco per i lavoretti di Natale.

: etichette per quaderni e libri, cartellini con simbolo e parola per scatole e cassetti dell’aula (utili anche a chi non sa ancora leggere), chiudipacco per i lavoretti di Natale. Scuola media : etichette per i raccoglitori delle materie, per i materiali del laboratorio di arte e tecnologia e per la biblioteca di classe, con la collocazione dei libri.

: etichette per i raccoglitori delle materie, per i materiali del laboratorio di arte e tecnologia e per la biblioteca di classe, con la collocazione dei libri. Superiori : etichette per l’archivio dei progetti, per i dispositivi in prestito e per i materiali di laboratorio; la stampa unione da un foglio di calcolo è anche un bell’esercizio di informatica.

: etichette per l’archivio dei progetti, per i dispositivi in prestito e per i materiali di laboratorio; la stampa unione da un foglio di calcolo è anche un bell’esercizio di informatica. Uscite didattiche: cartellini da appendere al collo con il nome della scuola e il numero di telefono dell’insegnante. Per la privacy è meglio evitare nome e cognome completi degli alunni ben visibili.

Etichette da stampare in bianco e nero

Il PDF gratuito contiene tre fogli A4 pronti:

Etichette per quaderni e libri : 12 etichette da 9 x 3,7 cm con il nome delle materie, il nome, la classe e l’anno scolastico (più una vuota da completare).

: 12 etichette da 9 x 3,7 cm con il nome delle materie, il nome, la classe e l’anno scolastico (più una vuota da completare). Chiudipacco di Natale : 9 cartellini “Buon Natale!” con stella da colorare, spazi “Per” e “Da” e il foro per il nastrino.

: 9 cartellini “Buon Natale!” con stella da colorare, spazi “Per” e “Da” e il foro per il nastrino. Etichette per l’aula: 12 cartellini per scatole e scaffali (colori, forbici, colla, libri, giochi…) con un riquadro dove disegnare il simbolo.

Si stampano su carta adesiva A4 o su carta normale da incollare con la colla stick; i chiudipacco vanno meglio su cartoncino. Stampa sempre al 100%, senza “adatta alla pagina”.

Scarica le etichette da stampare (PDF gratuito, 3 fogli A4)

Per approfondire

Per stampare le etichette in casa servono dei fogli adesivi A4 stampabili (quelli a foglio intero si tagliano come si vuole) e, per i chiudipacco, un po’ di nastro per pacchi regalo.

Altre risorse collegate:

Domande frequenti

Qual è il modo più veloce per fare etichette con il nome di ogni alunno?

La stampa unione: si prepara l’elenco dei nomi in un foglio di calcolo e Word, LibreOffice o Avery creano automaticamente un’etichetta per ogni nome.

Posso stampare le etichette su carta normale?

Sì: si ritagliano e si incollano con la colla stick. La carta adesiva è più comoda per quaderni e scatole, il cartoncino per i chiudipacco.

Le etichette escono spostate rispetto al foglio adesivo: perché?

Quasi sempre è la stampa ridimensionata: nelle opzioni di stampa scegli “dimensioni effettive” o “100%” e disattiva “adatta alla pagina”.

Conclusione

Paper Label Maker ha fatto il suo tempo, ma il bisogno di etichette a scuola è rimasto lo stesso. Con Canva per la grafica, Avery per i fogli adesivi e Word o LibreOffice per gli elenchi di nomi si risolve tutto in pochi minuti; e per iniziare subito ci sono i tre fogli pronti da stampare.