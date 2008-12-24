Avete presente il tabellone che l’oculista ci fa leggere coprendo un occhio, con le lettere sempre più piccole dall’alto verso il basso? Si chiama ottotipo. Il modello più famoso è quello inventato dall’oculista olandese Herman Snellen nel 1862.

Un ottotipo personalizzato sembra uguale a quello vero, ma le lettere, lette di seguito, nascondono un messaggio: “buon compleanno”, “auguri papà”, “brava maestra”. È un biglietto originale, una sorpresa divertente e anche un’attività per la classe.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

Che fine ha fatto Custom Eye Chart Maker?

Nel 2008 avevo segnalato Custom Eye Chart Maker, un generatore online di ottotipi personalizzati. Oggi il sito non esiste più e il suo vecchio indirizzo rimanda a un sito di giochi d’azzardo che non c’entra nulla: per questo ho tolto il link. Al suo posto ho preparato un PDF gratuito da stampare, e qui sotto spiego come crearne uno in pochi minuti con Word, Google Documenti o Canva.

Scarica l’ottotipo da stampare

Il PDF contiene 3 pagine in formato A4:

Ottotipo con lettere: dieci righe con lettere sempre più piccole, come quello dell’oculista. Ottotipo con messaggio: leggendo le righe di seguito compare la scritta “buon compleanno”. Modello vuoto: dieci righe guida sempre più basse, su cui scrivere a mano le lettere del proprio messaggio.

Scarica l’ottotipo personalizzato in PDF (gratis)

Come creare un ottotipo con Word, Google Documenti o Canva

Scegli il messaggio: meglio corto, tra 10 e 20 lettere, ad esempio AUGURI MAMMA o BUONE VACANZE. Dividilo in righe: una lettera nella prima riga, due nella seconda, tre nella terza, e così via. Gli spazi tra le parole si tolgono, così il messaggio resta nascosto. Usa un carattere senza grazie, in grassetto, come Arial o Verdana, e tutto in maiuscolo. Riduci la dimensione a ogni riga: per esempio 120, 90, 70, 54, 42, 32, 26, 20, 16 e 12 punti. Centra tutto e lascia uno spazio tra le lettere, poi stampa su un foglio A4 verticale.

Si può fare con Google Documenti, con Word o con Canva, dove si possono aggiungere anche una cornice e dei colori.

Idee per usarlo

Biglietti di auguri : compleanni, festa della mamma e del papà, pensionamenti. Il festeggiato deve “leggere” il messaggio riga per riga.

: compleanni, festa della mamma e del papà, pensionamenti. Il festeggiato deve “leggere” il messaggio riga per riga. Una sorpresa in classe : il messaggio di benvenuto il primo giorno di scuola o di saluto a fine anno, appeso alla lavagna.

: il messaggio di benvenuto il primo giorno di scuola o di saluto a fine anno, appeso alla lavagna. Scienze : per parlare dell’occhio e di come funziona la vista.

: per parlare dell’occhio e di come funziona la vista. Matematica : con il modello vuoto si misura in millimetri l’altezza delle lettere riga per riga e si osserva come diminuisce.

: con il modello vuoto si misura in millimetri l’altezza delle lettere riga per riga e si osserva come diminuisce. Italiano: indovinelli, parole nascoste e messaggi in codice da scambiare tra compagni.

Attenzione: questo ottotipo serve solo per giocare. Non è uno strumento per controllare la vista. Per una visita vera bisogna rivolgersi all’oculista o all’ortottista.

Domande frequenti

Che cos’è un ottotipo?

È il tabellone con lettere o simboli di grandezza decrescente che l’oculista usa per misurare l’acutezza visiva.

Come si nasconde un messaggio in un ottotipo?

Si toglie lo spazio tra le parole e si dividono le lettere in righe sempre più lunghe e più piccole: chi legge di seguito tutte le righe scopre il messaggio.

Il PDF è gratuito?

Sì, si scarica e si stampa gratuitamente, per uso personale e scolastico.