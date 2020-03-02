Il video della recita, le foto del progetto di scienze, la presentazione di un gruppo di studenti, la registrazione di una lezione: a scuola capita sempre più spesso di dover inviare file troppo pesanti per un’email. Anni fa su questo blog avevo segnalato Oshi, un servizio anonimo con data di scadenza. Oggi le cose sono cambiate: in questa guida aggiornata vediamo perché Oshi non è più una scelta consigliabile, quali alternative usare dalla primaria alle superiori, le regole privacy da rispettare quando ci sono di mezzo gli alunni e trovi tre schede in bianco e nero da stampare.

Oshi oggi: perché non lo consiglio più

Oshi è un servizio di condivisione file anonimo: si carica un file senza creare un account e si sceglie dopo quanto tempo il link deve scadere, da un’ora fino a tre mesi. Sulla carta è comodo, ma per la scuola oggi ci sono due problemi:

Il certificato di sicurezza non è riconosciuto : a novembre 2026, aprendo il sito, il browser blocca la pagina perché non si fida del certificato. Chiedere a colleghi o famiglie di ignorare un avviso di sicurezza è proprio l’abitudine che dobbiamo evitare.

: a novembre 2026, aprendo il sito, il browser blocca la pagina perché non si fida del certificato. Chiedere a colleghi o famiglie di ignorare un avviso di sicurezza è proprio l’abitudine che dobbiamo evitare. È anonimo per scelta: non c’è un’azienda identificabile a cui rivolgersi, né condizioni chiare su dove e come vengono conservati i dati. Per materiali che riguardano gli alunni la scuola deve invece poter dire chi tratta i dati e con quali garanzie.

Nella versione precedente di questo articolo suggerivo Oshi per mandare alle famiglie foto e video di recite e gite. Oggi lo sconsiglio: per quel tipo di materiale ci sono strade più sicure, che vediamo più sotto.

Le alternative per inviare file pesanti

Servizio Versione gratuita Scadenza del link Quando usarlo SwissTransfer fino a 50 GB per invio, senza account, password e limite di download da 1 a 30 giorni video lunghi, cartelle di foto, progetti multimediali Smash nessun limite di dimensione, password, anteprima dei video fino a 14 giorni file molto grandi che devono restare disponibili qualche giorno in più WeTransfer 3 GB per invio, massimo 10 invii o 3 GB ogni 30 giorni 3 giorni invii piccoli e occasionali Drive o OneDrive della scuola spazio dell’istituto, accesso con l’account istituzionale decide chi condivide tutto ciò che contiene dati, immagini o voci degli alunni

SwissTransfer è quella che consiglio per la maggior parte dei casi: è gestito da Infomaniak, i file restano su server in Svizzera e si possono scegliere scadenza, numero massimo di download e password. Attenzione a un dettaglio: con la scadenza a 30 giorni il trasferimento viene eliminato dopo 15 giorni se non confermi la proroga che arriva via email al dodicesimo giorno. WeTransfer resta il più conosciuto, ma da fine 2024 la versione gratuita è molto più limitata di un tempo.

Foto e video degli alunni: le regole

Il Garante per la protezione dei dati personali, nel vademecum “La scuola a prova di privacy” e nelle FAQ su scuola e privacy, chiarisce che le foto e i video fatti dai genitori durante recite, gite e saggi non violano la privacy se restano in ambito familiare o tra amici. Il punto critico è la diffusione: pubblicarli online o sui social, dove compaiono anche altri bambini e ragazzi, richiede il consenso delle persone riprese.

Per l’insegnante questo significa:

Usa gli strumenti della scuola (Google Workspace o Microsoft 365 con l’account istituzionale, registro elettronico) per tutto ciò che contiene immagini, voci o dati degli alunni.

(Google Workspace o Microsoft 365 con l’account istituzionale, registro elettronico) per tutto ciò che contiene immagini, voci o dati degli alunni. Condividi solo con chi deve ricevere il materiale, mai con link aperti a chiunque o in gruppi allargati.

il materiale, mai con link aperti a chiunque o in gruppi allargati. Dai una scadenza e, quando tutti hanno scaricato, elimina il file condiviso.

e, quando tutti hanno scaricato, elimina il file condiviso. Segui il regolamento del tuo istituto: molte scuole hanno indicazioni precise su foto, video e liberatorie.

Come si invia un file con SwissTransfer, passo passo

Vai su swisstransfer.com e scegli la lingua italiana. Trascina i file nella finestra oppure clicca per sceglierli dal computer. Scegli se inviare via email o ottenere un link da condividere. Nelle opzioni imposta la durata (la più breve che basta), il limite di download e una password. Clicca su Trasferisci e attendi la fine del caricamento. Manda il link al destinatario e la password con un altro canale, per esempio un messaggio separato.

Dalla primaria alle superiori: quando serve

Primaria : inviare a un collega il video di un laboratorio in cui non si riconoscono i bambini, raccogliere i materiali di un progetto di plesso.

: inviare a un collega il video di un laboratorio in cui non si riconoscono i bambini, raccogliere i materiali di un progetto di plesso. Secondaria di primo grado : ricevere i video dei lavori di gruppo, condividere le registrazioni di un’uscita didattica con i colleghi del consiglio di classe.

: ricevere i video dei lavori di gruppo, condividere le registrazioni di un’uscita didattica con i colleghi del consiglio di classe. Secondaria di secondo grado: consegnare progetti multimediali, prodotti del PCTO, cortometraggi e file di grafica o di laboratorio molto pesanti.

Con gli studenti è anche un’ottima occasione di educazione civica digitale: la terza scheda propone sei situazioni da discutere in classe.

Schede da stampare in bianco e nero

Il PDF gratuito contiene tre pagine:

Scheda 1 – Devo inviare un file pesante: come scelgo? Un percorso a domande e una tabella di confronto tra i servizi, con tre regole da seguire per ogni invio.

Un percorso a domande e una tabella di confronto tra i servizi, con tre regole da seguire per ogni invio. Scheda 2 – Prima di premere “Invia” : la checklist prima, durante e dopo l’invio, con un registro per annotare cosa hai condiviso e quando eliminarlo.

: la checklist prima, durante e dopo l’invio, con un registro per annotare cosa hai condiviso e quando eliminarlo. Scheda 3 – Condividere senza rischi, per la secondaria: sei situazioni da valutare (va bene, non va bene, dipende) con la motivazione.

Scarica le schede sulla condivisione dei file (PDF gratuito, 3 pagine)

Soluzioni della scheda 3 (per l’insegnante)

Va bene: il destinatario è uno solo e il link scade. Meglio ancora se il file passa dal Drive della scuola. Non va bene: ci sono le immagini dei compagni, il sito non dà garanzie e il gruppo è allargato. Non va bene: chi trova il messaggio ha sia il link sia la password. Va mandata a parte. Va bene: strumento della scuola, condivisione con una sola persona. Non va bene senza il consenso di tutte le persone riprese: è diffusione, non uso personale. Non va bene: i file da sconosciuti possono contenere virus o truffe. Prima si chiede a un adulto o al docente.

Se il file non deve scadere: le chiavette e i dischi esterni

Per archiviare i materiali di un anno scolastico, senza dipendere da un servizio online, resta utile un supporto fisico: una chiavetta USB capiente o un SSD esterno portatile. Se contiene dati degli alunni, meglio sceglierne uno con protezione con password o crittografia.

Altre guide utili

FreeConvert: convertire e ridurre il peso di foto, video e PDF prima di inviarli, con il semaforo della privacy.

MagicSchool AI: l’IA per gli insegnanti e le regole sui dati degli alunni.

Educazione digitale: cosa insegnare ai bambini, su albertopiccini.it.

Domande frequenti

Oshi funziona ancora?

A novembre 2026 il sito oshi.at viene bloccato dal browser per un certificato di sicurezza non riconosciuto. Anche quando è raggiungibile, essendo un servizio anonimo non è adatto ai materiali della scuola.

Qual è l’alternativa gratuita migliore per i file pesanti?

Per la maggior parte degli usi SwissTransfer: fino a 50 GB, nessun account, password e scadenza a scelta. Per file ancora più grandi c’è Smash, che nella versione gratuita non ha limiti di dimensione.

Posso mandare alle famiglie il video della recita con WeTransfer o SwissTransfer?

Dipende dalle regole del tuo istituto. La strada più sicura è usare gli strumenti della scuola (Drive o OneDrive istituzionale, registro elettronico), condividendo solo con le famiglie della classe e per un tempo limitato.

Conclusione

Condividere file pesanti a scuola è facile; farlo bene richiede tre attenzioni: scegliere il servizio giusto, dare sempre una scadenza e tenere i materiali con gli alunni dentro gli strumenti dell’istituto. Le schede ti aiutano a farlo in pochi secondi, e a insegnarlo anche ai ragazzi.