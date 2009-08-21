Un bersaglio stampato su un foglio A4 è uno dei materiali più semplici e versatili che si possano avere a scuola o a casa: basta una pallina di carta, un sacchetto di stoffa o un dardo con la ventosa e il gioco è pronto. E con qualche numero in più diventa anche un esercizio di matematica.

Per questo ho preparato una raccolta di bersagli stampabili in PDF, gratuiti, pensati per la classe e per i giochi in famiglia.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

Scarica i bersagli stampabili

Il file contiene 5 pagine in formato A4:

Bersaglio a punti a colori: cinque anelli da 10 a 50 punti. Bersaglio a punti in bianco e nero: per risparmiare inchiostro, e i bambini lo possono colorare. Bersaglio delle tabelline: dieci settori numerati da 1 a 10 e uno spazio al centro dove scrivere il numero da moltiplicare. Bersaglio da personalizzare: anelli e settori vuoti in cui scrivere punti, lettere, parole o domande. Scheda dei punteggi: per segnare cinque tiri a testa e il totale, per persona o per squadra.

Scarica i bersagli stampabili in PDF (gratis)

Giochi e attività con i bersagli

In palestra e in cortile

Lancio di precisione : si appoggia il bersaglio a terra e si lancia un sacchetto di stoffa riempito di riso o una pallina di carta da una linea segnata col gesso.

: si appoggia il bersaglio a terra e si lancia un sacchetto di stoffa riempito di riso o una pallina di carta da una linea segnata col gesso. Dardi a ventosa o a velcro : si attacca il foglio alla parete o a una lavagna.

: si attacca il foglio alla parete o a una lavagna. Aeroplanini di carta : chi riesce a farli atterrare al centro?

: chi riesce a farli atterrare al centro? Distanze crescenti: dopo ogni giro si fa un passo indietro.

In classe, con la matematica

Addizioni : con il bersaglio a punti ogni bambino somma i punteggi dei suoi tiri, a mente o in colonna.

: con il bersaglio a punti ogni bambino somma i punteggi dei suoi tiri, a mente o in colonna. Tabelline : si scrive un numero al centro del bersaglio delle tabelline; chi colpisce un settore moltiplica il numero centrale per quello del settore.

: si scrive un numero al centro del bersaglio delle tabelline; chi colpisce un settore moltiplica il numero centrale per quello del settore. Statistica : con la scheda dei punteggi si calcolano il totale, il punteggio più alto, quello più basso e la media della squadra.

: con la scheda dei punteggi si calcolano il totale, il punteggio più alto, quello più basso e la media della squadra. Grafici: alla fine della gara si costruisce un istogramma con i risultati.

Con il bersaglio da personalizzare

Lingue straniere : in ogni settore una parola in inglese da tradurre o da usare in una frase.

: in ogni settore una parola in inglese da tradurre o da usare in una frase. Ripasso : negli anelli si scrivono domande più facili all’esterno e più difficili al centro.

: negli anelli si scrivono domande più facili all’esterno e più difficili al centro. Alfabeto e lettere: si colpisce una lettera e si dice una parola che inizia con quella lettera.

Consigli per la stampa e la sicurezza

Stampa al 100% , senza “adatta alla pagina”, così il bersaglio resta rotondo e centrato.

, senza “adatta alla pagina”, così il bersaglio resta rotondo e centrato. Per farlo durare di più, incollalo su un cartoncino o plastificalo.

Per un bersaglio grande da appendere al muro puoi stamparlo su più fogli: trovi come fare nella guida Stampare un poster su più fogli A4.

Usa solo oggetti morbidi: palline di carta, sacchetti di stoffa, palline di spugna o dardi con la ventosa. Mai oggetti appuntiti.

Domande frequenti

I bersagli sono gratuiti?

Sì, il PDF si scarica e si stampa gratuitamente, per uso personale e scolastico.

Si possono stampare in bianco e nero?

Sì: c’è una pagina apposita in bianco e nero, e anche le altre si stampano bene in scala di grigi.

Per che età sono adatti?

Il bersaglio a punti va bene già dalla scuola dell’infanzia, mentre quello delle tabelline è pensato per la primaria, dalla seconda classe in su.