Un bersaglio stampato su un foglio A4 è uno dei materiali più semplici e versatili che si possano avere a scuola o a casa: basta una pallina di carta, un sacchetto di stoffa o un dardo con la ventosa e il gioco è pronto. E con qualche numero in più diventa anche un esercizio di matematica.
Per questo ho preparato una raccolta di bersagli stampabili in PDF, gratuiti, pensati per la classe e per i giochi in famiglia.
Articolo aggiornato a novembre 2026.
Scarica i bersagli stampabili
Il file contiene 5 pagine in formato A4:
- Bersaglio a punti a colori: cinque anelli da 10 a 50 punti.
- Bersaglio a punti in bianco e nero: per risparmiare inchiostro, e i bambini lo possono colorare.
- Bersaglio delle tabelline: dieci settori numerati da 1 a 10 e uno spazio al centro dove scrivere il numero da moltiplicare.
- Bersaglio da personalizzare: anelli e settori vuoti in cui scrivere punti, lettere, parole o domande.
- Scheda dei punteggi: per segnare cinque tiri a testa e il totale, per persona o per squadra.
Scarica i bersagli stampabili in PDF (gratis)
Giochi e attività con i bersagli
In palestra e in cortile
- Lancio di precisione: si appoggia il bersaglio a terra e si lancia un sacchetto di stoffa riempito di riso o una pallina di carta da una linea segnata col gesso.
- Dardi a ventosa o a velcro: si attacca il foglio alla parete o a una lavagna.
- Aeroplanini di carta: chi riesce a farli atterrare al centro?
- Distanze crescenti: dopo ogni giro si fa un passo indietro.
In classe, con la matematica
- Addizioni: con il bersaglio a punti ogni bambino somma i punteggi dei suoi tiri, a mente o in colonna.
- Tabelline: si scrive un numero al centro del bersaglio delle tabelline; chi colpisce un settore moltiplica il numero centrale per quello del settore.
- Statistica: con la scheda dei punteggi si calcolano il totale, il punteggio più alto, quello più basso e la media della squadra.
- Grafici: alla fine della gara si costruisce un istogramma con i risultati.
Con il bersaglio da personalizzare
- Lingue straniere: in ogni settore una parola in inglese da tradurre o da usare in una frase.
- Ripasso: negli anelli si scrivono domande più facili all’esterno e più difficili al centro.
- Alfabeto e lettere: si colpisce una lettera e si dice una parola che inizia con quella lettera.
Consigli per la stampa e la sicurezza
- Stampa al 100%, senza “adatta alla pagina”, così il bersaglio resta rotondo e centrato.
- Per farlo durare di più, incollalo su un cartoncino o plastificalo.
- Per un bersaglio grande da appendere al muro puoi stamparlo su più fogli: trovi come fare nella guida Stampare un poster su più fogli A4.
- Usa solo oggetti morbidi: palline di carta, sacchetti di stoffa, palline di spugna o dardi con la ventosa. Mai oggetti appuntiti.
Domande frequenti
I bersagli sono gratuiti?
Sì, il PDF si scarica e si stampa gratuitamente, per uso personale e scolastico.
Si possono stampare in bianco e nero?
Sì: c’è una pagina apposita in bianco e nero, e anche le altre si stampano bene in scala di grigi.
Per che età sono adatti?
Il bersaglio a punti va bene già dalla scuola dell’infanzia, mentre quello delle tabelline è pensato per la primaria, dalla seconda classe in su.
💬 4 Commenti
Bambino…Alberto..
caro e utilissimo Alberto: “ed alcuni sono un po’ odiosi” direi diseducativi e delinquenziali, per utilizzare un eufemismo. Immagini di animali e di persone (se pur odiose) nel mirino. Una scivolata di gusto assolutamente transitoria mi auguro rispetto allo splendido servizio che ci fai. Adalberto
L’ho detto nel post, basta evitare ed eventualmente usare quelli tradizionali.
Non credo che ignorando si possa fare informazione.
Io odio le armi e sono un animalista convinto ma mi pare anche un modo per valutare una diffusa mentalità americana.
Mi dispiace aver urtato la tua sensibilità.
Ciao, Alberto
alberto se mi dai la tua foto ti stampo