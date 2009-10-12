Nel 2009 avevo segnalato AccidentSketch, disponibile in italiano come GraficoIncidente: un editor online in cui si ricostruiva la dinamica di un incidente stradale trascinando sul foglio pezzi di strada, veicoli e segnali, per poi salvare il disegno in PDF.
Da allora molte cose sono cambiate, soprattutto per la constatazione amichevole, che oggi si può compilare anche dallo smartphone. In questo articolo vediamo come disegnare il grafico di un incidente nel 2026.
Articolo aggiornato a novembre 2026.
AccidentSketch funziona ancora?
Oggi il sito di AccidentSketch risulta in manutenzione e l’indirizzo italiano graficoincidente.it rimanda a un altro sito. Del resto la versione che avevo descritto funzionava con Java, che i browser moderni non supportano più da anni. Per disegnare il grafico di un incidente conviene quindi usare gli strumenti descritti qui sotto.
La novità: la constatazione amichevole digitale
Il modulo blu della Constatazione Amichevole di Incidente (CAI), un tempo chiamato CID, è diventato anche digitale. Il Regolamento IVASS n. 56 del 2025 obbliga tutte le compagnie assicurative a offrire ai clienti un’app o un sito per compilarlo online. L’obbligo è pienamente in vigore dall’8 aprile 2026.
- Il modulo si compila dall’app o dal sito della propria assicurazione.
- La firma avviene con SPID o con la Carta d’identità elettronica (CIE) e ha lo stesso valore di quella su carta.
- La procedura guidata permette di aggiungere foto e la posizione del luogo dell’incidente.
- Il modulo cartaceo resta valido: chi preferisce può continuare a usarlo.
Anche nella versione digitale c’è lo spazio per il grafico dell’incidente, cioè lo schizzo che mostra strade, veicoli e punto d’urto.
Come disegnare il grafico di un incidente
Che si usi il modulo di carta o l’app, il grafico deve essere chiaro e semplice. Qualche regola pratica:
- Disegna le strade: carreggiate, incroci, corsie e, se c’è, la rotatoria. Scrivi il nome delle vie.
- Aggiungi la segnaletica: stop, precedenza, semafori, strisce pedonali, sensi unici.
- Posiziona i veicoli con le lettere A e B, come sul modulo, nel momento dell’urto.
- Indica le direzioni con le frecce: da dove arrivava ogni veicolo e dove stava andando.
- Segna il punto d’urto con una X e controlla che il disegno corrisponda alle crocette barrate nel modulo.
Prima di firmare, controllate il grafico insieme, tutti e due i conducenti: una volta firmato, il disegno fa parte della descrizione dell’incidente.
Strumenti gratuiti per disegnare lo schizzo al computer
Se vuoi preparare uno schizzo più ordinato, ad esempio da allegare a una lettera o da mostrare a chi ti assiste, puoi usare programmi di disegno semplici e gratuiti:
- Excalidraw: lavagna online gratuita, senza registrazione, con forme, frecce e testo. Il disegno si scarica in PNG o SVG.
- Google Disegni e Presentazioni Google: rettangoli per le auto, linee per le strade, frecce per le direzioni.
- PowerPoint o Canva: hanno forme e icone già pronte, comprese automobili e segnali stradali.
Basta ricordare che conta la chiarezza, non la bellezza: poche forme, frecce evidenti e le lettere A e B sui veicoli.
Lo schizzo dell’incidente a scuola: l’educazione stradale
Disegnare incroci, veicoli e segnali è anche un ottimo esercizio di educazione stradale. In classe si può:
- disegnare la pianta dell’incrocio davanti alla scuola, con strisce pedonali e semafori;
- rappresentare con le frecce chi deve dare la precedenza, a destra o allo stop;
- tracciare il percorso casa-scuola, segnando i punti più pericolosi;
- imparare a leggere i segnali stradali e a riprodurli sulla mappa.
È un modo concreto per allenare l’orientamento nello spazio e, allo stesso tempo, il comportamento sicuro per strada.
Domande frequenti
Come si compila la constatazione amichevole digitale?
Dall’app o dal sito della propria compagnia assicurativa, seguendo la procedura guidata e firmando con SPID o CIE. Ogni compagnia ha la sua app: per i dettagli conviene informarsi prima, non sul luogo dell’incidente.
Il modulo blu di carta è ancora valido?
Sì, il modulo cartaceo resta valido e si può continuare a usare insieme a quello digitale.
Esiste ancora GraficoIncidente?
L’indirizzo graficoincidente.it oggi rimanda a un altro sito e AccidentSketch risulta in manutenzione. Per lo schizzo si può usare il modulo CAI, cartaceo o digitale, oppure un programma di disegno gratuito come Excalidraw.
Questo articolo ha uno scopo informativo: per dubbi su un sinistro rivolgiti alla tua compagnia assicurativa o a un professionista.
💬 14 Commenti
Grazie infinite,
questo programmino è proprio Utile….la conoscenza è alla base del miglioramento, personale e professionale.
prego 🙂
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con safari non va
Sono un vigile urbano, vorrei sapere se è possibile ricostruire
un grafico di incidente etradale in scala, grazie.
con questo strumento sì
complimenti sono un’agente della polizia stradale e questo è uno strumento ideale per chi lavora nel settore
Ma c’è la possibilità di poterlo scaricare, quindi con un programma utilizzabile anche su strada.
no, ma si può usare con una connessione interne mobile
immaginavo, ne sono già dotato ma come puoi immaginare è tutta roba mia compreso il portatile e la stampante.
sarebbe troppo bello avere un sistema del genere per la stradale.-
ci sono altri progrmmi che potrebbero aiutarmi a parte questo?
un classico dei dipendenti statali…
purtroppo non conosco altri programmi
Ciao e scusa anticipatamente per il disturbo, non riesco ad apriere la pagina per poter effettuare la grafica dell’incidente, dopo aver cliccato su disegna la tua grafica dell’incidente appare un altra schermata che mi dice di aspettare e comincia a caricare qualcosa senza più terminare il processo. Che tu sappia ho bisogno di paricolari programmi per aprire questo sito ??? e se si quali ??’ grazie mille a presto Pietro
bisogna usare o firefox o Internet Explorer, ho verificato e con questi due browser funziona, non credo ci sia bisogno di appositi plugin ma solo di Java, come specificato nel post
Ciao e scusa nuovamente per il disturbo, continuo a non riuscire ad apriere la pagina per poter effettuare la grafica dell’incidente, dopo aver cliccato su disegna la tua grafica dell’incidente appare la schermata successiva che mi comunica di aspettare. Comincia quindi a caricare il programma senza più terminare il processo. Uso abitualmente Internet Explorer 9 e per l’occasione ho provato anche ad istallare ed usare firefox inoltre ho reinstallato Java, ma nonostate tutto non vuole partire. No hai altre informazioni in merito ?? Ti ringrazio anticipatamente Pietro
Sinceramente non so più come aiutarti, evidentemente c’è qualcosa che non va nel tuo computer (o almeno immagino).
Mi sembra che hai a disposizione tutti i requisiti per accedere. Se hai a disposizione un altro computer prova con quello.
Ciao