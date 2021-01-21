Dividere un’immagine in più parti uguali sembra un’operazione da grafici, ma a scuola serve spessissimo: per creare un puzzle, per un poster collaborativo in cui ogni bambino colora un pezzo, per ritagliare le vignette di una storia da riordinare. Con Aspose Image Splitter lo si fa online, gratis e senza registrazione, in meno di un minuto. In questa guida aggiornata vediamo come funziona, cinque idee per usarlo in classe e le migliori alternative.

Che cos’è Aspose Image Splitter

Aspose Image Splitter (un tempo chiamato Split Image) è una web app gratuita che taglia un’immagine in strisce orizzontali, verticali o in una griglia di tasselli uguali. Funziona dal browser su qualsiasi computer, tablet o Chromebook, senza installare nulla e senza creare un account.

Formati in entrata : tutti quelli comuni (JPG, PNG, GIF, BMP, WEBP, TIFF) e molti altri.

: tutti quelli comuni (JPG, PNG, GIF, BMP, WEBP, TIFF) e molti altri. Formati in uscita : oltre alle immagini, si possono salvare i pezzi anche in PDF , comodo per la stampa.

: oltre alle immagini, si possono salvare i pezzi anche in , comodo per la stampa. Risultato: i pezzi si scaricano subito, raccolti in un unico file ZIP.

Come si usa, passo per passo

Apri Aspose Image Splitter e trascina l’immagine nel riquadro, oppure clicca per caricarla. Scegli come dividerla: in righe (strisce orizzontali), in colonne (strisce verticali) o a griglia, indicando il numero di righe e di colonne. Una griglia 3 × 3 dà 9 tasselli, una 4 × 3 ne dà 12. Seleziona il formato di uscita: JPG o PNG per usarli al computer, PDF se devi stamparli. Avvia la divisione e scarica il file ZIP. Sul Mac basta un doppio clic per aprirlo, su Windows clic destro e “Estrai tutto”.

Il consiglio: parti da un’immagine grande e nitida. Ogni tassello avrà una frazione della risoluzione originale: un’immagine piccola divisa in 16 pezzi, una volta stampata, risulterà sgranata.

5 idee per usarlo in classe

1. Il puzzle della classe

Dividi in una griglia 3 × 3 o 4 × 4 una cartina, un’opera d’arte o una foto legata all’argomento di studio. Stampa i pezzi su cartoncino, mescolali e fai ricomporre il puzzle a gruppi. Per i più piccoli bastano 4 o 6 tasselli.

2. Il poster collaborativo

Dividi un disegno da colorare in tanti pezzi quanti sono gli alunni. Ognuno colora il suo tassello senza vedere gli altri; alla fine si ricompone l’opera intera sulla parete. È un’attività bellissima per l’accoglienza, le feste o la giornata della gentilezza.

3. Le sequenze da riordinare

Una tavola a fumetti o una serie di immagini su un’unica pagina si divide in vignette separate. I bambini le riordinano e poi raccontano la storia: un ottimo lavoro sulla sequenza temporale e sul testo narrativo.

4. Il gioco “indovina l’immagine” alla LIM

Dividi una foto in 9 pezzi e inseriscili in una presentazione, scoprendone uno alla volta. La classe prova a indovinare il soggetto con il minor numero di tasselli: funziona per gli animali, i monumenti, i quadri famosi.

5. Le immagini ingrandite su più fogli

Per stampare una cartina o un’immagine grande su più fogli A4 Aspose va bene se l’immagine è già proporzionata alla griglia. Se invece ti servono il bordo di sovrapposizione e i segni per incollare i fogli, è meglio uno strumento dedicato: trovi tutto nella mia guida su come stampare un poster su più fogli A4.

Le alternative gratuite

PineTools Split Image : divide in orizzontale, in verticale o in entrambi i sensi, e permette di scegliere sia il numero di pezzi sia le loro dimensioni.

: divide in orizzontale, in verticale o in entrambi i sensi, e permette di scegliere sia il numero di pezzi sia le loro dimensioni. OnlineTools Split Image : oltre al numero di parti, permette di impostare la distanza tra i pezzi, i margini e il colore di sfondo.

: oltre al numero di parti, permette di impostare la distanza tra i pezzi, i margini e il colore di sfondo. ImageOnline Image Splitter: le linee di taglio si trascinano direttamente sull’immagine, quindi i pezzi possono avere misure diverse.

Se invece devi fare l’operazione contraria, cioè unire più immagini in una sola, leggi la guida alle web app per unire file immagine.

Privacy: una regola semplice

Come per qualunque servizio online, evita di caricare foto in cui si riconoscono gli alunni. Per puzzle e poster usa disegni, cartine, opere d’arte o immagini libere da diritti.

Domande frequenti

Aspose Image Splitter è davvero gratuito?

Sì, la versione online è gratuita e non richiede registrazione. Aspose vende strumenti per programmatori, e le web app gratuite servono a farli conoscere.

Funziona su Chromebook e tablet?

Sì, funziona da qualsiasi browser aggiornato: non c’è nulla da installare.

Posso stampare direttamente i pezzi?

Sì: scegli PDF come formato di uscita e stampa il file. Per un puzzle conviene usare il cartoncino.

Conclusione

Aspose Image Splitter è uno di quegli strumenti piccoli ma preziosi: in un minuto trasforma un’immagine in un puzzle, in un poster di classe o in una sequenza da riordinare. Provalo con la prossima cartina o con il disegno della festa, e raccontami nei commenti come l’hai usato.