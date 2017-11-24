Wordwall è una piattaforma online per creare in pochi minuti giochi e attività didattiche interattive: quiz, abbinamenti, ruote della fortuna, cruciverba, anagrammi, giochi a squadre e molto altro. Le attività si proiettano alla LIM per giocare con tutta la classe, si assegnano come compito da svolgere a casa su qualsiasi dispositivo oppure si stampano. Ne avevo scritto per la prima volta nel 2017; da allora Wordwall è diventato uno degli strumenti più usati dagli insegnanti di tutto il mondo e ha cambiato parecchio. In questa guida aggiornata al 2026 vediamo come usarlo in italiano, come creare la prima attività, cosa si può fare gratis e quanto costano i piani a pagamento.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

Che cos’è Wordwall

Wordwall funziona interamente nel browser: non serve installare nulla. Il principio è semplice: inserisci il contenuto una volta sola (domande e risposte, parole, coppie da abbinare) e scegli un modello di gioco. Lo stesso contenuto può poi essere trasformato con un clic in un altro gioco: un quiz diventa una ruota della fortuna, un abbinamento diventa un memory o un cruciverba. È il modo più rapido per proporre lo stesso argomento in forme diverse.

Oltre a creare attività proprie, si può attingere alla community di Wordwall, che raccoglie oltre 25 milioni di risorse realizzate da insegnanti di tutto il mondo, tante anche in italiano, cercabili per materia, età e tipo di gioco.

Wordwall in italiano

Wordwall è disponibile in italiano: aprendo wordwall.net/it l’interfaccia, i nomi dei modelli e i menu sono tradotti. Se il sito si apre in inglese, scorri fino in fondo alla pagina e scegli Italiano dal menu della lingua. Anche le attività create dagli utenti italiani si trovano facilmente: basta cercare nella community con parole chiave in italiano, per esempio “tabelline”, “verbi” o “Risorgimento”.

Come creare la prima attività in 5 passi

Registrati gratis su wordwall.net (anche con account Google o Microsoft). Clicca su Crea attività e scegli un modello, per esempio Quiz o Abbinamenti. Inserisci il contenuto: domande e risposte, oppure le coppie di parole o immagini. Con i piani a pagamento puoi anche farlo generare dall’intelligenza artificiale partendo dall’argomento e dall’età degli studenti. Clicca su Fatto: l’attività è pronta. Dal pannello a destra puoi cambiare tema grafico, aggiungere un timer, mescolare le domande o trasformarla in un altro modello. Scegli come usarla: a schermo intero alla LIM, come compito con un link da condividere, incorporata in un sito o in un blog, oppure stampata.

I modelli di gioco

I modelli sono il cuore di Wordwall. Sono divisi in due gruppi: 12 modelli standard, disponibili anche con l’account gratuito, e 22 modelli aggiuntivi riservati al piano Pro.

Gruppo Esempi di modelli Ideali per Standard

(tutti i piani) Quiz, abbinamenti, flash card, ruota della fortuna, raggruppamenti, apri la scatola, completa la frase, anagramma, riordina le parole Ripasso, verifica veloce, lessico, giochi con tutta la classe Aggiuntivi

(solo Pro) Cruciverba, crucipuzzle, l’impiccato, vero o falso, memory, colpisci la talpa, inseguimento nel labirinto, scoppia i palloncini, immagini con bollini, metti in sequenza, generatore di matematica Giochi più elaborati, ortografia, ordine cronologico, calcolo, etichettare immagini e mappe

Alla LIM, a casa o su carta

Uno dei punti di forza di Wordwall è che la stessa attività si può usare in modi diversi:

Alla LIM : si gioca con tutta la classe a schermo intero. La ruota della fortuna e il quiz a squadre funzionano benissimo per i ripassi di fine unità.

: si gioca con tutta la classe a schermo intero. La ruota della fortuna e il quiz a squadre funzionano benissimo per i ripassi di fine unità. Come compito : con Assegna si crea un link da condividere su Google Classroom, sul registro elettronico o via email. Gli studenti giocano dal proprio dispositivo e l’insegnante vede i risultati, sia della classe sia del singolo, anche domanda per domanda.

: con Assegna si crea un link da condividere su Google Classroom, sul registro elettronico o via email. Gli studenti giocano dal proprio dispositivo e l’insegnante vede i risultati, sia della classe sia del singolo, anche domanda per domanda. Incorporata in un sito, in un blog o in un ambiente di apprendimento, copiando il codice di incorporamento.

in un sito, in un blog o in un ambiente di apprendimento, copiando il codice di incorporamento. Stampata: con i piani a pagamento ogni attività si può stampare o scaricare in PDF, per lavorare anche senza dispositivi.

Gratis o a pagamento: i piani nel 2026

Rispetto a qualche anno fa i limiti della versione gratuita sono diventati più stretti: oggi il piano Basic permette di creare fino a 3 attività (non più 5) con i 12 modelli standard. Resta però la possibilità più importante: giocare e usare gratuitamente le attività già pubblicate dagli altri insegnanti nella community.

Piano Prezzo indicativo Cosa include Basic Gratis Fino a 3 attività, 12 modelli standard, opzioni di condivisione di base Standard circa 5 € al mese Attività illimitate, generazione dei contenuti con l’IA, timer e punteggi, stampa Pro circa 7,50 € al mese Tutto lo Standard più i 22 modelli aggiuntivi e l’accesso anticipato ai nuovi modelli

I prezzi sono quelli mostrati sul sito ufficiale a novembre 2026 e cambiano tra pagamento mensile e annuale (con l’annuale si risparmia). Esistono anche piani scolastici, pagabili con bonifico. Il mio consiglio: inizia con il piano gratuito e con le attività della community; passa allo Standard solo se ti accorgi di voler creare molte attività tue.

6 idee per usare Wordwall in classe

1. Ruota delle domande per il ripasso

Inserisci le domande dell’unità nella ruota della fortuna: a turno uno studente gira la ruota e risponde. Funziona con qualsiasi materia e con qualsiasi età.

2. Lessico delle lingue straniere

Con abbinamenti e flash card si lavora sul vocabolario: parola e immagine, parola e traduzione. Poi si trasforma lo stesso contenuto in un anagramma per l’ortografia.

3. Raggruppare per categorie

Il modello raggruppamenti è perfetto per classificare: nomi e verbi, animali vertebrati e invertebrati, numeri pari e dispari, fonti primarie e secondarie.

4. Linea del tempo

Con metti in sequenza (Pro) gli studenti riordinano eventi storici, fasi di un processo scientifico o i passaggi di una procedura.

5. Calcolo veloce

Il generatore di matematica (Pro) crea da solo operazioni del livello scelto: ideale per allenare tabelline e calcolo mentale.

6. Exit ticket

Un quiz di 5 domande assegnato a fine lezione ti dice subito, dai risultati, quali argomenti riprendere.

Wordwall e intelligenza artificiale

Nei piani Standard e Pro c’è la funzione Genera con l’IA: indichi modello, materia ed età degli studenti e Wordwall propone il contenuto (domande, coppie, parole), oppure inserisci tu alcuni esempi e l’IA ne crea di simili. È un ottimo punto di partenza per risparmiare tempo, ma va sempre ricontrollato: le risposte generate possono contenere imprecisioni o non essere adatte al livello della classe.

Domande frequenti

Wordwall è gratuito?

Sì, il piano Basic è gratuito: permette di creare fino a 3 attività con i modelli standard e di usare liberamente le attività già pubblicate nella community. I piani Standard e Pro, a pagamento, tolgono il limite e aggiungono funzioni.

Posso usare in classe i giochi già pubblicati da altri, senza modificarli?

Sì, le attività pubbliche della community si possono giocare liberamente, anche alla LIM, senza consumare il limite delle 3 attività.

Posso assegnare un’attività su Google Classroom e vedere i risultati?

Sì: dall’attività scegli Assegna, imposta le opzioni e condividi il link su Classroom. I risultati degli studenti si consultano poi nel tuo account Wordwall.

Wordwall funziona su tablet e smartphone?

Sì, le attività si aprono da qualsiasi browser, quindi anche su tablet, Chromebook e smartphone, senza installare app.

In conclusione

Wordwall resta uno degli strumenti più pratici per trasformare un ripasso in un gioco: in pochi minuti si crea un’attività che si usa alla LIM, si assegna come compito e, se serve, si stampa. Anche senza abbonamento, la community offre milioni di attività pronte da cui partire. E tu lo usi già? Raccontami nei commenti qual è il modello preferito dai tuoi studenti!