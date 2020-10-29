ClassroomScreen è una lavagna digitale gratuita che si apre nel browser e trasforma la LIM o il monitor di classe in un vero cruscotto per gestire la lezione: timer, semaforo, sorteggio dei nomi, misuratore del rumore, sondaggi, codici QR e molto altro, tutto sulla stessa schermata. Ne avevo parlato per la prima volta nel 2020, durante la didattica a distanza; da allora lo strumento è cresciuto molto e oggi è uno di quelli che consiglio di più ai colleghi. In questa guida aggiornata al 2026 vediamo come usarlo in italiano, quali widget servono davvero in classe, cosa cambia tra versione gratuita e Pro e cinque attività pronte da provare domani mattina.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

Che cos’è ClassroomScreen

ClassroomScreen nasce nei Paesi Bassi da un’idea di un insegnante: proiettare sulla lavagna, accanto ai materiali della lezione, piccoli strumenti che aiutano a dare istruzioni chiare e a gestire tempi e rumore senza dover alzare la voce. Questi strumenti si chiamano widget: si aggiungono con un clic dalla barra in basso, si spostano e si ridimensionano liberamente sullo schermo.

Non serve installare nulla: funziona su qualsiasi browser, quindi sulla LIM, sul monitor interattivo, sul computer di classe o sul tablet. Si può usare anche senza registrazione; con un account gratuito si sbloccano alcune funzioni in più.

Come usare ClassroomScreen in italiano

Molti colleghi cercano “ClassroomScreen in italiano”: la buona notizia è che l’interfaccia si può tradurre. ClassroomScreen offre oltre 70 lingue, italiano compreso.

Vai su classroomscreen.com e clicca su Try for free (oppure accedi con Google o Microsoft). Apri le Impostazioni (Settings) nella scheda in basso a sinistra. Alla voce della lingua scegli Italiano: menu e nomi dei widget vengono tradotti.

Le scritte che inserisci tu (istruzioni, nomi degli alunni, domande dei sondaggi) restano ovviamente nella lingua in cui le scrivi.

I widget più utili in classe

I widget sono più di venti e sono tutti disponibili anche nella versione gratuita. Questi sono quelli che uso più spesso in classe:

Widget A cosa serve in classe Timer e timer visivo Mostra quanto tempo resta per un’attività; il timer visivo (a disco colorato) è perfetto per i più piccoli che non leggono ancora l’orologio. Semaforo Verde si lavora, giallo si chiude, rosso ci si ferma. Utilissimo anche per indicare se la maestra è disponibile per domande. Simboli di lavoro Quattro icone chiare: silenzio, sottovoce, chiedi al compagno, lavoriamo insieme. Livello del rumore Usa il microfono e mostra una barra che sale con il volume della classe; si può impostare un avviso quando si supera la soglia. Sorteggio nomi (Randomizer) Estrae un alunno a caso: niente più bastoncini con i nomi. Dal 2026 c’è anche la ruota della fortuna. Creatore di gruppi Divide la classe in gruppi casuali partendo dall’elenco dei nomi. Sondaggio (Poll) Domande veloci con risposte a scelta; gli alunni possono votare anche dal proprio dispositivo. Ottimo come exit ticket. Testo e disegno Per scrivere la consegna del giorno o fare uno schema al volo. Codice QR Trasforma un link in QR da far inquadrare con i tablet. Dadi, punteggio e orologio Per giochi matematici, gare a squadre e routine del calendario. PDF Novità 2026: carichi una scheda in PDF e la sfogli direttamente sullo schermo, accanto al timer.

Le novità del 2026

Rispetto alla versione che descrivevo nel 2020, ClassroomScreen è cambiato parecchio. Le novità più interessanti per chi insegna:

Nuova bacheca (aprile 2026): le schermate si organizzano in screen deck e cartelle, come un piccolo archivio delle lezioni.

(aprile 2026): le schermate si organizzano in screen deck e cartelle, come un piccolo archivio delle lezioni. Widget PDF : per proiettare schede e testi senza aprire altri programmi.

: per proiettare schede e testi senza aprire altri programmi. Ruota della fortuna nel sorteggio nomi (settembre 2026), con colori personalizzabili.

nel sorteggio nomi (settembre 2026), con colori personalizzabili. Campanella : premendo il tasto 2 sulla tastiera suona un richiamo per attirare l’attenzione della classe.

: premendo il tasto sulla tastiera suona un richiamo per attirare l’attenzione della classe. Annulla e ripeti (Ctrl+Z / Cmd+Z) e recupero delle schermate eliminate per errore.

(Ctrl+Z / Cmd+Z) e recupero delle schermate eliminate per errore. Una libreria con oltre 200 modelli già pronti da cui partire.

Gratis o Pro: cosa cambia

La versione Basic è gratuita e comprende tutti i widget. I limiti principali sono due: non si possono salvare le schermate per riaprirle il giorno dopo e si possono memorizzare al massimo 3 elenchi di nomi.

La versione Pro costa circa 3 dollari al mese (36 dollari l’anno) e aggiunge il salvataggio e l’organizzazione delle schermate, fino a 100 elenchi di nomi, sfondi personalizzati e l’archivio dei PDF. C’è una prova gratuita di 14 giorni; per le scuole esistono licenze di istituto. Il mio consiglio: parti dalla versione gratuita e passa alla Pro solo se ti accorgi di ricostruire ogni mattina la stessa schermata.

5 attività pronte da usare in classe

1. La routine del mattino

Prepara una schermata con orologio, calendario, un testo con il programma della giornata e il semaforo sul verde. Gli alunni entrano, leggono le consegne e sanno già cosa fare: tu hai qualche minuto per l’appello.

2. Lavoro a gruppi senza caos

Usa il creatore di gruppi per formare le squadre, poi aggiungi il timer (15 minuti), i simboli di lavoro su “lavoriamo insieme” e il livello del rumore. Quando la barra diventa rossa, è la classe stessa ad abbassare la voce.

3. Interrogazione “a sorpresa” serena

Con la ruota della fortuna estrai chi risponde alla domanda di ripasso. Il sorteggio casuale rende il turno più equo e trasforma il ripasso in un piccolo gioco.

4. Exit ticket di fine lezione

Negli ultimi cinque minuti apri un sondaggio: “Ho capito tutto / Ho qualche dubbio / Devo rivederlo”. In un colpo d’occhio sai da dove ripartire la volta successiva.

5. Gara di calcolo mentale

Due dadi, il punteggio per due squadre e il cronometro: lanci i dadi, la prima squadra che dice la somma (o il prodotto) guadagna un punto.

Domande frequenti

ClassroomScreen è gratuito?

Sì. La versione Basic è gratuita e include tutti i widget; la versione Pro, a pagamento, aggiunge soprattutto il salvataggio delle schermate e più elenchi di nomi.

Serve registrarsi?

No, si può usare subito senza account. Registrandosi gratis si possono memorizzare fino a 3 elenchi di nomi per il sorteggio e i gruppi.

Funziona sulla LIM e sui monitor interattivi?

Sì: è un sito web, quindi funziona su qualsiasi LIM o monitor collegato a un computer con un browser aggiornato (Chrome, Edge, Firefox, Safari).

Il misuratore del rumore registra la classe?

Il widget usa il microfono solo per misurare il volume in tempo reale e mostrarlo sullo schermo. È comunque buona prassi spiegarlo agli alunni e rispettare le indicazioni della propria scuola sull’uso dei dispositivi.

In conclusione

ClassroomScreen è uno di quegli strumenti semplici che cambiano davvero il clima della classe: consegne visibili, tempi chiari e meno richiami a voce. Provalo con una sola attività, per esempio il timer con il semaforo durante il lavoro individuale, e aggiungi un widget alla volta. Se lo usi già, raccontami nei commenti qual è la tua schermata preferita!