MakerCase è una semplice ed intuitiva web app gratuita per progettare scatole e custodie di qualsiasi tipo per il taglio laser, per le frese CNC e, da qualche tempo, anche per la stampa 3D. Basta inserire le misure e lo spessore del materiale: il programma crea il modello della scatola e il file pronto da tagliare.

L’ho scoperta cercando modelli di scatole da produrre con la laserbox di Makeblock che abbiamo la fortuna di avere in dotazione a scuola, e da allora è lo strumento che consiglio a tutti quelli che mi chiedono un programma gratuito per creare scatole.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

Come funziona MakerCase

Si tratta di un’applicazione basata sul web pensata per chi lavora con macchine da taglio laser e router CNC, ma che può essere usata anche per altri scopi. MakerCase funziona direttamente nel browser, senza installare nulla, e genera automaticamente un progetto per il taglio in base alle specifiche scelte dall’utente.

Si inseriscono le dimensioni della scatola, in millimetri o in pollici, e lo spessore del materiale: viene generato in automatico un modello tridimensionale della scatola che si può ruotare liberamente per controllarlo da ogni lato.

MakerCase consente di creare scatole con bordi piatti oppure con bordi a incastro (i classici giunti “a dita”, in inglese finger joints), e di scegliere tra scatole aperte e custodie chiuse con coperchio.

Quando il disegno è completo, MakerCase “appiattisce” il modello tridimensionale e genera un file SVG o DXF che può essere inviato direttamente alla laser cutter o al router CNC, oppure aperto con un programma di grafica (CorelDraw, Adobe Illustrator, Inkscape, LightBurn) per aggiungere scritte, decorazioni o fori.

Un dettaglio importante: MakerCase è in grado di compensare la larghezza del raggio laser (il cosiddetto kerf), cioè il materiale che il laser “brucia” durante il taglio. Grazie a questa correzione gli incastri risultano precisi e la scatola si chiude bene, senza giochi.

Le novità del 2026

Rispetto a quando ne ho scritto la prima volta, MakerCase è cresciuto parecchio:

Interfaccia in italiano : si attiva dal menu della lingua in alto (IT).

: si attiva dal menu della lingua in alto (IT). Nuovi tipi di scatole : oltre alla scatola base ci sono la scatola poligonale e la scatola curvata , con angoli arrotondati ottenuti piegando il legno grazie a una serie di tagli ravvicinati.

: oltre alla scatola base ci sono la e la , con angoli arrotondati ottenuti piegando il legno grazie a una serie di tagli ravvicinati. Modelli per la stampa 3D : scatole e contenitori con divisori da stampare in 3D, oltre che da tagliare.

: scatole e contenitori con divisori da stampare in 3D, oltre che da tagliare. Versione Pro (circa 20 euro l’anno): aggiunge download illimitati e i modelli più elaborati, come scatole con cerniera, coperchio scorrevole, cassetti e divisori personalizzati.

Versione Modelli disponibili Base (gratuita) Scatola base, scatola poligonale, scatola curvata, scatola base e scatola con divisori a griglia per stampa 3D Pro Scatola con cerniera, con coperchio scorrevole, con divisori o cassetti (a griglia o personalizzati), contenitori impilabili per minuterie

Progettare una scatola in 5 passi

Apri MakerCase e scegli Scatola Base. Inserisci larghezza, profondità e altezza e indica se sono misure interne o esterne. Imposta lo spessore del materiale (per esempio 3 mm di compensato) e scegli se la scatola è aperta o chiusa. Scegli il tipo di bordo, piatto o a incastro, e la larghezza dei denti. Imposta il kerf della tua macchina e scarica il file SVG o DXF.

E per le scatole tonde?

Un lettore mi aveva chiesto nei commenti come progettare scatole tonde. Oggi MakerCase offre due soluzioni: la scatola poligonale, con molti lati (più lati si scelgono, più la scatola si avvicina a un cilindro), e la scatola curvata, che usa il legno piegato per ottenere angoli arrotondati. Per forme ancora più particolari conviene provare Boxes.py, di cui parlo qui sotto.

Scatole di carta e cartone, senza laser

Anche se è pensato per le laser cutter, MakerCase può essere usato da chi non ha una macchina da taglio e vuole realizzare una scatola fai-da-te: basta stampare il file in scala reale e ritagliare cartoncino o cartone. Per le scatole di carta pieghevoli, però, lo strumento più adatto è Templatemaker: genera sagome da stampare e piegare (scatole, buste, confezioni regalo) a partire dalle misure che scegli.

Altri generatori di scatole gratuiti

Nelle mie ricerche ho trovato altri strumenti simili, tutti gratuiti:

Box Designer : un’altra ottima web app che, oltre ai file vettoriali SVG e DXF, produce anche documenti PDF con il layout della scatola, ma senza l’anteprima 3D che offre MakerCase.

: un’altra ottima web app che, oltre ai file vettoriali SVG e DXF, produce anche documenti PDF con il layout della scatola, ma senza l’anteprima 3D che offre MakerCase. Boxes.py: forse il più completo, open source, permette di impostare un’infinità di parametri e di generare non soltanto scatole ma anche mensole, ripiani, inserti per cassetti, porta-oggetti e molti altri elementi. Offre tantissimi modelli pronti da adattare e numerosi formati di uscita, oltre a SVG e DXF anche PDF, PS e G-code.

Se vuoi approfondire altri strumenti e l’uso dell’intelligenza artificiale per progettare scatole, leggi anche: Oltre Maker Case: strumenti online e prospettive AI per progettare scatole da taglio laser.

Consigli per un taglio perfetto

Fai un test del kerf : prima della scatola, taglia due piccoli pezzi con un incastro e regola il valore finché non entrano con la giusta pressione.

: prima della scatola, taglia due piccoli pezzi con un incastro e regola il valore finché non entrano con la giusta pressione. Misura lo spessore reale del materiale con un calibro: un compensato “da 3 mm” spesso misura 2,8 o 3,2 mm.

del materiale con un calibro: un compensato “da 3 mm” spesso misura 2,8 o 3,2 mm. Denti non troppo stretti : una larghezza pari ad almeno due o tre volte lo spessore del materiale rende gli incastri più robusti.

: una larghezza pari ad almeno due o tre volte lo spessore del materiale rende gli incastri più robusti. Prova prima su cartone: per i progetti nuovi, un prototipo in cartone fa risparmiare legno e tempo.

Domande frequenti

MakerCase è gratuito?

Sì, la versione base è gratuita e comprende la scatola base, poligonale e curvata, oltre ai modelli base per la stampa 3D. La versione Pro, a pagamento, aggiunge download illimitati e modelli più avanzati.

Che file genera MakerCase?

File vettoriali SVG e DXF per laser e CNC, che si possono modificare con Inkscape, Illustrator, CorelDraw o LightBurn. Per la stampa 3D genera i modelli delle scatole da stampare.

Posso usare MakerCase senza una laser cutter?

Sì: puoi stampare la sagoma e ritagliare cartone o cartoncino a mano, oppure inviare il file a un FabLab o a un servizio di taglio laser online.

Serve registrarsi?

No, si può progettare e scaricare la scatola base direttamente dal sito.