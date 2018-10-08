OpenBoard è un software gratuito e open source per lavagne interattive multimediali (LIM) e pannelli interattivi, pensato per scuole e università. Funziona su Windows, Mac e Linux, si usa senza registrazione e senza limiti e, cosa fondamentale, funziona con qualsiasi marca di LIM.

Ne avevo scritto per la prima volta nel 2018, quando OpenBoard era il giovane erede di Open Sankoré. Da allora è cresciuto molto e lo considero ancora oggi uno dei programmi più utili per chi insegna con la LIM. Per questo ho voluto aggiornare questa guida con le novità del 2026.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

Perché usare OpenBoard

Ogni produttore di LIM propone il proprio software, spesso diverso e incompatibile con gli altri. Le scuole però hanno quasi sempre lavagne di marche diverse: una lezione preparata con il programma di una marca non si apre su quella dell’aula accanto.

OpenBoard risolve il problema alla radice. Le lezioni si salvano in un unico formato che l’insegnante può portare da un’aula all’altra, o da una scuola all’altra, senza preoccuparsi della marca della lavagna. E poiché è gratuito, si può installare su tutti i computer della scuola e anche a casa, per preparare le lezioni.

Da Open Sankoré a OpenBoard 1.7

OpenBoard nasce in Svizzera, dal servizio informatico per le scuole del Cantone di Ginevra, come sviluppo di Open Sankoré, il celebre software libero per lavagne interattive il cui progetto si era fermato. Chi conosceva Open Sankoré ritrova un’interfaccia familiare.

Oggi il progetto è più vivo che mai. La versione stabile più recente è la 1.7.7, del 30 marzo 2026, e gli sviluppatori lavorano già alla 1.8. Il codice è pubblico su GitHub, dove una comunità internazionale di insegnanti e programmatori contribuisce al suo miglioramento. Tra le novità delle ultime versioni:

Aggancio alla griglia : immagini e oggetti si allineano alle righe e ai quadretti dello sfondo, comodissimo per tabelle e schemi;

: immagini e oggetti si allineano alle righe e ai quadretti dello sfondo, comodissimo per tabelle e schemi; strumenti spostabili con le frecce della tastiera, come righello e compasso, per posizionarli con precisione;

della tastiera, come righello e compasso, per posizionarli con precisione; caricamento più veloce dei documenti pesanti, ricchi di annotazioni;

molte correzioni per la stabilità su tutti i sistemi operativi.

Le funzioni principali

Penne, evidenziatore e gomma , con colori e spessori diversi, per scrivere a mano libera con la penna della LIM o con il dito sui pannelli touch.

, con colori e spessori diversi, per scrivere a mano libera con la penna della LIM o con il dito sui pannelli touch. Sfondi a righe e a quadretti , come il quaderno, perfetti per la scrittura e la matematica.

, come il quaderno, perfetti per la scrittura e la matematica. Strumenti geometrici : righello, squadra, goniometro e compasso, da usare direttamente sulla lavagna.

: righello, squadra, goniometro e compasso, da usare direttamente sulla lavagna. Importazione di file : immagini, PDF, file audio e video, da annotare durante la lezione.

: immagini, PDF, file audio e video, da annotare durante la lezione. Modalità desktop : si scrive e si evidenzia sopra qualsiasi altro programma o pagina web aperta sul computer.

: si scrive e si evidenzia sopra qualsiasi altro programma o pagina web aperta sul computer. Browser interno per mostrare pagine web e catturarne una parte da inserire nella lezione.

per mostrare pagine web e catturarne una parte da inserire nella lezione. Applicazioni e widget integrati, come calcolatrice, orologio e giochi didattici.

integrati, come calcolatrice, orologio e giochi didattici. Registrazione della lezione in video, con la voce, per chi è assente o per creare brevi tutorial.

in video, con la voce, per chi è assente o per creare brevi tutorial. Esportazione in PDF, per condividere con gli alunni gli appunti scritti alla lavagna.

Come scaricarlo e metterlo in italiano

Vai alla pagina di download ufficiale e scegli la versione per il tuo sistema operativo: Windows, Mac o Linux. Installa il programma come qualsiasi altro software. Su Windows potrebbero servire alcuni componenti di sistema di Microsoft, che l’installazione di solito propone da sola. Al primo avvio OpenBoard usa la lingua del computer. Se non è in italiano, si cambia dalle Preferenze. Scarica il programma sempre e solo dal sito ufficiale: è gratuito e non serve passare da altri siti.

Consigli per usarlo in classe

Prepara la lezione a casa : installa OpenBoard anche sul tuo computer, salva il documento su una chiavetta o nel cloud e aprilo in classe.

: installa OpenBoard anche sul tuo computer, salva il documento su una chiavetta o nel cloud e aprilo in classe. Una pagina per ogni momento : titolo, spiegazione, esercizio, sintesi. Si passa da una pagina all’altra come in un quaderno.

: titolo, spiegazione, esercizio, sintesi. Si passa da una pagina all’altra come in un quaderno. Coinvolgi gli alunni : lasciali scrivere e risolvere gli esercizi direttamente alla lavagna.

: lasciali scrivere e risolvere gli esercizi direttamente alla lavagna. Salva e condividi : alla fine esporta in PDF gli appunti della lezione e condividili con la classe, ad esempio su Google Classroom.

: alla fine esporta in PDF gli appunti della lezione e condividili con la classe, ad esempio su Google Classroom. Abbinalo ad altri strumenti: per timer, semaforo e misuratore di rumore puoi affiancargli ClassroomScreen. Per le lavagne collaborative online trovi le alternative nell’articolo su Jamboard.

Domande frequenti

OpenBoard è davvero gratuito?

Sì, è completamente gratuito e open source, senza registrazione, pubblicità o versioni a pagamento.

Funziona con tutte le LIM?

Sì: OpenBoard non dipende dalla marca della lavagna e funziona con qualsiasi LIM o pannello interattivo collegato a un computer Windows, Mac o Linux.

Si possono aprire i file di Open Sankoré?

OpenBoard deriva da Open Sankoré e in genere ne apre i documenti. Per i lavori più vecchi conviene comunque fare una prova prima della lezione.

Qual è l’ultima versione?

A novembre 2026 la versione stabile è la 1.7.7, ed è in sviluppo la 1.8.