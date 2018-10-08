OpenBoard è un software gratuito e open source per lavagne interattive multimediali (LIM) e pannelli interattivi, pensato per scuole e università. Funziona su Windows, Mac e Linux, si usa senza registrazione e senza limiti e, cosa fondamentale, funziona con qualsiasi marca di LIM.
Ne avevo scritto per la prima volta nel 2018, quando OpenBoard era il giovane erede di Open Sankoré. Da allora è cresciuto molto e lo considero ancora oggi uno dei programmi più utili per chi insegna con la LIM. Per questo ho voluto aggiornare questa guida con le novità del 2026.
Articolo aggiornato a novembre 2026.
Perché usare OpenBoard
Ogni produttore di LIM propone il proprio software, spesso diverso e incompatibile con gli altri. Le scuole però hanno quasi sempre lavagne di marche diverse: una lezione preparata con il programma di una marca non si apre su quella dell’aula accanto.
OpenBoard risolve il problema alla radice. Le lezioni si salvano in un unico formato che l’insegnante può portare da un’aula all’altra, o da una scuola all’altra, senza preoccuparsi della marca della lavagna. E poiché è gratuito, si può installare su tutti i computer della scuola e anche a casa, per preparare le lezioni.
Da Open Sankoré a OpenBoard 1.7
OpenBoard nasce in Svizzera, dal servizio informatico per le scuole del Cantone di Ginevra, come sviluppo di Open Sankoré, il celebre software libero per lavagne interattive il cui progetto si era fermato. Chi conosceva Open Sankoré ritrova un’interfaccia familiare.
Oggi il progetto è più vivo che mai. La versione stabile più recente è la 1.7.7, del 30 marzo 2026, e gli sviluppatori lavorano già alla 1.8. Il codice è pubblico su GitHub, dove una comunità internazionale di insegnanti e programmatori contribuisce al suo miglioramento. Tra le novità delle ultime versioni:
- Aggancio alla griglia: immagini e oggetti si allineano alle righe e ai quadretti dello sfondo, comodissimo per tabelle e schemi;
- strumenti spostabili con le frecce della tastiera, come righello e compasso, per posizionarli con precisione;
- caricamento più veloce dei documenti pesanti, ricchi di annotazioni;
- molte correzioni per la stabilità su tutti i sistemi operativi.
Le funzioni principali
- Penne, evidenziatore e gomma, con colori e spessori diversi, per scrivere a mano libera con la penna della LIM o con il dito sui pannelli touch.
- Sfondi a righe e a quadretti, come il quaderno, perfetti per la scrittura e la matematica.
- Strumenti geometrici: righello, squadra, goniometro e compasso, da usare direttamente sulla lavagna.
- Importazione di file: immagini, PDF, file audio e video, da annotare durante la lezione.
- Modalità desktop: si scrive e si evidenzia sopra qualsiasi altro programma o pagina web aperta sul computer.
- Browser interno per mostrare pagine web e catturarne una parte da inserire nella lezione.
- Applicazioni e widget integrati, come calcolatrice, orologio e giochi didattici.
- Registrazione della lezione in video, con la voce, per chi è assente o per creare brevi tutorial.
- Esportazione in PDF, per condividere con gli alunni gli appunti scritti alla lavagna.
Come scaricarlo e metterlo in italiano
- Vai alla pagina di download ufficiale e scegli la versione per il tuo sistema operativo: Windows, Mac o Linux.
- Installa il programma come qualsiasi altro software. Su Windows potrebbero servire alcuni componenti di sistema di Microsoft, che l’installazione di solito propone da sola.
- Al primo avvio OpenBoard usa la lingua del computer. Se non è in italiano, si cambia dalle Preferenze.
- Scarica il programma sempre e solo dal sito ufficiale: è gratuito e non serve passare da altri siti.
Consigli per usarlo in classe
- Prepara la lezione a casa: installa OpenBoard anche sul tuo computer, salva il documento su una chiavetta o nel cloud e aprilo in classe.
- Una pagina per ogni momento: titolo, spiegazione, esercizio, sintesi. Si passa da una pagina all’altra come in un quaderno.
- Coinvolgi gli alunni: lasciali scrivere e risolvere gli esercizi direttamente alla lavagna.
- Salva e condividi: alla fine esporta in PDF gli appunti della lezione e condividili con la classe, ad esempio su Google Classroom.
- Abbinalo ad altri strumenti: per timer, semaforo e misuratore di rumore puoi affiancargli ClassroomScreen. Per le lavagne collaborative online trovi le alternative nell’articolo su Jamboard.
Domande frequenti
OpenBoard è davvero gratuito?
Sì, è completamente gratuito e open source, senza registrazione, pubblicità o versioni a pagamento.
Funziona con tutte le LIM?
Sì: OpenBoard non dipende dalla marca della lavagna e funziona con qualsiasi LIM o pannello interattivo collegato a un computer Windows, Mac o Linux.
Si possono aprire i file di Open Sankoré?
OpenBoard deriva da Open Sankoré e in genere ne apre i documenti. Per i lavori più vecchi conviene comunque fare una prova prima della lezione.
Qual è l’ultima versione?
A novembre 2026 la versione stabile è la 1.7.7, ed è in sviluppo la 1.8.
💬 13 Commenti
Grazie per la recensione!
Ho scaricato il software ed è veramente semplice, pulito e intuitivo.
Il programma però non offre la calibrazione o la taratura della lim. Io utilizzo un Mac e lo collego alla smart board tramite usb. Quando uso la penna la selezione è spostata di circa due centimetri. Come posso fare per calibrare lo strumento? Grazie mille!
Buon giorno
sono un’insegnante di scuola primaria
Ho scaricato openboard senza problemi, ma non riesco a trovare come calibrare la lavagna interattiva. Può aiutarmi. Grazie
Calibratela attraverso il pc. Andate in pannello di controllo, cliccate su “impostazioni pc e tablet” e seguite le istruzioni. Io faccio sempre così, si calibra direttamente da pc, indipendentemente dalla LIM caricata.
Grazie
Ho scaricato OpenBoard correttamente come indicato su Mac Os.
Il problema è che, una volta installato, mi viene indicato (come altri software gratuiti) “Impossibile aprire “OpenBoard” perché proviene da uno sviluppatore non identificato.Le preferenze di sicurezza consentono l’installazione di app provenienti solo da Mac App Store e da sviluppatori identificati”.
Avete una soluzione?
Grazie
Penso sia un problema relativo ai sistemi chiusi iOS, prova a modificare le preferenza di sicurezza se ti è possibile
Salve. Come si possono caricare i file open board, con podcast, su classroom e renderli fruibili agli alunni che usano telefonino?
Oppure:come si può aprire un file creato in Open Board, fuori di
Open board?
penso che prima lo dovresti esportare in un formato conosciuto e diffuso, come PDF o immagine
Grazie..
Si può installare su iPad 3 generazione?
Comunque ho scaricato file degli su download, ma poi non so come installarlo.
Grazie per un vs aiuto in merito.
Un commento tardivo! Visto che mi è capitato adesso di navigare in questo sito.
È da tempo che non uso Sankore ora open board, un programma fantastico. Non aveva bisogno della calibrazione per la lim, bastava inserire il contenuto nel riquadro della board, oltrechè essere un programma portable. Era possibile scambiare ed interagire con la lezione mediante programmi di desktop remoto (e.g. splashtop) ed infinite sono le possibilità di utilizzo immagino ancora di più con le versioni aggiornate. . .! Dotato di font adatti per la primaria e per disabilità, e la possibilità di inserire come sfondo in filigrana fogli a righe per la 2 classe e scriverci sopra usando la tastiera virtuale o la e-penna. . . . Tutte operazioni non necessariamente online una volta scaricati gli elementi utili.
Buongiorno a me occorre scrivere in corsivo alla lim con impostati fogli a righe di terza , che cosa devo fare ?
grazie