Zen Flowchart è una web app gratuita per creare mappe mentali, diagrammi e lavagne digitali collaborative.

Sono strumenti destinati a studenti, educatori e persone che lavorano in progetti semplici e che hanno bisogno di app come quelle fornite da Zen Flowchard.

Si può accedere con un account Google ed iniziare ad utilizzare uno dei quattro strumenti.

Il tool per creare mappe mentali, nello specifico, è semplicissimo da usare, minimalista e molto intuitivo. Topic e subtopic si inseriscono in modo automatico, senza possibilità di modifiche grafiche, se non per lo stile della mappa. È possibile inserire icone ed emoji e sono disponibile le scorciatoie di tastiera.

C’è anche la possibilità di aggiungere note alle mappe create e, come in tutti gli altri strumenti, è possibile collaborare da remoto in gruppo invitando altre persone, caratteristica che lo rende ideale anche per il lavoro scolastico.

Le mappe possono essere esportate in formato immagine PNG.

Una volta che l’utente si trova dentro l’ambiente di lavoro, è possibile passare rapidamente da un’app all’altra dalla bacheca principale.

L’app per realizzare diagrammi di flusso è decisamente ben fatta, sebbene semplice e minimalista come le altre ed è quella di maggior successo della suite di software messi a disposizione.

È possibile creare anche wireframe e lavagne digitali collaborative. Quest’ultime sono anch’esse semplici da usare, senza fronzoli con tutti gli strumenti necessari: disegno, forme, testo, inserimento di icone e immagini, note e colori.

La forza di Zen Flowchart è l’integrazione dei quattro tool in un’unica interfaccia in modo da utilizzarli contemporaneamente e da inserire un lavoro realizzato con uno all’interno di un’alto.

Ottimo per chi opera nella scuola ma non solo.