Nel 2017 avevo segnalato Zero Noise Classroom, un’estensione gratuita per Chrome che trasformava il silenzio in classe in una sfida: sullo schermo, anche alla LIM, comparivano un conto alla rovescia e un misuratore di rumore collegato al microfono del computer. Alla fine si vedeva la percentuale di tempo trascorsa sotto la soglia stabilita.

L’idea resta ottima: unire gamification e lavoro cooperativo per aiutare la classe a regolare da sola il proprio volume. Lo strumento, però, nel frattempo è cambiato.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

Zero Noise Classroom funziona ancora?

No. Zero Noise Classroom è fermo dal 2016 ed è basato su una vecchia tecnologia per le estensioni di Chrome, chiamata Manifest V2. Google l’ha disattivata per tutti gli utenti dal luglio 2025 e il 31 agosto 2026 ha rimosso queste estensioni dal Chrome Web Store. Oggi, quindi, non si può più installare né usare.

Per fortuna esistono alternative gratuite che funzionano direttamente nel browser, senza installare nulla, anche alla LIM o sul pannello interattivo.

Le migliori alternative gratuite

Bouncy Balls

Bouncy Balls è probabilmente il misuratore di rumore più amato dagli insegnanti. Sullo schermo ci sono tante palline colorate che rimbalzano più in alto quando la classe alza la voce. Al posto delle palline si possono scegliere emoji, bolle o occhi. Si regola la sensibilità del microfono e, oltre una certa soglia, parte un segnale. È gratuito e non richiede registrazione.

Un consiglio: all’inizio qualcuno farà rumore apposta per far saltare le palline. Trasformalo in un gioco al contrario: vince la classe che le tiene ferme più a lungo.

ClassroomScreen

La lavagna virtuale ClassroomScreen include il widget livello del rumore, con una barra che si colora man mano che il volume sale, da affiancare al timer e al semaforo. Ne ho parlato in modo approfondito nella guida ClassroomScreen in italiano. È la soluzione più vicina a Zero Noise Classroom, perché unisce conto alla rovescia e misuratore di rumore nella stessa schermata.

Classroom Noise O Meter

Un misuratore essenziale, con un indicatore grande e leggibile anche dal fondo dell’aula. Gratuito e senza registrazione, è perfetto per una prima prova o per le classi che non hanno bisogno di effetti speciali.

Strumento Punto di forza Ideale per Bouncy Balls Effetto visivo divertente, molto coinvolgente Primaria ClassroomScreen Rumore, timer e semaforo nella stessa schermata Lavori di gruppo Classroom Noise O Meter Semplice e leggibile da lontano Tutte le età

Come usare un misuratore di rumore in classe

Concorda le regole prima : spiegate insieme quando serve il silenzio e quando si può lavorare “a voce bassa”.

: spiegate insieme quando serve il silenzio e quando si può lavorare “a voce bassa”. Regola la sensibilità : ogni aula è diversa. Fai una prova a classe silenziosa e poi durante un lavoro di gruppo.

: ogni aula è diversa. Fai una prova a classe silenziosa e poi durante un lavoro di gruppo. Usa un tempo definito : dieci minuti di lavoro tranquillo sono una sfida raggiungibile. Mezz’ora è troppo per cominciare.

: dieci minuti di lavoro tranquillo sono una sfida raggiungibile. Mezz’ora è troppo per cominciare. Premia il gruppo, non il singolo : l’obiettivo è che la classe impari a regolarsi insieme.

: l’obiettivo è che la classe impari a regolarsi insieme. Non usarlo sempre: se resta acceso tutto il giorno, nessuno lo guarda più. Funziona meglio nei momenti in cui serve davvero, come i lavori di gruppo, le verifiche e il rientro dall’intervallo.

Il microfono del computer deve essere attivo: la prima volta il browser chiede il permesso di usarlo. I siti citati elaborano il suono per misurarne il volume, ma conviene sempre verificare l’informativa sulla privacy prima di usarli con gli alunni.

Domande frequenti

Esiste un’alternativa gratuita a Zero Noise Classroom?

Sì: Bouncy Balls e il widget livello del rumore di ClassroomScreen sono gratuiti e funzionano nel browser, senza installare estensioni.

Funzionano sulla LIM?

Sì, basta aprirli nel browser del computer collegato alla LIM o al pannello interattivo e consentire l’uso del microfono.

Servono per misurare i decibel?

No: sono strumenti educativi, non fonometri professionali. Mostrano se il volume sale o scende rispetto alla soglia scelta, ed è proprio quello che serve in classe.