Google Jamboard non esiste più. La lavagna digitale collaborativa di Google, molto usata nelle scuole durante e dopo la didattica a distanza, è stata chiusa definitivamente il 31 dicembre 2024: da quel giorno non è più possibile aprire né modificare i file “Jam”, e quelli non esportati sono stati cancellati. In questo articolo, che sostituisce la mia vecchia guida del 2019, vediamo cosa è successo, dove sono finiti i propri lavori e soprattutto quali sono le migliori alternative gratuite per continuare a usare una lavagna digitale con gli studenti.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

Perché Google ha chiuso Jamboard

Google ha annunciato la chiusura nel settembre 2023, spiegando di voler concentrare il lavoro su Documenti, Fogli e Presentazioni e di affidare le lavagne digitali a servizi specializzati. Il calendario è stato questo:

1 ottobre 2024 : l’app Jamboard passa in sola lettura , non si possono più creare o modificare lavagne;

: l’app Jamboard passa in , non si possono più creare o modificare lavagne; 31 dicembre 2024: chiusura definitiva su web, Android e iOS, con cancellazione dei file rimasti.

Come sostituti, Google ha indicato tre partner con cui ha costruito anche gli strumenti di migrazione dei file: FigJam, Lucidspark e Miro.

Ho ancora i miei vecchi Jam?

Se prima della chiusura hai esportato le tue lavagne in PDF o in immagine, oppure le hai importate in FigJam, Lucidspark o Miro, le trovi dove le hai salvate. Controlla anche il tuo Google Drive: Google aveva annunciato la conversione automatica in PDF dei Jam rimasti. Se invece non avevi fatto nulla e il file non è in Drive, purtroppo non è più recuperabile.

Cosa cercare in un’alternativa a Jamboard per la scuola

Gratuità per docenti e studenti : molti servizi hanno piani Education gratuiti, ma spesso richiedono la verifica con l’email della scuola.

: molti servizi hanno piani Education gratuiti, ma spesso richiedono la verifica con l’email della scuola. Semplicità : post-it, penna, forme e immagini, senza menu complicati.

: post-it, penna, forme e immagini, senza menu complicati. Collaborazione in tempo reale e possibilità di bloccare gli elementi, per evitare che qualcuno cancelli il lavoro degli altri.

e possibilità di gli elementi, per evitare che qualcuno cancelli il lavoro degli altri. Età minima e privacy: prima di far creare account agli studenti verifica l’età richiesta dal servizio e le indicazioni della tua scuola sul trattamento dei dati.

Le migliori alternative a Jamboard per la scuola

1. FigJam (Figma)

È l’alternativa che più somiglia a Jamboard nello spirito: lavagna infinita, post-it, timbri, timer, votazioni e migliaia di modelli, molti pensati per la didattica. Con il piano Education, gratuito per docenti e studenti verificati, si hanno tutte le funzioni a pagamento. Ha uno strumento per importare i vecchi Jam e permette di bloccare gli oggetti sulla lavagna.

2. Canva Whiteboard

Se usi già Canva, hai una lavagna collaborativa a portata di clic: ogni pagina di una presentazione può diventare una lavagna infinita. Con Canva per l’Istruzione, gratuito per i docenti verificati e i loro studenti, si accede anche a tutti i modelli e agli elementi grafici premium. Ottimo per brainstorming, mappe e lavori di gruppo da presentare.

3. Miro

Molto potente e diffuso, con modelli per mappe concettuali, linee del tempo e lavori di gruppo. Il piano gratuito standard limita il numero di lavagne modificabili, ma esiste un piano Education gratuito per il personale e gli studenti delle scuole, che toglie il limite.

4. Lucidspark

Lavagna collaborativa della stessa azienda di Lucidchart, adatta a schemi, diagrammi e mappe. Con Lucid for Education i docenti e gli studenti ottengono l’account educativo gratuito registrandosi con l’email della scuola.

5. Microsoft Whiteboard

Se la tua scuola usa Microsoft 365 e Teams, è la scelta più naturale: è gratuita con l’account Microsoft, funziona molto bene con penna e schermi touch e si integra nelle riunioni di Teams.

6. Excalidraw

La soluzione più immediata: si apre nel browser, non richiede alcun account ed è gratuita e open source. Lo stile “disegnato a mano” è perfetto per schemi veloci; per collaborare basta condividere il link della sessione.

7. Padlet Sandbox

La lavagna di Padlet organizzata in “carte”, come le pagine di Jamboard. Il piano gratuito permette fino a 3 lavagne in totale (tra Sandbox e bacheche) e 20 carte per Sandbox: sufficiente per provarlo, stretto per un uso quotidiano.

8. Presentazioni e Disegni Google

Se vuoi restare dentro Google Workspace senza nuovi account, Presentazioni Google è la soluzione più semplice: ogni studente o gruppo lavora sulla propria diapositiva, con caselle di testo, forme e immagini. Google stesso l’ha suggerita tra le alternative.

E per la LIM in classe?

Se ti serve soprattutto una lavagna da usare alla LIM, anche senza collaborazione online, ci sono due soluzioni che ho già descritto:

OpenBoard , il software gratuito e open source per le LIM, che funziona anche senza connessione;

, il software gratuito e open source per le LIM, che funziona anche senza connessione; ClassroomScreen, che accanto al widget di disegno offre timer, semaforo e sorteggio dei nomi per gestire la lezione.

Tabella di confronto

Strumento Gratis per la scuola Account necessario Punto di forza FigJam Sì, piano Education Sì (verifica docente) Il più simile a Jamboard, import dei vecchi Jam Canva Whiteboard Sì, Canva per l’Istruzione Sì (verifica docente) Grafica e modelli, ideale se usi già Canva Miro Sì, piano Education Sì Modelli avanzati, progetti complessi Lucidspark Sì, Lucid for Education Sì (email della scuola) Schemi e diagrammi Microsoft Whiteboard Sì Account Microsoft Penna e touch, integrazione con Teams Excalidraw Sì No Immediato, senza registrazione Padlet Sandbox Piano gratuito limitato Sì Struttura a carte simile a Jamboard Presentazioni Google Sì Account Google Resta tutto in Google Workspace

Quale scegliere?

Vuoi qualcosa di il più possibile simile a Jamboard : FigJam .

: . Usi già Canva con le tue classi: Canva Whiteboard .

con le tue classi: . La tua scuola lavora con Microsoft 365 : Microsoft Whiteboard .

: . Ti serve una lavagna al volo, senza account : Excalidraw .

: . Vuoi restare in Google Workspace: Presentazioni Google.

Domande frequenti

Jamboard funziona ancora?

No. L’app è stata chiusa definitivamente il 31 dicembre 2024 su web, Android e iOS, e anche il supporto per i dispositivi Jamboard è terminato.

Posso recuperare un vecchio file Jamboard?

Solo se lo avevi esportato in PDF o immagine, importato in FigJam, Lucidspark o Miro, oppure se Google lo ha convertito in PDF nel tuo Drive. Cerca nel Drive con la parola “Jam” o filtrando i PDF.

Qual è l’alternativa a Jamboard gratuita e senza registrazione?

Excalidraw: si apre nel browser e si usa subito, senza creare account. Per lavorare insieme basta condividere il link.

Esiste un’alternativa di Google?

Google non ha creato una nuova lavagna: ha integrato FigJam, Lucidspark e Miro in Workspace e suggerisce Presentazioni e Disegni Google per le attività più semplici.

In conclusione

La chiusura di Jamboard ha lasciato molti insegnanti senza uno strumento comodo, ma le alternative oggi sono migliori e in gran parte gratuite per la scuola. Il mio consiglio è di sceglierne una sola e usarla con continuità, così che gli studenti ne imparino bene il funzionamento. Tu quale hai scelto al posto di Jamboard? Raccontalo nei commenti!