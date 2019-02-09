Google Jamboard non esiste più. La lavagna digitale collaborativa di Google, molto usata nelle scuole durante e dopo la didattica a distanza, è stata chiusa definitivamente il 31 dicembre 2024: da quel giorno non è più possibile aprire né modificare i file “Jam”, e quelli non esportati sono stati cancellati. In questo articolo, che sostituisce la mia vecchia guida del 2019, vediamo cosa è successo, dove sono finiti i propri lavori e soprattutto quali sono le migliori alternative gratuite per continuare a usare una lavagna digitale con gli studenti.
Articolo aggiornato a novembre 2026.
Perché Google ha chiuso Jamboard
Google ha annunciato la chiusura nel settembre 2023, spiegando di voler concentrare il lavoro su Documenti, Fogli e Presentazioni e di affidare le lavagne digitali a servizi specializzati. Il calendario è stato questo:
- 1 ottobre 2024: l’app Jamboard passa in sola lettura, non si possono più creare o modificare lavagne;
- 31 dicembre 2024: chiusura definitiva su web, Android e iOS, con cancellazione dei file rimasti.
Come sostituti, Google ha indicato tre partner con cui ha costruito anche gli strumenti di migrazione dei file: FigJam, Lucidspark e Miro.
Ho ancora i miei vecchi Jam?
Se prima della chiusura hai esportato le tue lavagne in PDF o in immagine, oppure le hai importate in FigJam, Lucidspark o Miro, le trovi dove le hai salvate. Controlla anche il tuo Google Drive: Google aveva annunciato la conversione automatica in PDF dei Jam rimasti. Se invece non avevi fatto nulla e il file non è in Drive, purtroppo non è più recuperabile.
Cosa cercare in un’alternativa a Jamboard per la scuola
- Gratuità per docenti e studenti: molti servizi hanno piani Education gratuiti, ma spesso richiedono la verifica con l’email della scuola.
- Semplicità: post-it, penna, forme e immagini, senza menu complicati.
- Collaborazione in tempo reale e possibilità di bloccare gli elementi, per evitare che qualcuno cancelli il lavoro degli altri.
- Età minima e privacy: prima di far creare account agli studenti verifica l’età richiesta dal servizio e le indicazioni della tua scuola sul trattamento dei dati.
Le migliori alternative a Jamboard per la scuola
1. FigJam (Figma)
È l’alternativa che più somiglia a Jamboard nello spirito: lavagna infinita, post-it, timbri, timer, votazioni e migliaia di modelli, molti pensati per la didattica. Con il piano Education, gratuito per docenti e studenti verificati, si hanno tutte le funzioni a pagamento. Ha uno strumento per importare i vecchi Jam e permette di bloccare gli oggetti sulla lavagna.
2. Canva Whiteboard
Se usi già Canva, hai una lavagna collaborativa a portata di clic: ogni pagina di una presentazione può diventare una lavagna infinita. Con Canva per l’Istruzione, gratuito per i docenti verificati e i loro studenti, si accede anche a tutti i modelli e agli elementi grafici premium. Ottimo per brainstorming, mappe e lavori di gruppo da presentare.
3. Miro
Molto potente e diffuso, con modelli per mappe concettuali, linee del tempo e lavori di gruppo. Il piano gratuito standard limita il numero di lavagne modificabili, ma esiste un piano Education gratuito per il personale e gli studenti delle scuole, che toglie il limite.
4. Lucidspark
Lavagna collaborativa della stessa azienda di Lucidchart, adatta a schemi, diagrammi e mappe. Con Lucid for Education i docenti e gli studenti ottengono l’account educativo gratuito registrandosi con l’email della scuola.
5. Microsoft Whiteboard
Se la tua scuola usa Microsoft 365 e Teams, è la scelta più naturale: è gratuita con l’account Microsoft, funziona molto bene con penna e schermi touch e si integra nelle riunioni di Teams.
6. Excalidraw
La soluzione più immediata: si apre nel browser, non richiede alcun account ed è gratuita e open source. Lo stile “disegnato a mano” è perfetto per schemi veloci; per collaborare basta condividere il link della sessione.
7. Padlet Sandbox
La lavagna di Padlet organizzata in “carte”, come le pagine di Jamboard. Il piano gratuito permette fino a 3 lavagne in totale (tra Sandbox e bacheche) e 20 carte per Sandbox: sufficiente per provarlo, stretto per un uso quotidiano.
8. Presentazioni e Disegni Google
Se vuoi restare dentro Google Workspace senza nuovi account, Presentazioni Google è la soluzione più semplice: ogni studente o gruppo lavora sulla propria diapositiva, con caselle di testo, forme e immagini. Google stesso l’ha suggerita tra le alternative.
E per la LIM in classe?
Se ti serve soprattutto una lavagna da usare alla LIM, anche senza collaborazione online, ci sono due soluzioni che ho già descritto:
- OpenBoard, il software gratuito e open source per le LIM, che funziona anche senza connessione;
- ClassroomScreen, che accanto al widget di disegno offre timer, semaforo e sorteggio dei nomi per gestire la lezione.
Tabella di confronto
|Strumento
|Gratis per la scuola
|Account necessario
|Punto di forza
|FigJam
|Sì, piano Education
|Sì (verifica docente)
|Il più simile a Jamboard, import dei vecchi Jam
|Canva Whiteboard
|Sì, Canva per l’Istruzione
|Sì (verifica docente)
|Grafica e modelli, ideale se usi già Canva
|Miro
|Sì, piano Education
|Sì
|Modelli avanzati, progetti complessi
|Lucidspark
|Sì, Lucid for Education
|Sì (email della scuola)
|Schemi e diagrammi
|Microsoft Whiteboard
|Sì
|Account Microsoft
|Penna e touch, integrazione con Teams
|Excalidraw
|Sì
|No
|Immediato, senza registrazione
|Padlet Sandbox
|Piano gratuito limitato
|Sì
|Struttura a carte simile a Jamboard
|Presentazioni Google
|Sì
|Account Google
|Resta tutto in Google Workspace
Quale scegliere?
- Vuoi qualcosa di il più possibile simile a Jamboard: FigJam.
- Usi già Canva con le tue classi: Canva Whiteboard.
- La tua scuola lavora con Microsoft 365: Microsoft Whiteboard.
- Ti serve una lavagna al volo, senza account: Excalidraw.
- Vuoi restare in Google Workspace: Presentazioni Google.
Domande frequenti
Jamboard funziona ancora?
No. L’app è stata chiusa definitivamente il 31 dicembre 2024 su web, Android e iOS, e anche il supporto per i dispositivi Jamboard è terminato.
Posso recuperare un vecchio file Jamboard?
Solo se lo avevi esportato in PDF o immagine, importato in FigJam, Lucidspark o Miro, oppure se Google lo ha convertito in PDF nel tuo Drive. Cerca nel Drive con la parola “Jam” o filtrando i PDF.
Qual è l’alternativa a Jamboard gratuita e senza registrazione?
Excalidraw: si apre nel browser e si usa subito, senza creare account. Per lavorare insieme basta condividere il link.
Esiste un’alternativa di Google?
Google non ha creato una nuova lavagna: ha integrato FigJam, Lucidspark e Miro in Workspace e suggerisce Presentazioni e Disegni Google per le attività più semplici.
In conclusione
La chiusura di Jamboard ha lasciato molti insegnanti senza uno strumento comodo, ma le alternative oggi sono migliori e in gran parte gratuite per la scuola. Il mio consiglio è di sceglierne una sola e usarla con continuità, così che gli studenti ne imparino bene il funzionamento. Tu quale hai scelto al posto di Jamboard? Raccontalo nei commenti!
💬 1 Commento
[…] una serie di tremplate già pronti da usare come modelli per Google Jamboard sia per la didattica a distanza, sia per le lezioni in presenza alla LIM o al pannello touch in […]