BlankSheetMusic è un generatore di pentagrammi online, gratuito, che permette di creare e stampare in pochi secondi fogli di musica vuoti: con o senza chiavi, per pianoforte, per coro, per chitarra con le tablature. Non serve installare nulla, basta il browser e una stampante.
Ne avevo parlato per la prima volta nel 2009 e il sito, online dal 2003, è ancora uno dei punti di riferimento per chi cerca pentagrammi da stampare. Nel frattempo è stato completamente rinnovato ed è disponibile anche in italiano.
Articolo aggiornato a novembre 2026.
Come funziona BlankSheetMusic
Aprendo il sito si parte da un foglio con i pentagrammi vuoti, già pronto da stampare. Dalla barra in alto si può personalizzare in pochi clic:
- Chiavi: si aggiunge la chiave di violino (sol), di basso (fa), di contralto, di tenore o delle percussioni. Cliccando più volte sullo stesso pulsante si passa da un formato all’altro.
- Numero di pentagrammi: con i pulsanti per rimpicciolire e ingrandire si aggiunge un pentagramma al foglio oppure se ne toglie uno, rendendo più grandi quelli rimasti. I pentagrammi grandi sono comodi per chi sta imparando a scrivere le note.
- Armatura di chiave: diesis e bemolle vengono aggiunti a tutti i pentagrammi che hanno una chiave.
- Formato della pagina: A4, Letter o Legal, oppure misure personalizzate in millimetri, centimetri o pollici.
- Margini: predefiniti, minimi, nessuno o personalizzati. Un margine superiore più ampio lascia spazio per il titolo del brano.
Quando il foglio è pronto si clicca su Stampa: il pentagramma va direttamente alla stampante. Dalla finestra di stampa del browser si può anche scegliere “Salva come PDF” per conservarlo o condividerlo.
Consiglio: prima di stampare controlla che il formato della pagina sia impostato su A4, quello delle stampanti italiane. Altrimenti i margini possono risultare sbagliati.
I modelli già pronti
Il pulsante Modelli apre un archivio di formati pronti da stampare, divisi per categorie:
- Pentagrammi generici: solo righe, senza chiave.
- Pentagrammi con chiave: violino, basso, contralto, tenore, percussioni.
- Pianoforte, tastiera e organo: doppio pentagramma con la graffa, con o senza un rigo in più.
- Tablature per chitarra e basso: da 3 a 7 corde, anche per ukulele e mandolino, con o senza il pentagramma abbinato.
- Coro: formazioni come SATB e SSA, con soprano, contralto, tenore e basso.
- Ottoni: tromba, sassofono e trombone in diverse formazioni.
Ogni modello si può aprire nell’editor e modificare ancora, ad esempio cambiando il numero di righi o aggiungendo l’armatura.
Perché è utile a scuola e a casa
Avere sempre a disposizione un pentagramma stampabile, della misura giusta, è comodo in molte situazioni:
- nelle lezioni di musica alla primaria, per scrivere le prime note con pentagrammi molto grandi;
- alla secondaria di primo grado, per gli esercizi di dettato ritmico e melodico;
- per chi studia uno strumento, chitarra e ukulele compresi, grazie alle tablature;
- per i cori scolastici e parrocchiali, con i modelli a più voci;
- per chi compone o trascrive un brano a mano, senza dover comprare un quaderno pentagrammato.
Le alternative per scrivere musica al computer
BlankSheetMusic serve a stampare fogli vuoti da compilare a mano. Se invece vuoi scrivere le note direttamente al computer e ascoltarle, ci sono altri strumenti:
- MuseScore: programma gratuito e open source per scrivere spartiti, con riproduzione audio ed esportazione in PDF.
- Flat.io: editor di spartiti online che funziona nel browser, con una versione pensata per la scuola.
|Strumento
|A cosa serve
|Costo
|BlankSheetMusic
|Stampare pentagrammi e tablature vuoti
|Gratis
|MuseScore
|Scrivere e ascoltare spartiti al computer
|Gratis
|Flat.io
|Scrivere spartiti online, anche in classe
|Gratis con limiti
Domande frequenti
BlankSheetMusic è gratuito?
Sì, si può usare e stampare gratuitamente, senza registrazione.
Si può avere il pentagramma in PDF?
Sì: dopo aver cliccato su Stampa, nella finestra del browser scegli “Salva come PDF” al posto della stampante.
Quanti pentagrammi ci stanno in un foglio A4?
Dipende da te: con i pulsanti per rimpicciolire e ingrandire puoi aggiungerne o toglierne. Per i bambini che iniziano conviene usarne pochi e grandi.
💬 3 Commenti
[…] | maestroalberto | web 2.0 scuola nuove tecnologie Tags: applicazioni-web, carta, download, gratis, insegnanti, musica, online, Risorse, […]
Molto utile, se poi si pensa che per di più è anche gratuita come tool, per un neofita come me alle prime armi in musica, è un tocca sana grazie della segnalazione… 😉
La nuova versione di blank sheet music è NOTEVOLMENTE peggiorata in TUTTI suoi aspetti . Ritorniamo alla vecchia versione.