BlankSheetMusic è un generatore di pentagrammi online, gratuito, che permette di creare e stampare in pochi secondi fogli di musica vuoti: con o senza chiavi, per pianoforte, per coro, per chitarra con le tablature. Non serve installare nulla, basta il browser e una stampante.

Ne avevo parlato per la prima volta nel 2009 e il sito, online dal 2003, è ancora uno dei punti di riferimento per chi cerca pentagrammi da stampare. Nel frattempo è stato completamente rinnovato ed è disponibile anche in italiano.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

Come funziona BlankSheetMusic

Aprendo il sito si parte da un foglio con i pentagrammi vuoti, già pronto da stampare. Dalla barra in alto si può personalizzare in pochi clic:

Chiavi : si aggiunge la chiave di violino (sol), di basso (fa), di contralto, di tenore o delle percussioni. Cliccando più volte sullo stesso pulsante si passa da un formato all’altro.

: si aggiunge la chiave di violino (sol), di basso (fa), di contralto, di tenore o delle percussioni. Cliccando più volte sullo stesso pulsante si passa da un formato all’altro. Numero di pentagrammi : con i pulsanti per rimpicciolire e ingrandire si aggiunge un pentagramma al foglio oppure se ne toglie uno, rendendo più grandi quelli rimasti. I pentagrammi grandi sono comodi per chi sta imparando a scrivere le note.

: con i pulsanti per rimpicciolire e ingrandire si aggiunge un pentagramma al foglio oppure se ne toglie uno, rendendo più grandi quelli rimasti. I pentagrammi grandi sono comodi per chi sta imparando a scrivere le note. Armatura di chiave : diesis e bemolle vengono aggiunti a tutti i pentagrammi che hanno una chiave.

: diesis e bemolle vengono aggiunti a tutti i pentagrammi che hanno una chiave. Formato della pagina : A4, Letter o Legal, oppure misure personalizzate in millimetri, centimetri o pollici.

: A4, Letter o Legal, oppure misure personalizzate in millimetri, centimetri o pollici. Margini: predefiniti, minimi, nessuno o personalizzati. Un margine superiore più ampio lascia spazio per il titolo del brano.

Quando il foglio è pronto si clicca su Stampa: il pentagramma va direttamente alla stampante. Dalla finestra di stampa del browser si può anche scegliere “Salva come PDF” per conservarlo o condividerlo.

Consiglio: prima di stampare controlla che il formato della pagina sia impostato su A4, quello delle stampanti italiane. Altrimenti i margini possono risultare sbagliati.

I modelli già pronti

Il pulsante Modelli apre un archivio di formati pronti da stampare, divisi per categorie:

Pentagrammi generici : solo righe, senza chiave.

: solo righe, senza chiave. Pentagrammi con chiave : violino, basso, contralto, tenore, percussioni.

: violino, basso, contralto, tenore, percussioni. Pianoforte, tastiera e organo : doppio pentagramma con la graffa, con o senza un rigo in più.

: doppio pentagramma con la graffa, con o senza un rigo in più. Tablature per chitarra e basso : da 3 a 7 corde, anche per ukulele e mandolino, con o senza il pentagramma abbinato.

: da 3 a 7 corde, anche per ukulele e mandolino, con o senza il pentagramma abbinato. Coro : formazioni come SATB e SSA, con soprano, contralto, tenore e basso.

: formazioni come SATB e SSA, con soprano, contralto, tenore e basso. Ottoni: tromba, sassofono e trombone in diverse formazioni.

Ogni modello si può aprire nell’editor e modificare ancora, ad esempio cambiando il numero di righi o aggiungendo l’armatura.

Perché è utile a scuola e a casa

Avere sempre a disposizione un pentagramma stampabile, della misura giusta, è comodo in molte situazioni:

nelle lezioni di musica alla primaria, per scrivere le prime note con pentagrammi molto grandi;

alla primaria, per scrivere le prime note con pentagrammi molto grandi; alla secondaria di primo grado, per gli esercizi di dettato ritmico e melodico;

per chi studia uno strumento, chitarra e ukulele compresi, grazie alle tablature;

per i cori scolastici e parrocchiali, con i modelli a più voci;

per chi compone o trascrive un brano a mano, senza dover comprare un quaderno pentagrammato.

Le alternative per scrivere musica al computer

BlankSheetMusic serve a stampare fogli vuoti da compilare a mano. Se invece vuoi scrivere le note direttamente al computer e ascoltarle, ci sono altri strumenti:

MuseScore : programma gratuito e open source per scrivere spartiti, con riproduzione audio ed esportazione in PDF.

: programma gratuito e open source per scrivere spartiti, con riproduzione audio ed esportazione in PDF. Flat.io: editor di spartiti online che funziona nel browser, con una versione pensata per la scuola.

Strumento A cosa serve Costo BlankSheetMusic Stampare pentagrammi e tablature vuoti Gratis MuseScore Scrivere e ascoltare spartiti al computer Gratis Flat.io Scrivere spartiti online, anche in classe Gratis con limiti

Domande frequenti

BlankSheetMusic è gratuito?

Sì, si può usare e stampare gratuitamente, senza registrazione.

Si può avere il pentagramma in PDF?

Sì: dopo aver cliccato su Stampa, nella finestra del browser scegli “Salva come PDF” al posto della stampante.

Quanti pentagrammi ci stanno in un foglio A4?

Dipende da te: con i pulsanti per rimpicciolire e ingrandire puoi aggiungerne o toglierne. Per i bambini che iniziano conviene usarne pochi e grandi.