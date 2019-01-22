Molti bambini e ragazzi non hanno mai visto da vicino una macchina da scrivere e non sanno come funzionava. Per farla provare non serve cercarne una nei mercatini: basta un simulatore online, che riproduce nel browser il foglio, i suoni dei tasti e soprattutto l’impossibilità di cancellare.

Nel 2019 avevo segnalato Typewrite Something, che funziona ancora ed è sempre gratuito. In questo aggiornamento lo trovi insieme ad altri simulatori e ad alcune idee per usarli a scuola.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

Typewrite Something: come funziona

Typewrite Something è un simulatore minimalista: si apre la pagina e c’è solo un foglio su cui scrivere, senza menu né pulsanti che distraggono.

Ogni tasto produce il rumore meccanico dei martelletti; andando a capo si sente il ritorno del carrello.

dei martelletti; andando a capo si sente il ritorno del carrello. Non si può cancellare : come sulla macchina vera, al massimo si torna indietro e si scrive sopra l’errore.

: come sulla macchina vera, al massimo si torna indietro e si scrive sopra l’errore. Per iniziare una nuova riga bisogna premere Invio , come quando si spingeva la leva del carrello. Oggi i programmi vanno a capo da soli.

, come quando si spingeva la leva del carrello. Oggi i programmi vanno a capo da soli. Funziona da computer, tablet e smartphone, senza registrazione.

È un progetto open source: il codice è pubblico su GitHub.

È uno strumento più curioso che indispensabile, ma proprio per questo funziona: chi lo prova capisce subito perché un tempo si pensava bene alla frase prima di scriverla.

Altri simulatori di macchina da scrivere

Antique Typewriter: la macchina da scrivere in 3D

Antique Typewriter mostra l’intera macchina in tre dimensioni: si può ruotare la visuale, guardare i martelletti che si alzano uno per uno, il nastro e il carrello che scorre. Ci sono perfino gli inceppamenti dei tasti, da sbloccare a mano, e il bianchetto per coprire gli errori. La pagina finita si scarica come immagine PNG o come testo. È gratuito e funziona nel browser, senza registrazione: perfetto per mostrare il meccanismo alla LIM.

Il simulatore di Shift Happens

Il designer Marcin Wichary ha realizzato un simulatore molto curato per accompagnare il suo libro sulla storia delle tastiere. Si possono provare il bianchetto e perfino il cambio del nastro.

Nota: OverType, lo storico simulatore “con i difetti” (lettere storte e nastro consumato), al momento non è raggiungibile.

Simulatore Punto di forza Ideale per Typewrite Something Semplicissimo, funziona anche sul telefono Una prima prova Antique Typewriter Macchina in 3D, martelletti e carrello in movimento Mostrare il meccanismo alla LIM Simulatore di Shift Happens Bianchetto e cambio del nastro Curiosità storiche

Perché provarli a scuola

Un simulatore di macchina da scrivere è un piccolo laboratorio di storia della tecnologia e, allo stesso tempo, di scrittura:

Pensare prima di scrivere : senza tasto cancella, si impara a pianificare la frase.

: senza tasto cancella, si impara a pianificare la frase. La tastiera viene da lì : la disposizione delle lettere che usiamo ancora oggi nasce proprio dalle macchine da scrivere.

: la disposizione delle lettere che usiamo ancora oggi nasce proprio dalle macchine da scrivere. Una storia italiana : l’Olivetti di Ivrea ha prodotto alcune delle macchine da scrivere più famose al mondo, come la Lettera 22. Molte macchine italiane avevano la tastiera QZERTY, con la Z al posto della W.

: l’Olivetti di Ivrea ha prodotto alcune delle macchine da scrivere più famose al mondo, come la Lettera 22. Molte macchine italiane avevano la tastiera QZERTY, con la Z al posto della W. Il lessico di ieri : carrello, nastro, bianchetto, “andare a capo”, “copia carbone”. Parole che usiamo ancora, spesso senza sapere da dove vengono.

: carrello, nastro, bianchetto, “andare a capo”, “copia carbone”. Parole che usiamo ancora, spesso senza sapere da dove vengono. Scrittura creativa: una lettera “d’altri tempi”, un diario o una poesia scritti senza poter correggere.

Domande frequenti

Typewrite Something è gratuito?

Sì, è gratuito, non richiede registrazione e funziona direttamente nel browser.

Si può salvare quello che si scrive?

Con Typewrite Something puoi fare una schermata della pagina; Antique Typewriter invece permette di scaricare il foglio come immagine PNG o come testo.

Si possono usare sul tablet della scuola?

Typewrite Something funziona anche su tablet e smartphone. Gli altri simulatori danno il meglio con una tastiera fisica.