Se potessimo scavare un tunnel dritto sotto i nostri piedi, passando per il centro della Terra, dove sbucheremmo? Quel punto si chiama antipodo: è il luogo esattamente opposto a quello in cui ci troviamo. La parola viene dal greco e significa “con i piedi opposti”, perché chi sta agli antipodi ha i piedi rivolti verso i nostri.

Trovarlo è facile con alcune mappe online gratuite, ma si può anche calcolare a mano con latitudine e longitudine: un ottimo esercizio di geografia.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

Le mappe online per trovare gli antipodi

Map Tunneling Tool

Il Map Tunneling Tool di Free Map Tools mostra due mappe affiancate: sulla prima si sposta il segnaposto sul punto di partenza, oppure si scrivono latitudine e longitudine, e sulla seconda compare automaticamente l’antipodo. È gratuito e non richiede registrazione.

Antipodes Map

Antipodes Map fa la stessa cosa in modo ancora più immediato: si cerca un indirizzo o una città e si vedono le due mappe, quella del luogo e quella del suo opposto.

Come si calcola l’antipodo a mano

Non serve una mappa: bastano le coordinate geografiche del luogo di partenza e due semplici regole.

Latitudine: resta lo stesso numero, ma si cambia emisfero. Il Nord diventa Sud e il Sud diventa Nord. Longitudine: si fa 180 meno la longitudine e si cambia direzione. L’Est diventa Ovest e l’Ovest diventa Est.

Esempio: gli antipodi di Roma

Roma si trova più o meno a 41,9° Nord e 12,5° Est.

Latitudine: 41,9° Nord diventa 41,9° Sud .

. Longitudine: 180 − 12,5 = 167,5, e l’Est diventa Ovest: 167,5° Ovest.

L’antipodo di Roma è quindi a 41,9° Sud e 167,5° Ovest, in pieno Oceano Pacifico, a est della Nuova Zelanda. Chi scavasse il tunnel da Roma finirebbe in mare!

Curiosità sugli antipodi

Quasi tutti gli antipodi italiani sono nel mare : l’Italia è opposta all’Oceano Pacifico meridionale, tra la Nuova Zelanda e il Sud America.

: l’Italia è opposta all’Oceano Pacifico meridionale, tra la Nuova Zelanda e il Sud America. La Spagna e la Nuova Zelanda sono una delle poche coppie di terre emerse opposte: chi scavasse un tunnel da alcune zone della Spagna sbucherebbe davvero in Nuova Zelanda.

sono una delle poche coppie di terre emerse opposte: chi scavasse un tunnel da alcune zone della Spagna sbucherebbe davvero in Nuova Zelanda. Anche gran parte dell’ Argentina e del Cile ha gli antipodi sulla terraferma, in Cina e in Mongolia .

e del ha gli antipodi sulla terraferma, in e in . Poiché sulla Terra c’è molta più acqua che terra, sono pochissimi i luoghi in cui da entrambe le parti c’è la terraferma.

Agli antipodi le stagioni sono invertite, perché si è nell’altro emisfero, e anche il giorno e la notte: quando da noi è mezzogiorno, là è mezzanotte.

Idee per la scuola

Coordinate geografiche : trovare latitudine e longitudine della propria città su una carta o su Google Maps e calcolare l’antipodo a mano. Poi si verifica con la mappa online.

: trovare latitudine e longitudine della propria città su una carta o su Google Maps e calcolare l’antipodo a mano. Poi si verifica con la mappa online. Il mappamondo : con un mappamondo e uno spago si capisce che cosa significa “passare per il centro della Terra”.

: con un mappamondo e uno spago si capisce che cosa significa “passare per il centro della Terra”. Emisferi e stagioni : cosa succede a dicembre agli antipodi? Fa caldo o freddo? È giorno o notte?

: cosa succede a dicembre agli antipodi? Fa caldo o freddo? È giorno o notte? Scienze : il tunnel sarebbe possibile? Si può parlare della struttura interna della Terra, della crosta, del mantello e del nucleo, e delle sue temperature altissime.

: il tunnel sarebbe possibile? Si può parlare della struttura interna della Terra, della crosta, del mantello e del nucleo, e delle sue temperature altissime. Caccia agli antipodi: a squadre, ognuno sceglie una città e gli altri indovinano dove si trova il suo opposto, terra o mare.

Domande frequenti

Che cosa sono gli antipodi?

Sono due punti della Terra diametralmente opposti: unendoli con una linea retta si passa per il centro del pianeta.

Dove sono gli antipodi dell’Italia?

Nell’Oceano Pacifico meridionale, a est e a sud-est della Nuova Zelanda: quasi tutti in mare aperto.

Come si calcola l’antipodo?

Si inverte l’emisfero della latitudine, da Nord a Sud o viceversa, e per la longitudine si calcola 180 meno il valore, cambiando da Est a Ovest o viceversa.