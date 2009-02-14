Un cuore fatto di parole è un regalo semplice e speciale: tante parole affettuose, colorate e di dimensioni diverse, disposte a formare un cuore. È perfetto per San Valentino, ma anche per la festa della mamma o del papà, per un compleanno o per salutare la maestra alla fine dell’anno.

Nel 2009 avevo segnalato Word Hearts, un generatore che faceva proprio questo. Oggi non funziona più: era basato su una tecnologia che i browser moderni non supportano. Per fortuna esistono generatori di nuvole di parole gratuiti che offrono la forma a cuore e molte altre.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

I migliori generatori gratuiti

WordArt.com

WordArt.com è il generatore più curato per le nuvole di parole con una forma. Si scrivono le parole, si sceglie la forma del cuore tra centinaia di sagome, poi il carattere e i colori, e si clicca su Visualize. Si può usare senza registrazione. Il download in qualità standard, in PNG o JPG, è gratuito, mentre le versioni ad alta definizione sono a pagamento. Per la stampa di un biglietto la qualità standard di solito basta.

WordClouds.com

WordClouds.com è gratuito e non richiede registrazione. Si incollano le parole o un testo intero, si sceglie una forma, tra cui naturalmente il cuore, e poi carattere, colori e tema. L’immagine si salva in diversi formati. Si può anche disegnare una forma personalizzata.

Altri generatori semplici

Esistono anche generatori più essenziali, utili per un risultato veloce: si incolla una lista di parole, si sceglie la forma a cuore e si scarica l’immagine in PNG o JPG. Sono indicati quando non servono molte personalizzazioni.

Generatore Registrazione Punto di forza WordArt.com Non necessaria Centinaia di forme e caratteri, risultato molto curato WordClouds.com No Gratuito, molte opzioni, forme personalizzate

Come creare un bel cuore di parole

Scegli parole brevi e significative : grazie, sorriso, coraggio, abbraccio, dolce, speciale.

: grazie, sorriso, coraggio, abbraccio, dolce, speciale. Ripeti le parole più importanti : nei generatori di nuvole di parole, una parola che compare più volte viene mostrata più grande. Così il nome della persona o la parola “grazie” spiccano al centro.

: nei generatori di nuvole di parole, una parola che compare più volte viene mostrata più grande. Così il nome della persona o la parola “grazie” spiccano al centro. Pochi colori : due o tre tonalità armoniose, ad esempio rossi e rosa, rendono il cuore più elegante.

: due o tre tonalità armoniose, ad esempio rossi e rosa, rendono il cuore più elegante. Carattere leggibile : i caratteri molto decorativi sono belli, ma con tante parole piccole diventano illeggibili.

: i caratteri molto decorativi sono belli, ma con tante parole piccole diventano illeggibili. Sfondo bianco se vuoi stamparlo: risparmi inchiostro e il cuore risalta di più.

Idee per la scuola e la famiglia

Festa della mamma e del papà : ogni bambino sceglie dieci parole che descrivono la sua mamma o il suo papà e crea un cuore da stampare come biglietto.

: ogni bambino sceglie dieci parole che descrivono la sua mamma o il suo papà e crea un cuore da stampare come biglietto. Il cuore della classe : ognuno propone una parola gentile e insieme si crea un unico cuore da appendere in aula.

: ognuno propone una parola gentile e insieme si crea un unico cuore da appendere in aula. Accoglienza e fine anno : le parole che descrivono l’anno trascorso insieme, da regalare alla maestra o ai compagni.

: le parole che descrivono l’anno trascorso insieme, da regalare alla maestra o ai compagni. Le emozioni : un cuore con le parole delle emozioni positive, da usare nelle attività di educazione emotiva.

: un cuore con le parole delle emozioni positive, da usare nelle attività di educazione emotiva. Lingue straniere: un cuore di parole in inglese o in spagnolo per San Valentino.

Domande frequenti

Word Hearts funziona ancora?

No, il vecchio generatore non è più utilizzabile con i browser attuali. Al suo posto si possono usare WordArt.com o WordClouds.com, che offrono la forma a cuore.

Come si fa una nuvola di parole a forma di cuore?

Si apre un generatore come WordArt.com o WordClouds.com, si scrivono le parole, si sceglie la forma del cuore e si scarica l’immagine.

Si può stampare?

Sì, l’immagine scaricata in PNG o JPG si stampa normalmente, anche come biglietto di auguri.