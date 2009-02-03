Dove vivono le persone che portano il nostro stesso cognome? È più diffuso al Nord o al Sud, in Toscana o in Sicilia? E all’estero? Le mappe dei cognomi rispondono a queste domande in pochi secondi: si scrive un cognome e la cartina si colora dove è più presente.

Nel 2009 avevo segnalato World Name Profiler, un progetto dell’University College di Londra con un database di 300 milioni di persone in 26 paesi, e la mappa italiana Gens. Oggi entrambi non sono più raggiungibili: l’indirizzo di World Name Profiler porta a una pagina di errore. Ecco gli strumenti che si usano nel 2026.

Articolo aggiornato a novembre 2026.

Le mappe dei cognomi italiani

Cognomix

Cognomix è il punto di riferimento per i cognomi italiani. Si scrive un cognome e si ottiene una mappa interattiva della sua diffusione per regione, provincia e comune, insieme a notizie sull’origine quando disponibili. Il database comprende circa 180.000 cognomi, che coprono oltre il 90% della popolazione italiana. Un dettaglio da sapere: i numeri si riferiscono alle famiglie, non alle singole persone.

Cognomix pubblica anche le classifiche dei cognomi più diffusi: in Italia il primo è Rossi, seguito da Russo.

Mappa dei Cognomi

Il sito Mappa dei Cognomi offre una cartina dell’Italia per ogni cognome, con diverse statistiche sulla sua distribuzione nelle regioni e nei comuni.

Le mappe dei cognomi nel mondo

Forebears

Forebears è il più grande database mondiale sulla distribuzione dei cognomi. Raccoglie dati da censimenti, registri e archivi genealogici su circa 11 milioni di cognomi. Per ogni cognome mostra una mappa del mondo colorata in base alla diffusione, il numero stimato di persone che lo portano, la posizione in classifica e, quando è noto, il significato. Il sito è in inglese, ma si usa facilmente.

Una curiosità: secondo Forebears il cognome più diffuso al mondo è il cinese Wang, con oltre 76 milioni di persone.

Geneanet

Il portale di genealogia Geneanet, disponibile anche in italiano, ha una mappa interattiva dei cognomi con una particolarità: una linea del tempo permette di vedere come è cambiata la distribuzione di un cognome nei secoli. È perfetta per raccontare le migrazioni.

Strumento Copertura Punto di forza Cognomix Italia Dettaglio per regione, provincia e comune Mappa dei Cognomi Italia Statistiche sulla distribuzione Forebears Mondo 11 milioni di cognomi, classifiche e significati Geneanet Mondo Linea del tempo della diffusione

Da dove vengono i cognomi italiani

Prima ancora della mappa, è interessante capire perché abbiamo un certo cognome. In Italia derivano soprattutto da:

il nome del padre o di un antenato: Di Giovanni, De Angelis, Martini;

o di un antenato: Di Giovanni, De Angelis, Martini; un mestiere : Ferrari dal fabbro, Sartori dal sarto, Molinari dal mugnaio;

: Ferrari dal fabbro, Sartori dal sarto, Molinari dal mugnaio; un luogo di provenienza : Lombardi, Toscano, Napolitano, Trevisan;

: Lombardi, Toscano, Napolitano, Trevisan; una caratteristica fisica o un soprannome : Rossi dai capelli rossi, Biondi, Grassi, Piccini;

: Rossi dai capelli rossi, Biondi, Grassi, Piccini; un animale, una pianta o un oggetto: Gatti, Lupo, Pini, Colombo.

Già gli antichi Romani usavano tre nomi: il praenomen (nome personale), il nomen (la famiglia allargata, la gens) e il cognomen (il ramo della famiglia). I cognomi moderni si sono diffusi molto più tardi, a partire dal Medioevo.

Idee per la scuola

Geografia : cercare sulla mappa i cognomi più tipici di ogni regione e scoprire le differenze tra Nord, Centro e Sud.

: cercare sulla mappa i cognomi più tipici di ogni regione e scoprire le differenze tra Nord, Centro e Sud. Storia : dai tre nomi dei Romani alla nascita dei cognomi nel Medioevo.

: dai tre nomi dei Romani alla nascita dei cognomi nel Medioevo. Italiano : dividere una lista di cognomi famosi per origine (mestieri, luoghi, soprannomi).

: dividere una lista di cognomi famosi per origine (mestieri, luoghi, soprannomi). Matematica : costruire un grafico con i dieci cognomi più diffusi in Italia.

: costruire un grafico con i dieci cognomi più diffusi in Italia. Migrazioni: con Forebears o Geneanet scoprire dove si trovano i cognomi italiani all’estero, dall’Argentina al Brasile agli Stati Uniti.

Un consiglio: in classe è meglio lavorare con i cognomi più diffusi, con quelli di personaggi famosi o con i cognomi che ogni bambino sceglie liberamente, senza obbligare nessuno a cercare il proprio.

Domande frequenti

Come faccio a sapere dove è diffuso il mio cognome in Italia?

Con Cognomix o Mappa dei Cognomi: basta scrivere il cognome per vedere la mappa per regione, provincia e comune.

World Name Profiler esiste ancora?

No, l’indirizzo oggi porta a una pagina di errore. Per la diffusione nel mondo si possono usare Forebears o Geneanet.

Le mappe sono precise?

Sono stime basate su elenchi e archivi: danno un’idea attendibile della distribuzione, non il numero esatto delle persone.