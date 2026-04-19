NotebookLM nella Scuola Italiana: La Guida Definitiva per Insegnanti e Alunni Digitali

✏️ Alberto

L’intelligenza artificiale sta bussando alle porte delle nostre aule. Come docenti, la nostra sfida non è solo accoglierla, ma guidarla affinché diventi un acceleratore di apprendimento inclusivo e critico. Oggi esploriamo uno degli strumenti più promettenti di Google per il mondo dell’educazione: NotebookLM.

A differenza dei chatbot generici, NotebookLM è un “assistente di ricerca e scrittura” progettato per lavorare esclusivamente sulle fonti che noi gli forniamo. Questa caratteristica lo rende unico, sicuro e incredibilmente potente per la didattica, specialmente nel contesto della scuola italiana, dalla primaria alla secondaria.

In questo post dettagliato, vedremo cos’è, perché è una svolta per noi e come usarlo, passo per passo, con esempi pratici e materiali visivi pronti per l’uso.

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