Oggi voglio parlarvi di un tool semplice e utilissimo per chi lavora con le immagini: Image Compressor di Website Planet.

Sia che prepariamo dispense digitali, che carichiamo progetti sul blog scolastico o che condividiamo file tra colleghi, spesso ci troviamo a lottare con file JPG e PNG troppo pesanti. Un’immagine non compressa può rallentare i siti web, consumare rapidamente lo spazio su Drive e rendere le email difficili da inviare.

L’Infografica per Comprimere in 4 Step

Per mostrarvi quanto sia facile e veloce usare questo compressore, ho creato un’infografica esplicativa (vedi sopra).

Come Funziona l’Image Compressor?

Tutto si riduce a quattro semplici passaggi, come illustrato nell’infografica:

Trascina o Carica (Aggiungi le tue immagini JPG, PNG): Il processo inizia caricando i file. Potete trascinarli direttamente nella finestra del browser o selezionarli dal vostro computer. Il tool supporta i formati più comuni. Ottimizza Automaticamente (L’IA riduce il peso senza perdere qualità): Non dovete impostare nulla. L’Intelligenza Artificiale analizza l’immagine e sceglie la compressione ottimale. Il funnel nell’infografica mostra come il file venga “ristretto” mantenendo la nitidezza originale. Confronta & Regola (Verifica il risparmio di spazio e la nitidezza): Una delle caratteristiche migliori è la visualizzazione ‘PRIMA vs DOPO’. Potete usare un cursore per verificare visivamente se c’è stata una perdita di qualità (che di solito è impercettibile). L’infografica mostra la bilancia e il checklist per la verifica. Scarica e Salva (Ottieni le tue immagini compresse pronte per il Web): Una volta soddisfatti, potete scaricare l’immagine ottimizzata individualmente o in un pratico file ZIP. Il file è ora molto più leggero e pronto per essere usato.

Perché è Perfetto per la Didattica?

Semplificazione del Lavoro BES/Inclusione: Testi e immagini ottimizzati sono più facili da visualizzare su qualsiasi dispositivo.

Risparmio di Tempo e Risorse: Meno tempo per caricare e scaricare, più spazio su Drive.

Migliore Accessibilità: Le pagine web si caricano più velocemente, migliorando l’esperienza per tutti.

In sintesi, l’Image Compressor è un alleato prezioso per ottimizzare il vostro flusso di lavoro e creare materiali didattici più efficienti e inclusivi.

Provatelo e fateci sapere come lo state usando!